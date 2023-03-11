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Шоу - Психология зла

Джулия Шоу - Психология зла
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Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Psychology Psychotherapy

Знаменитый немецкий философ XIX века Фридрих Ницше в 1881 году писал: «Böse denken heißt böse machen» - «Нечто становится дурным, поскольку его таким считают». Зло становится злом только тогда, когда мы навешиваем на что-то ярлык «зло», когда думаем, что это что-то и есть зло. Ницше утверждал, что зло - это субъективное переживание, а не характеристика, изначально присущая человеку, предмету или действию.

Данная книга изучает упомянутое переживание с научной точки зрения, предлагая широкий спектр понятий и концепций, часто ассоциирующихся со словом «зло». Это исследование человеческого лицемерия, абсурдности зла, обыденного безумия и эмпатии. И я надеюсь изменить ваш взгляд на то, что значит «быть плохим».

Последние тринадцать лет, будучи студенткой, преподавательницей и исследовательницей, я с радостью обсуждала науку зла с каждым, кто готов был слушать. Больше всего мне нравится разрушать фундаментальные представления о добре и зле как о белом и черном, заменяя их нюансированными научными взглядами. Я хочу, чтобы все мы более осмысленно обсуждали поведение, к постижению которого, как нам поначалу представляется, мы не можем и не должны даже приближаться. Без понимания мы рискуем дегуманизировать других людей, поставить на них крест. Мы можем и должны попытаться уразуметь то, что называем злом.

Джулия Шоу - Психология зла

«Альпина Диджитал», 2019. - 156 с.

Джулия Шоу - Психология зла - Содержание

Введение

Охота за чудовищами

Сочувствующие злу

1

Повседневный садизм

Милая агрессия

Темная тетрада

Хорошая сторона ваших плохих качеств

2

Банальность убийства

Токсичная маскулинность

Проблема вагонетки

Чудовище из милуоки

3

Инаковость

Посиди со мной

Удары током

Корпорация убийц

4

Воздушные пираты

Тай-минатор

Крысиные бега

След тролля

5

Пятьдесят оттенков раскрепощенности

Тревожное

Влияние порно на мозг

Выход

Отправимся в зоопарк

6

Лучше умереть?

Сексуальное насилие над ребенком Ф Педогебефилия

Такими уродились

Призыв к гуманизации

7

Парадокс

Немыслимое

Захваченные в плен

Справедливый мир?

Фарма-бро

Этическая слепота

8

Миллион пособников

Культура изнасилования

Убить Китти

Неверный вопрос

Эффект люцифера

Проблемы совести

Заключение

Светлая сторона ваших темных качеств

Десять фактов про зло, которые должны знать все

Благодарности

Views 476
Rating 5.0 / 5
Added 11.03.2023
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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