Знаменитый немецкий философ XIX века Фридрих Ницше в 1881 году писал: «Böse denken heißt böse machen» - «Нечто становится дурным, поскольку его таким считают». Зло становится злом только тогда, когда мы навешиваем на что-то ярлык «зло», когда думаем, что это что-то и есть зло. Ницше утверждал, что зло - это субъективное переживание, а не характеристика, изначально присущая человеку, предмету или действию.

Данная книга изучает упомянутое переживание с научной точки зрения, предлагая широкий спектр понятий и концепций, часто ассоциирующихся со словом «зло». Это исследование человеческого лицемерия, абсурдности зла, обыденного безумия и эмпатии. И я надеюсь изменить ваш взгляд на то, что значит «быть плохим».

Последние тринадцать лет, будучи студенткой, преподавательницей и исследовательницей, я с радостью обсуждала науку зла с каждым, кто готов был слушать. Больше всего мне нравится разрушать фундаментальные представления о добре и зле как о белом и черном, заменяя их нюансированными научными взглядами. Я хочу, чтобы все мы более осмысленно обсуждали поведение, к постижению которого, как нам поначалу представляется, мы не можем и не должны даже приближаться. Без понимания мы рискуем дегуманизировать других людей, поставить на них крест. Мы можем и должны попытаться уразуметь то, что называем злом.

Джулия Шоу - Психология зла

«Альпина Диджитал», 2019. - 156 с.

Джулия Шоу - Психология зла - Содержание

Введение

Охота за чудовищами

Сочувствующие злу

1

Повседневный садизм

Милая агрессия

Темная тетрада

Хорошая сторона ваших плохих качеств

2

Банальность убийства

Токсичная маскулинность

Проблема вагонетки

Чудовище из милуоки

3

Инаковость

Посиди со мной

Удары током

Корпорация убийц

4

Воздушные пираты

Тай-минатор

Крысиные бега

След тролля

5

Пятьдесят оттенков раскрепощенности

Тревожное

Влияние порно на мозг

Выход

Отправимся в зоопарк

6

Лучше умереть?

Сексуальное насилие над ребенком Ф Педогебефилия

Такими уродились

Призыв к гуманизации

7

Парадокс

Немыслимое

Захваченные в плен

Справедливый мир?

Фарма-бро

Этическая слепота

8

Миллион пособников

Культура изнасилования

Убить Китти

Неверный вопрос

Эффект люцифера

Проблемы совести

Заключение

Светлая сторона ваших темных качеств

Десять фактов про зло, которые должны знать все

Благодарности