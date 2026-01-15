Псалтирь - русский перевод с текста Септуагинты
Данное издание представляет собой перевод Псалтири, выполненный не с масоретского (древнееврейского) текста, а с Септуагинты — греческого перевода семидесяти толковников (III–II вв. до н. э.). Именно этот текст исторически стал основой для богослужебной традиции Православной церкви и цитировался авторами Нового Завета.
Псалтирь - русский перевод с текста Септуагинты
Сост. и переводчик игумен Нестор (Кумыш), 2022. — СПб.: Невский ракурс, 2022. — 108 с.
ISBN 978-5-905107-75-7
Псалтирь - русский перевод с текста Септуагинты - Содержание
Предисловие
Кафизма 1
1 Псалом Давиду - 2 Псалом Давиду - 3 Псалом Давиду, когда бежал он от лица Авессалома, сына своего - 4 В завершение, в пении, псалом Давиду - 5 В завершение, о наследствующей, псалом Давиду - 6 В завершение, в песнях, о восьмом, псалом Давиду - 7 Псалом Давиду, который воспел Господу о словах Хусия, сына Иемениилова - 8 В завершение, о виноградных точилах, псалом Давиду
Кафизма 2
9 В завершение, о тайнах Сына, псалом Давиду - 10 В завершение, псалом Давиду - 11 В завершение, о восьмом, псалом Давиду - 12 В завершение, псалом Давиду - 13 В завершение, псалом Давиду - 14 В завершение, псалом Давиду - 15 Столпописание, Давиду - 16 Молитва Давида
Кафизма 3
17 В завершение, рабу Господа Давиду, который сказал Господу слова песни сей в день, в который избавил его Господь из руки всех врагов его и из руки Саула, и сказал - 18 В завершение, псалом Давиду - 19 В завершение, псалом Давиду - 20 В завершение, псалом Давиду - 21 В завершение, о помощи утренней, псалом Давиду - 22 Псалом Давиду - 23 Псалом Давиду, в одну из суббот
Кафизма 4
24 Псалом Давиду - 25 Псалом Давиду - 26 Псалом Давиду, прежде помазания - 27 Псалом Давиду - 28 Псалом Давиду, исхода скинии - 29 В завершение, псалом песни обновления дома. Давиду - 30 В завершение, псалом Давиду, исступления - 31 Псалом Давиду, разума
Кафизма 5
32 Псалом Давиду - 33 Псалом Давиду, когда изменил лицо своё перед Авимелехом, и он отпустил его, и он ушёл - 34 Псалом Давиду - 35 В завершение, рабу Господа, Давиду - 36 Псалом Давиду
Кафизма 6
37 Псалом Давиду, в воспоминание о субботе - 38 В конец, Идифуму, песнь Давиду - 39 В завершение, псалом Давиду - 40 В завершение, псалом Давиду - 41 В завершение, в разум, сыновьям Корея - 42 Псалом Давиду - 43 В завершение, сыновьям Корея, в разум, псалом - 44 В завершение, о изменяемых. Сыновьям Корея, в разум. Песнь о возлюбленном - 45 В завершение, сыновьям Корея, о тайных, псалом
Кафизма 7
46 В завершение, сыновьям Корея, псалом - 47 Псалом песни, сыновьям Корея, второй субботы - 48 В завершение, сыновьям Корея, псалом - 49 Псалом Асафу - 50 В завершение, псалом Давиду, когда приходил к нему Нафан пророк, когда вошёл к Вирсавии - 51 В завершение, разума, Давиду, во время прихода Дойка идумеянина объявить Саулу и сказать ему, что пришёл Давид в дом Авимелеха - 52 В завершение, о Маелефе, разума, Давиду - 53 В завершение, в песнях, разума, Давиду, когда пришли зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрылся Давид?» - 54 В завершение, в песнях, разума, Давиду
Кафизма 8
55 В завершение, о людях, удалённых от святилища, Давиду, в столпописание, когда схватили его иноплеменники в Гефе - 56 В завершение. Не погуби. Давиду, в столпописание, во время его побега от лица Саула в пещеру - 57 В завершение. Не погуби. Давиду, в столпописание - 58 В завершение. Не погуби. Давиду, в столпописание, когда послал Саул и сторожил дом его, чтобы умертвить его - 59 В завершение. О том, что будет, в столпописание, Давиду, в научение. Когда сжёг Месопотамию Сирийскую и Сирию Цоава, и возвратился Иоав, поразил в ущелье Солей двенадцать тысяч - 60 В завершение, в песнях. Давиду - 61 В завершение. Для Идифума, псалом Давиду - 62 Псалом Давиду, когда был он в пустыне Иудейской - 63 В завершение, псалом Давиду
Кафизма 9
64 В завершение, псалом Давиду, песнь. Иеремии и Иезекииля, из слова пребывания на чужбине, когда готовились выходить - 65 В завершение, песнь псалма, о воскресении - 66 В завершение, в песнях, псалом песни - 67 В завершение, псалом песни, Давиду - 68 В завершение, о имеющих измениться, псалом Давиду - 69 В завершение, Давиду, в память о спасении меня Господом
Кафизма 10
70 Давиду псалом, сыновей Ионадавовых и первых пленённых - 71 О Соломоне. Псалом Давиду - 72 Псалом Асафу - 73 Разума, Асафу - 74 В завершение. Не погуби. Псалом песни Асафу - 75 В завершение, в песнях, псалом Асафу, песнь на ассириянина - 76 В завершение, для Идифума, псалом Асафу
Кафизма 11
77 Разума, Асафу - 78 Псалом Асафу - 79 В завершение, о изменении, свидетельство Асафу, псалом об Ассуре - 80 В завершение, о точилах, псалом Асафу - 81 Псалом Асафу - 82 Песнь псалма, Асафу - 83 В завершение, о точилах, сыновьям Корея, псалом - 84 В завершение, сыновьям Корея, псалом
Кафизма 12
85 Молитва Давида - 86 Сыновьям Корея, псалом песни - 87 Песнь псалма, сыновьям Кореевым, в завершение, о Маелефе, для ответа. В научение. Еману израильтянину - 88 Разума. Ефама израильтянина - 89 Молитва Моисея, человека Божия - 90 Хвалебная песнь. Давиду
Кафизма 13
91 Псалом песни, в день субботний - 92 В день перед субботой, когда была заселена земля, хвала песни Давиду - 93 Псалом Давиду, четвертым от суббот - 94 Хвала песни, Давиду - 95 Хвала песни, Давиду, когда дом строился после пленения - 96 Псалом Давиду, об устроении земли - 97 Псалом Давиду - 98 Псалом Давиду - 99 Псалом Давиду в хваление - 100 Псалом Давиду
Кафизма 14
101 Молитва нищего, когда изнеможет и пред Господом изольёт моление своё - 102 Псалом Давиду - 103 Псалом Давида, о бытии мира - 104 Аллилуйя
Кафизма 15
105 Аллилуйя - 106 Аллилуйя - 107 Песнь, псалом Давиду - 108 В завершение, псалом Давиду
Кафизма 16
109 Псалом Давиду - 110 Аллилуйя - 111 Аллилуйя, псалом - 112 Аллилуйя - 113 Аллилуйя - 114 Аллилуйя - 115 Аллилуйя - 116 Аллилуйя - 117 Аллилуйя
Кафизма 17
118 Аллилуйя
Кафизма 18
119 Песнь восхождений - 120 Песнь восхождений - 121 Песнь восхождений - 122 Песнь восхождений - 123 Песнь восхождений - 124 Песнь степеней - 125 Песнь степеней - 126 Песнь степеней - 127 Песнь восхождений - 128 Песнь восхождений - 129 Песнь восхождений - 130 Песнь восхождений - 131 Песнь восхождений - 132 Песнь восхождений - 133 Песнь восхождений
Кафизма 19
134 Аллилуйя - 135 Аллилуйя - 136 Псалом Давиду - 137 Псалом Давиду - 138 В завершение, псалом Давиду - 139 В завершение, псалом Давиду - 140 Псалом Давиду - 141 Разума, Давиду, когда находился он в пещере, молитва - 142 Псалом Давиду, когда преследовал его Авессалом, сын его...
Кафизма 20
143 Псалом Давиду, о Голиафе - 144 Хвала, Давиду - 145 Аллиуйя, Аггея и Захарии - 146 Аллилуйя - 147 Аллилуйя, Аггея и Захарии - 148 Аллилуя, Аггея и Захарии - 149 Аллилуйя - 150 Аллилуйя
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