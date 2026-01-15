Перевод Владимира Шолоха занимает особое место в ряду современных русских версий Псалтири. Его главная цель — сделать текст максимально понятным и ритмически выверенным для современного читателя, не теряя при этом священной глубины и поэтичности первоисточника.

Псалтирь на русском - перевод Владимира Шолоха

В.Шолох

2016

Псалтирь на русском в переводе В. Шолоха - О переводе

Новизна данного перевода в том, что он выполнен с древнееврейского оригинала (по изданию Biblia Hebraica Stuttgartensia) с учётом разночтений LXX (по изданию Septuaginta edited by Alfred Rahlfs), а также византийской редакции, традиционной для греческого богослужения. В тех местах, где смысл еврейского и греческого текста не совпадает, переводчик старался восстанавливать тот вариант еврейского текста, с которого был сделан греческий перевод, затем из двух чтений выбиралось более подходящее по контексту, после чего оно переводилось по правилам перевода древнееврейской поэзии. В одних местах предпочтение отдавалось масоретскому варианту как более ясному, поэтичному и лучше соответствующему контексту псалма, в других местах предпочиталось чтение LXX, как более традиционное для Церкви с апостольских времён. Перевод некоторых песен Священного Писания, еврейский оригинал которых до нас не дошел, выполнен с текста LXX. Среди переводов Св. Писания есть очень буквальные, совершенно пренебрегающие литературной формой текста и передающие лишь его буквальный смысл (к ним относятся, например, перевод LXX и церковнославянский перевод с него, современные хасидские переводы); такие переводы представляют собой одну из крайностей.