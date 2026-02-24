Птицын - Принесите все десятины
Финансовое переосмысление
«Десятина» — как часто мы слышим это слово? Как часто в церкви звучат призывы приносить свою десятину и обещания обильных благословений за верность в этом служении? Как часто звучат слова проклятия из книг Ветхого Завета в адрес христиан за несоблюдение этого закона?
И нужно признать, что среди христиан, «десятина» стала не только неотъемлемой частью учения, но и темой дискуссий и споров. Но ответы на те вопросы, которые возникают, остаются или слишком туманными, или не четко выраженными, или не отвеченными вовсе.
Если вы держите эту книгу в своих руках, то вы один из тех, кто ищет ответы на вопросы: «Нужно ли нам, как христианам, давать десятину и что об этом говорит Священное Писание?». Насколько странным бы это ни казалось, но рано или поздно эти вопросы задает себе каждый христианин, вот только найти правильные ответы на них зависит от того, где вы будете их искать.
Все что нас окружает, культура, в которой мы живем, семья, в которой мы выросли, имеет влияние на нас, и формирует наши взгляды. Дж. И. Пакер писал: «Никто не может утверждать, что традиции не влияют на него. Вообще-то те, кто считает так, более всего им подвластны». Так и то учение, и та литература, которая есть в церкви сформировала в человеке то понимание о десятине которое он сегодня имеет.
Сам вопрос заключается не только в том, приносить свои десятины или нет, человек жадный или щедрый, любящий или не любящий Бога. Нет, не в этом суть вопроса! Суть вопроса в том, чему учит нас Слово Божье? Соответствует ли наше понимание тому, что сказано в Священном Писании и не противоречит ли оно ему?
Несмотря на то, что этой теме посвящено немало проповедей, книг и семинаров, сама проблема заключается в том, что некоторые христиане до конца не понимают какую именно десятину они приносят в церковь, о чем говорят отрывки из Ветхого Завета, и чему именно учит Новый Завет по этой теме.
Так о какой именно десятине сегодня идет речь — в Библии указано, по меньшей мере, семь видов десятин:
- Десятина Авраама, которую он дал Мелхиседеку, как царю и священнику Бога (Быт. 14:20);
- Десятина Иакова, которую он пообещал принести Богу (Быт. 28:22);
- Царская десятина, которую собирал царь Израиля с народа (1 Цар. 8:15,17);
- Десятина для Господа — собиралась для трапезы перед Его лицом (Втор. 14:22,27);
- Десятина трех лет — собиралась для сирот, вдов и левитов, которые жили при доме (Лев. 27:28,29; Втор. 14:28.);
- Левитская десятина — десятина, которую собирали левиты с народа, а они в свою очередь должны отделить от полученного десятую часть священникам (Числ. 18:21,31).
Украина. 2018 г. — 208 с.
Электронное издание.
Александр Птицын - Принесите все десятины - Содержание
БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ АВТОРА
ВСТУПЛЕНИЕ
Глава 1. Происхождение десятины
- 1.1. Десятина в Древнем мире и иудаизме
Глава 2. Десятина до Закона
- 2.1. Встреча в долине Шаве
- 2.2. Обет Иакова
Глава 3. Закон о десятине
- 3.1. Десятина при Моисее и первом Храме
- 3.2. Десятина после восстановления Храма
- 3.3. Начатки от плодов
Глава 4. Десятина в Новом Завете
- 4.1. Иисус и десятина
- 4.2. Ветхозаветная десятина на страницах Нового Завета .
- 4.3. «... и того не оставлять»
- 4.4. Десятина в послании к Евреям
- 4.5. О ком говорит автор послания?
- 4.6. Десятина Левия в лице Авраама
- 4.7. Иудеи-христиане и Закон
- 4.8. Решение Иерусалимского собора
Глава 5. Обращаясь к истории
- 5.1. Десятина у первых христиан
- 5.2. Десятина в католицизме
- 5.3. Десятина в протестантизме
Глава 6. Эйзегетика
- 6.1. Древо заповеди
- 6.2. Дары двух братьев
- 6.3. Вопрос о налогах
- 6.4. Минимальное даяние
- 6.5. В завете с Богом
Глава 7. Десятина сегодня
- 7.1. Нарушение Закона или его исполнение?
- 7.2. Изменился ли Закон?
- 7.3. Несовершенство Левитского священства
- 7.4. Несовершенство Закона
- 7.5. Открытый вход во святилище
- 7.6. Царственное священство
- 7.7. Что говорят раввины сегодня
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
Александр Птицын - Принесите все десятины - От автора
Когда я в впервые столкнулся с «теологией процветания» и с тем множеством издаваемых книг и проповедей на эту тему, которые имеют весьма сомнительное толкование некоторых отрывков Слова Божьего, то желание моего сердца было сделать шаг вперед и выйдя за рамки этого учения, изучить эту тему самостоятельно.
Б. Геце как-то сказал: «Быть ознакомленным с содержанием сочинений многих поэтов и писателей хорошо, но несравненно лучше и полезнее быть посвященным в то, что говорит Сам Господь через Свое Слово, знание которого всегда имело важное значение в жизни верующих, и особенно это знание необходимо в наше время безбожия и различных лжеучений».[1]
По мере моих исследований это привело к тому, что в результате, мое понимание изменилось и сегодня я вижу эту тему иначе, о чем и хотел бы поделиться с вами в этой серии книг под названием «Финансовое переосмысление».[2] Книги написаны так, что их следует прочитать полностью, так как такие темы как десятина, пожертвования и процветание тесно взаимосвязаны между собой.
Первая книга «Принесите все десятины», из этой серии, написана не для того, чтобы дискредитировать десятину, а, чтобы ответить, в свете Библейского контекста и истории христианства, на вопрос: «является ли сегодня учение о десятине частью учения Нового Завета?».
Учитывая, что стихи о десятинах встречаются в разных книгах Священного Писания и которые были написаны в разные времена, эта тема разбита на четыре периода времени, десятина до закона, закон о десятине, десятина в Новом Завете, и история церкви, для последовательного и более удобного исследования и чтения.
В этой книге я обращаюсь к контексту, истории и времени тех исторических событий, где упоминается десятина. Книга также содержит в себе пояснение арамейских, древнееврейских и древнегреческих слов и фраз из Библии, что поможет читателям самим судить о том, что хотел сказать автор, так как переводы часто не могут передать то, что подразумевал тот или иной автор. Также приведены точки зрения разных авторов, даже в тех случаях, когда я с ними не вполне согласен, чтобы была возможность сравнения современных течений мысли по данной теме.
Материалы, которые собраны в этой книге, охватывают большое количество литературы, что позволит увидеть эту тему намного шире и с разных сторон, чем о ней сегодня говорят.
Возможно, эта книга поможет вам утвердиться и расширить те знания, которые вы имеете о десятине или приведет вас к переосмыслению данной темы.
Стараясь подобрать материал для самой широкой аудитории людей, я надеюсь, что в результате книга «Принесите все десятины» будет интересна многим читателям, которые стремятся глубже понять эту тему. Впрочем, что именно считать правильным — отчасти дело личное.
Я понимаю, что мой труд не лишен недостатков и не знаю, насколько я смогу пролить свет на эту тему или какой мерой мои слова будут подвергаться упрекам — надеюсь по милости Господа на принятие искренности моих слов.
[1] Геце, Б. Библейский словарь. — Сарань.: Аквила, 1997. С. 3
[2] Эта серия работ под названием «Финансовое переосмысление» состоит из трех книг: 1) Принесите все десятины, 2) Восполняя нужды, и 3) Жизнь с избытком.
26/08/2018
Александр Бурачевский
Добрый вечер. Скажите как можно приобрести книгу Александра Птицына - Принесите все десятины?
https://esxatos.com/celevye-programmy-esxatos
Мир всем!
Спасибо за ваш огромный труд!!!! и автору и организаторам !
Неожиданно столкнулась, что литературы о десятине очень мало на самом деле.
А в этой книге собрана максимально подробная информация, описана история,
изложено достаточно интересное, логичное мнение, основанное в первую очередь на Словое Божьем и на осмыслении огромного количества разных источников!..
Респект автору!
Рекомендую к прочтению всем кто учится,
кто готовится рассказывать другим
и кто просто ищет ответ на вопрос: "десятина это только ветхий завет, а относится ли она к современным христианам?"
Благословений.
Ого!! На сегодня 791 просмотр - и нет отзывов? Будут!
Спасибо Александру за труд, а также за выбор нашего сайта для печати электронного варианта своей книги!
Очень хорошо, если читатели Эсхатоса напишут свои отзывы по книге!