Начало XX века в мировой и европейской истории связано с глобальными общественно-политическими, культурными, социальными и духовными изменениями. Они произошли в связи с Первой мировой войной, революционными событиями и распадом мировых империй, на обломках которых были созданы новые национальные государства. Эти переломные события привели к завершению константиновского периода церковной истории. Рост национального самосознания и распад Российской империи привели к попыткам обретения церковной самостоятельности некоторыми частями Православной Российской церкви. Этот же вопрос стал вновь актуальным во время немецкой оккупации территории СССР в 1941-1944 гг. Фактически весь XX век и начало XXI века неизменно связаны с церковными конфликтами на почве юрисдикционной независимости, в основании которой нередко лежат проблемы сугубо политического характера.

В настоящее время процесс восстановления церковной жизни на белорусской земле и создание самостоятельной православной церкви в Беларуси в годы Второй мировой войны остаются недостаточно изученными.

Целью данной работы является воссоздание исторического процесса подготовки к провозглашению автокефалии Белорусской православной церкви в период немецкой оккупации в 1941-1944 гг.

Основными задачами данной работы являются:

1) Исследовать предысторию событий в период между Первой и Второй мировыми войнами.

2) Проанализировать процесс восстановления церковной жизни в начале войны.

3) Рассмотреть сущность противоречий между белорусским православным национальным активом и сторонниками Московской Патриархии по вопросам белорусизации и церковного управления весной 1942 г.

4) Охарактеризовать вклад Всебелорусского Православного Церковного Собора 1942 г. в оформление идеи автокефалии.

5) Исследовать труды Собора епископов 1944 г. по завершению процессов церковной организации и достижению церковного консенсуса по вопросу автокефалии.

6) Проследить судьбу участников Всебелорусского Церковного Собора после войны.

В научной литературе советского периода издания, посвященные данной тематике, появляются в 60-е гг. XX в. В этих работах четко прослеживается влияние коммунистической идеологии, господствовавшей в СССР. В 1966 г. в Аргентине издана обзорная работа архиепископа Русской Православной Церкви Заграницей, уроженца Беларуси Афанасия (Мартоса) «Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни», в которой изложена церковная история нашей страны со времен принятия христианства до конца Второй мировой войны.

Андрей Леонидович Пуканов - Белорусская Православная Церковь в годы немецкой оккупации в контексте движения к автокефалии (1941-1944)

Гомель: Барк, 2020. - 240 с.

ISBN 978-985-7213-33-7

Андрей Леонидович Пуканов - Белорусская Православная Церковь в годы немецкой оккупации в контексте движения к автокефалии (1941-1944) - Содержание

Введение

Глава 1. Предыстория событий в межвоенный период

Глава 2. Возрождение Белорусской Церкви и начало движения за автокефалию 1941-42 гг. 2.1. Восстановление церковной жизни и образование белорусского православного национального актива 2.2. Противоречия между белорусским православным национальным активом и сторонниками Московской Патриархии по вопросам белорусизации и церковного управления

Глава 3. Подготовка к провозглашению автокефалии БПЦ в 1942-44 гг. 3.1. Всебелорусский Собор 1942 г. и его вклад в оформление идеи автокефалии 3.2. Достижение церковного консенсуса в обсуждении условий автокефалии БПЦ в 1943-44 гг.

4. Судьбы участников событий после войны

Заключение

Список использованных источников

Приложения