Финансовое переосмысление «Десятина» — как часто мы слышим это слово? Как часто в церкви звучат призывы приносить свою десятину и обещания обильных благословений за верность в этом служении? Как часто звучат слова проклятия из книг Ветхого Завета в адрес христиан за несоблюдение этого закона?

И нужно признать, что среди христиан, «десятина» стала не только неотъемлемой частью учения, но и темой дискуссий и споров. Но ответы на те вопросы, которые возникают, остаются или слишком туманными, или не четко выраженными, или не отвеченными вовсе.

Если вы держите эту книгу в своих руках, то вы один из тех, кто ищет ответы на вопросы: «Нужно ли нам, как христианам, давать десятину и что об этом говорит Священное Писание?». Насколько странным бы это ни казалось, но рано или поздно эти вопросы задает себе каждый христианин, вот только найти правильные ответы на них зависит от того, где вы будете их искать.

Все что нас окружает, культура, в которой мы живем, семья, в которой мы выросли, имеет влияние на нас, и формирует наши взгляды. Дж. И. Пакер писал: «Никто не может утверждать, что традиции не влияют на него. Вообще-то те, кто считает так, более всего им подвластны». Так и то учение, и та литература, которая есть в церкви сформировала в человеке то понимание о десятине которое он сегодня имеет.

Сам вопрос заключается не только в том, приносить свои десятины или нет, человек жадный или щедрый, любящий или не любящий Бога. Нет, не в этом суть вопроса! Суть вопроса в том, чему учит нас Слово Божье? Соответствует ли наше понимание тому, что сказано в Священном Писании и не противоречит ли оно ему?

Несмотря на то, что этой теме посвящено немало проповедей, книг и семинаров, сама проблема заключается в том, что некоторые христиане до конца не понимают какую именно десятину они приносят в церковь, о чем говорят отрывки из Ветхого Завета, и чему именно учит Новый Завет по этой теме.

Так о какой именно десятине сегодня идет речь — в Библии указано, по меньшей мере, семь видов десятин:

Десятина Авраама, которую он дал Мелхиседеку, как царю и священнику Бога (Быт. 14:20);

Десятина Иакова, которую он пообещал принести Богу (Быт. 28:22);

Царская десятина, которую собирал царь Израиля с народа (1 Цар. 8:15,17);

Десятина для Господа — собиралась для трапезы перед Его лицом (Втор. 14:22,27);

Десятина трех лет — собиралась для сирот, вдов и левитов, которые жили при доме (Лев. 27:28,29; Втор. 14:28.);

Левитская десятина — десятина, которую собирали левиты с народа, а они в свою очередь должны отделить от полученного десятую часть священникам (Числ. 18:21,31).

Александр Птицын - Принесите все десятины

Серия «Финансовое переосмысление»

Украина. 2018 г. — 208 с.

Электронное издание.