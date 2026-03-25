Психология религии - между теорией и эмпирикой

Психология религии: между теорией и эмпирикой
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Theology, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism

Данный сборник статей был задуман как издание материалов секции «Психология религии», которая проходила в апреле 2015 г. в Минске в рамках международной научно-практической конференции «Религия и/или повседневность» при поддержке Российского научного фонда. Однако в ходе работы над сборником мы расширили количество участников, что, по нашему мнению, позволило более полно отразить ситуацию в современной отечественной психологии религии. В этой ситуации есть несколько ключевых проблем, которые определяют существование данной науки.

Психология религии - между теорией и эмпирикой

Сборник научных статей / [ред.-сост.: К. М. Антонов, Т. В. Малевич, Т. В. Фолиева]

М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. - 188 с.

ISBN 978-5-7429-1019-0

Психология религии - между теорией и эмпирикой - Содержание

  • От составителей

История психологии религии

  • Е. В. Орёл. Принцип методологического объективизма и некоторые аспекты его применения в психологии религии

  • Д. С. Дамте. Понятие религиозного чувства в немецкой философии XIX в

Теоретические и прикладные аспекты эмпирических исследований

  • Т В. Малевич. К проблеме эмпирических исследований мистического опыта

  • Д. Д. Кожевников. Психофизиологические исследования медитативных практик: оценка эффективности регулятивных техник с помощью объективного стабилометрического подхода

Психология религиозного обращения

  • К. М. Антонов. От обыденного к священному: религиозное обращение и пути рационализации религии (феноменологические и психологические аспекты)

  • Л. А. Ардашева. К вопросу о моделях и процессе религиозного обращения

  • И. С. Буланова. Религиозное обращение как повторная нарративизация жизни

  • Т. А. Фолиева. Рациональный /интеллектуальный тип религиозного обращения

Когнитивное религиоведение

  • Р. А. Сергиенко, И. И. Шошина, И. Г. Маланчук. Связь социального познания и религиозной веры: когнитивные и нейрофизиологические исследования

  • А.Д. Белова. Ритуальное поведение с точки зрения когнитивного религиоведения

  • Д. А. Горевой. Комплекс «антропоморфной проекции» и его роль в происхождении религии: российская антропологическая школа и когнитивное религиоведение

  • Сведения об авторах

Added 25.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 4 days ago
Благодарю.

