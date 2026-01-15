Псалтирь - русский перевод с текста Септуагинты

55 В завершение, о людях, удалённых от святилища, Давиду, в столпописание, когда схватили его иноплеменники в Гефе - 56 В завершение. Не погуби. Давиду, в столпописание, во время его побега от лица Саула в пещеру - 57 В завершение. Не погуби. Давиду, в столпописание - 58 В завершение. Не погуби. Давиду, в столпописание, когда послал Саул и сторожил дом его, чтобы умертвить его - 59 В завершение. О том, что будет, в столпописание, Давиду, в научение. Когда сжёг Месопотамию Сирийскую и Сирию Цоава, и возвратился Иоав, поразил в ущелье Солей двенадцать тысяч - 60 В завершение, в песнях. Давиду - 61 В завершение. Для Идифума, псалом Давиду - 62 Псалом Давиду, когда был он в пустыне Иудейской - 63 В завершение, псалом Давиду