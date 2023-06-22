Пуассон - Николя Фламель

Историки алхимии расходятся относительно того, где и когда родился Фламель; у нас нет ни одного документа, который позволил бы точно установить эти факты, и нам приходится только предполагать, когда именно за период в десять лет он родился. «Однако, — говорит Фигье, — сопоставив несколько дат, которые установить легче других, мы, несомненно, выясним, что он родился в районе 1330 г.». Этот год мы будем считать примерным годом его рождения.

Что до места его рождения, то Морери, а также ля Круа- дю-Мен, указывают на Понтуаз, а другие — на Париж, аббат же Вийен не называет точного места его рождения. Итак, Фламель всю жизнь провел в Париже, а поскольку в его эпоху люди редко путешествовали, а, с другой стороны, ремесло писаря не предполагало поездок, мы склонны считать, что, если Фламель бывал по делам где-то еще, кроме Парижа, там у него были родственники, он провел там детство и, вероятно, родился. Помимо Парижа, известно, что при жизни Фламель посещал только три города: Компостеллу, Булонь и Понтуаз. Что касается Компостеллы, он сам признается, что совершал туда паломничество, чтобы просить о помощи в трудах св. Иакова. Город Булонь-ле-Менуль был известен своей церковью, которая была, так сказать, филиалом почитаемого святилища в Було- ни-сюр-Мер, но с ним, скорее, связана Пернель, жена Фла- меля, а сам Фламель, будучи очень набожным, почитал эту церковь просто в память о своей жене. Далее — Понтуаз; аббат Вийен пишет, что около 1432 г. один буржуа из этого города был уведомлен о передаче ему наследства Фламеля, поскольку у последнего были родственники в Понтуазе; кроме того, в своем завещании Фламель отдал свое имущество церкви Нотр-Дам-де-Понтуаз, расположенной в одном из пригородов этого городка; это совершенно обычная церковь, в ней нет никаких знаменитых реликвий, которые могли бы привлечь особое внимание верующих. Следовательно, Фламель одарил эту церковь по каким-то своим причинам, и не логично ли предположить, что это был его родной приход? С другой стороны, мы исключили возможность его рождения в Париже по следующей негативной причине. В самом деле, родись Фламель там, авторы, писавшие о нем (в частности, аббат Вийен), которые обращались к архивам прихода Фламеля (Сен-Жак-ля-Бушери), не могли бы предоставить читателям копию его свидетельства о крещении, поскольку в ту эпоху свидетельства о рождении, браке и смерти составляли приходские церкви, где их и хранили; если бы Фламель родился в Париже, они не могли бы этого сделать. Наконец, когда перед нами несколько гипотез, следует выбирать ту, у которой больше всего подтверждений; по всем этим причинам мы вынуждены признать, что Фламель родился в Понтуазе.

Если долгое время было неясно, где именно родился Фламель, еще труднее достоверно установить подробности его детства и юности, только после его женитьбы на Пернель появляются многочисленные свидетельства о его жизни. Однако можно почти не сомневаться, что его родители были, по крайней мере, умеренно обеспеченными людьми: он сам рассказывает об этом.

«И все же, скажу я, мне удалось лишь немного выучить латынь на скудные средства моих родителей, которые, тем не менее, по моим ревнивым оценкам, порядочные люди» («Книга фигур» [Le livre des figures]). Значит, Фламель знал латынь, и он сам подтверждает это в другом месте: в этом же сочинении он пишет о рукописи Авраама Иудея: «Поскольку я не сумел их прочесть, то был уверен, что это не латинские и не галльские буквы, поскольку с ними я был знаком» (Книга фигур). Но Фламель — большой «скромник», ведь немного дальше он описывает, как говорил на латыни с учителем Канчесом!

Пуассон А. - Николя Фламель - Его жизнь - его постройки - его сочинения

Пер. с фр. А. С. Никулиной, ред. А. Р. Двинянино- вой. — СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2024. — 224 с. : ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-278-3

Пуассон А. - Николя Фламель – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ История и легенда о Николя Фламеле и Пернель

ГЛАВА I. Рождение Фламеля в Понтуазе. — Его родители. — Его переезд в Париж. — Женитьба на Пернель. — Состояние Фламеля. — Маленькая школа. — Союз писарей переезжает в окрестности церкви Сен-Жак. — Личная жизнь супругов. — Изображения Фламеля

ГЛАВА II. Сон Фламеля. — Покупка книги Авраама Иудея. — Описание этой книги. — Фламель начинает заниматься алхимией. — Совет мастера Ансельма. — Фламель решает совершить паломничество в Сантьяго-де-Компостела

ГЛАВА III. Паломничество Фламеля в Сантьяго-де-Компостела. — Легенда о Сантьяго-де-Компостела. — Фламель встречает учителя Канчеса. — Возвращение во Францию. — Кан- чес умирает в Орлеане. — Работа Фламеля. — Первая и вторая трансмутации. — Молитва Фламеля

ГЛАВА IV. Занимался ли Фламель алхимией? — Доводы аббата Вийена. — Доводы Салмона. — Наши доводы. — Книга Авраама Иудея. — Фламель был алхимиком

ГЛАВА V. Фламель восстанавливает свое состояние. — Взаимный дар. — Постройка аркады на кладбище Невинных. — Малые ворота Сен-Жак-де-ля-Бушери. — Герметический золотой крест. — Смерть и завещание Пернель. — Ее мавзолей

ГЛАВА VI. Разногласия Фламеля с семьей его жены. — Визит Крамуази. — Строительство ворот Сен-Женевьев-дез- Ардан. — Покупка различных домов. — Госпиталь на улице Монморанси. — Возведение второй арки у кладбища Невинных. — Пояснения к его скульптурам. — Часовня Сен-Жерве. — Он работает над своими трактатами. — Смерть Фламеля

ГЛАВА VII. Надгробный камень Фламеля. — Анализ завещания Фламеля. — Мнения различных авторов о состоянии Фламеля. — Аббат Вийен и Пернети. — Науде. — Круа дю Мэн. — Хефер. — Роман аббата де Виллара. — Фигье, Шеврель. — Ж. Б. Дюма. — Наше мнение

ГЛАВА VIII. Легенда о Фламеле. — История Поля Лука. — Фламель не умер. — Его появления в XVIII и XIX вв. — История Дюбуа, последнего потомка Фламеля. — Исчезновение разных учреждений Фламеля. — Разрушение Сен- Жак-ля-Бушери. — Раскопки в доме на улице Экривен. — Отец Пасифик

ГЛАВА IX. Книга иудея Авраама. — Объяснение изображений. — Книга промывок. — Ее описание, цитаты. — Книга символических фигур. — Ее подлинность. — Философские выводы. — Искомое. — Химическая Псалтирь. — Апокрифические трактаты

Хронология жизни Фламеля

Список библиографических источников

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Книга фигур

Предисловие

ГЛАВА I. Богословские толкования этих символов в соответствии с замыслом моего Творца

ГЛАВА II. Философские толкования в соответствии с Магисте- рием Гермеса

ГЛАВА III. Два дракона желтоватого, синего и черного цвета, как их фон

ГЛАВА IV. О мужчине и женщине в оранжевых одеждах на лазурно-синем поле, и об их свитках

ГЛАВА V. Фигура мужчины, похожего на апостола Павла, облаченного в бело-лимонную одежду с золотой каймой и обнаженным мечом; у его ног стоит на коленях человек в бело-черно-оранжевом одеянии со свитком

ГЛАВА VI. На зеленом поле трое воскресших людей целиком в белом, двое мужчин и женщина, над ними два Ангела, а над Ангелами — фигура Спасителя, который придет судить мир, в одежде чистого лимонно-белого цвета

ГЛАВА VII. На фиолетово-синем поле — два Ангела оранжевого цвета со свитками

ГЛАВА VIII. Фигура мужчины, похожего на апостола Петра, в лимонно-красной одежде с ключом в правой руке, который левой рукой касается женщины в оранжевой одежде, стоящей на коленях у его ног со свитком в руках

ГЛАВА IX. На темно-фиолетовом поле пурпурно-красный мужчина держит за ногу ярко-красного крылатого Льва, который, похоже, готов поднять и унести мужчину

Письмо Дома Пернети о «Критической истории Николя Фла- меля»

Ответ М*** на письмо, которое Пернети, бенедиктинец из прихода св. Мавра, включил в одну из газет м-е Фрерона в этом 1762 году, где он выступил против «Критической истории Н. Фламеля и его жены Пернель»

Послесловие издателя