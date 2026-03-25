Психология религии - между теорией и эмпирикой
Данный сборник статей был задуман как издание материалов секции «Психология религии», которая проходила в апреле 2015 г. в Минске в рамках международной научно-практической конференции «Религия и/или повседневность» при поддержке Российского научного фонда. Однако в ходе работы над сборником мы расширили количество участников, что, по нашему мнению, позволило более полно отразить ситуацию в современной отечественной психологии религии. В этой ситуации есть несколько ключевых проблем, которые определяют существование данной науки.
Психология религии - между теорией и эмпирикой
Сборник научных статей / [ред.-сост.: К. М. Антонов, Т. В. Малевич, Т. В. Фолиева]
М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. - 188 с.
ISBN 978-5-7429-1019-0
Психология религии - между теорией и эмпирикой - Содержание
От составителей
История психологии религии
Е. В. Орёл. Принцип методологического объективизма и некоторые аспекты его применения в психологии религии
Д. С. Дамте. Понятие религиозного чувства в немецкой философии XIX в
Теоретические и прикладные аспекты эмпирических исследований
Т В. Малевич. К проблеме эмпирических исследований мистического опыта
Д. Д. Кожевников. Психофизиологические исследования медитативных практик: оценка эффективности регулятивных техник с помощью объективного стабилометрического подхода
Психология религиозного обращения
К. М. Антонов. От обыденного к священному: религиозное обращение и пути рационализации религии (феноменологические и психологические аспекты)
Л. А. Ардашева. К вопросу о моделях и процессе религиозного обращения
И. С. Буланова. Религиозное обращение как повторная нарративизация жизни
Т. А. Фолиева. Рациональный /интеллектуальный тип религиозного обращения
Когнитивное религиоведение
Р. А. Сергиенко, И. И. Шошина, И. Г. Маланчук. Связь социального познания и религиозной веры: когнитивные и нейрофизиологические исследования
А.Д. Белова. Ритуальное поведение с точки зрения когнитивного религиоведения
Д. А. Горевой. Комплекс «антропоморфной проекции» и его роль в происхождении религии: российская антропологическая школа и когнитивное религиоведение
Сведения об авторах
