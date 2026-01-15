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Псалтирь с параллельным переводом на русский язык

М.: Издательство Московского Подворья СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, 2009.— 688 с.

ISBN 978–5–7789–0239–8

Псалтирь с параллельным переводом на русский язык - Кафизма первая

Псалом Давида. Не надписан у евреев.

1. Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых, и на путь грешных не вступил, и не сидел в сборище губителей;

2. Но в законе Господнем воля его, и закону Его будет поучаться он день и ночь.

3. И будет он словно древо, насажденное у источников вод, что принесет плод свой во время свое; и листва его не опадет, и во всем, что творит, преуспеет.

4. Не так будет с нечестивыми, не так! Но они, как прах, взметаемый ветром с лица земли.

5. Посему не воскреснут нечестивые на суд, и грешники — в совет праведных.

6. Ибо ведом Господу путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Псалом Давида. 2

Что возмутились народы, и племена замыслили суетное?

2. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Помазанника Его. Говорят они:

3. «Расторгнем узы, наложенные Ими, и свергнем иго Их!»

4. Но Живущий на Небесах посмеется над ними, Господь посрамит их.

5. Тогда изречет Он им в гневе волю Свою и яростью Своею ввергнет их в смятенье.

6. А я поставлен Им царем над Сионом, горою святою Его,

7. Возвещать повеление Господне. Господь сказал мне: «Ты сын Мой, ты ныне рожден Мною.

8. Проси у Меня, и дам народы в наследие тебе и во владение тебе — пределы земли.

9. Пасти их будешь жезлом железным, как сосуды горшечника, сокрушишь их!»

10. И ныне, цари, разумейте, поучайтесь, судьи земли!

11. Служите Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом!

12. Примите наставление, да не прогневается Господь и не погибнете вы, сойдя с пути праведного, ибо возгорится вскоре ярость Его! Блаженны все, надеющиеся на Него!