Шоу - Психология зла
Знаменитый немецкий философ XIX века Фридрих Ницше в 1881 году писал: «Böse denken heißt böse machen» - «Нечто становится дурным, поскольку его таким считают». Зло становится злом только тогда, когда мы навешиваем на что-то ярлык «зло», когда думаем, что это что-то и есть зло. Ницше утверждал, что зло - это субъективное переживание, а не характеристика, изначально присущая человеку, предмету или действию.
Данная книга изучает упомянутое переживание с научной точки зрения, предлагая широкий спектр понятий и концепций, часто ассоциирующихся со словом «зло». Это исследование человеческого лицемерия, абсурдности зла, обыденного безумия и эмпатии. И я надеюсь изменить ваш взгляд на то, что значит «быть плохим».
Последние тринадцать лет, будучи студенткой, преподавательницей и исследовательницей, я с радостью обсуждала науку зла с каждым, кто готов был слушать. Больше всего мне нравится разрушать фундаментальные представления о добре и зле как о белом и черном, заменяя их нюансированными научными взглядами. Я хочу, чтобы все мы более осмысленно обсуждали поведение, к постижению которого, как нам поначалу представляется, мы не можем и не должны даже приближаться. Без понимания мы рискуем дегуманизировать других людей, поставить на них крест. Мы можем и должны попытаться уразуметь то, что называем злом.
Джулия Шоу - Психология зла
«Альпина Диджитал», 2019. - 156 с.
Джулия Шоу - Психология зла - Содержание
Введение
Охота за чудовищами
Сочувствующие злу
1
Повседневный садизм
Милая агрессия
Темная тетрада
Хорошая сторона ваших плохих качеств
2
Банальность убийства
Токсичная маскулинность
Проблема вагонетки
Чудовище из милуоки
3
Инаковость
Посиди со мной
Удары током
Корпорация убийц
4
Воздушные пираты
Тай-минатор
Крысиные бега
След тролля
5
Пятьдесят оттенков раскрепощенности
Тревожное
Влияние порно на мозг
Выход
Отправимся в зоопарк
6
Лучше умереть?
Сексуальное насилие над ребенком Ф Педогебефилия
Такими уродились
Призыв к гуманизации
7
Парадокс
Немыслимое
Захваченные в плен
Справедливый мир?
Фарма-бро
Этическая слепота
8
Миллион пособников
Культура изнасилования
Убить Китти
Неверный вопрос
Эффект люцифера
Проблемы совести
Заключение
Светлая сторона ваших темных качеств
Десять фактов про зло, которые должны знать все
Благодарности
спасибо