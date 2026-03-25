Книга «Психология повседневного и травматического стресса: угрозы, последствия и совладание» представляет собой фундаментальный коллективный труд ведущих специалистов Института психологии РАН, посвященный комплексному анализу стрессовых состояний в жизни современного человека. Авторы ставят задачу систематизировать научные знания о стрессе, разделяя его на хронические трудности будней и острые экстремальные события, разрушающие привычную картину мира. Основная идея произведения заключается в том, что стресс — это не просто негативная реакция, а сложный динамический процесс взаимодействия личности с угрожающей средой, исход которого зависит от ресурсов психики и выбранных стратегий совладающего поведения (копинга).

Содержательная часть монографии детально анализирует механизмы возникновения стресса в различных сферах: от профессионального выгорания и семейных конфликтов до последствий природных катастроф и социальных кризисов. Авторы последовательно разбирают когнитивные и эмоциональные последствия травматизации, уделяя особое внимание феномену посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и личностным изменениям после пережитого горя. Значительное внимание уделяется концепции «ресурсности» — выявлению внутренних и внешних факторов, которые позволяют человеку не только выживать в условиях неопределенности, но и достигать посттравматического роста. В книге глубоко исследуются гендерные, возрастные и профессиональные особенности переживания стресса, превращая теоретический анализ в базу для разработки программ психологической помощи и профилактики.

Текст написан в строгом, академическом и научно-исследовательском стиле, что делает его ценным ресурсом для психологов, социологов и врачей. Коллектив авторов мастерски соединяет результаты эмпирических исследований с теоретическими моделями стрессоустойчивости, предлагая читателю глубокий анализ того, как психика адаптируется к вызовам времени. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто занимается вопросами реабилитации, кадрового консалтинга или изучением психологии безопасности. Это чтение помогает осознать, что понимание механизмов стресса — это первый шаг к обретению контроля над собственной жизнью и поиску эффективных способов преодоления жизненных трудностей.

Психология повседневного и травматического стресса: угрозы, последствия и совладание

Отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко, Н. В. Тарабрина, Н. Е. Харламенкова. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2016. – 496 с. (Труды Института психологии РАН)

ISBN 978-5-9270-0343-3

Психология повседневного и травматического стресса - Содержание

А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко, Н. В. Тарабрина, Н. Е. Харламенкова. Современные аспекты исследования повседневного и травматического стресса (вместо предисловия)

Раздел I. ПОВСЕДНЕВНЫЙ СТРЕСС: ФАКТОРЫ, РИСКИ, ЖИЗНЕННЫЕ СФЕРЫ

Л. А. Головей, О. Ю. Стрижицкая. Особенности структуры повседневных стрессоров и ресурсов личности в разные периоды взрослости

Е. А. Сергиенко. Роль субъективного возраста в регуляции жизнедеятельности

В. В. Знаков. Социально-демографические и психологические различия в понимании москвичами террористической угрозы

Т. А. Нестик. Психологические факторы отношения личности и группы к глобальным рискам

М. А. Падун, И. А. Псядло. Регуляция эмоций и психологический дистресс у представителей российской и итальянской культур

Н. Ф. Михайлова. Стресс повседневной жизни семьи, имеющей больного ребенка или родителя: системный подход

Раздел II. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Н. В. Тарабрина, И. С. Хажуев. Психологические последствия переживания интенсивного стресса участниками контртеррористической операции и гражданским населением

Н. Е. Харламенкова. Эмоциональное оскорбление и пренебрежение и его психологические последствия для личности в разные периоды взрослости

А. Е. Хаин, А. Б. Холмогорова, Т. В. Рябова. Уровень и динамика дистресса в семейной системе у пациентов подросткового возраста, проходящих лечение в отделении трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК)

Н. В. Тарабрина, Н. Е. Харламенкова, Д. А. Никитина. Посттравматический стресс и психопатологическая симптоматика при тяжелых соматических заболеваниях

Н. Н. Казымова. Жизненная перспектива как фактор устойчивости человека к переживанию террористической угрозы

Е. Н. Дымова. Уровень посттравматического стресса и удовлетворенность личности социальной поддержкой в условиях строгой регламентации социальных ролей

М. В. Дан. Личностная зрелость матерей и эмоциональное принятие совершеннолетнего ребенка с первым психотическим эпизодом

Раздел III. РЕСУРСЫ СОВЛАДАНИЯ С ЖИЗНЕННЫМИ СТРЕССАМИ

Е. А. Сергиенко. Контроль поведения в континууме защитного поведения

Т. Л. Крюкова, Н. С. Шипова. Измена в близких отношениях: стресс, совладание, последствия

А. В. Махнач. Жизнеспособность семьи: новый объект и концептуальные предпосылки исследования

С. К. Нартова-Бочавер. Дом как источник личностной защищенности в юношеском возрасте

Т. С. Киселева, Е. А. Сергиенко. Роль эмоционального интеллекта в саморегуляции и совладании у руководителей и неруководителей малого и среднего бизнеса

И. И. Ветрова. Контроль поведения как фактор проактивного совладающего поведения в подростковом возрасте

Ю. В. Быховец. Проблема соотношения позитивных и негативных изменений после переживания травматического события

И. С. Хажуев, Н. В. Тарабрина. Социально-демографические факторы совладающего поведения лиц с опытом переживания стрессов высокой интенсивности

