Пуканов - Белорусская Православная Церковь в годы немецкой оккупации
Начало XX века в мировой и европейской истории связано с глобальными общественно-политическими, культурными, социальными и духовными изменениями. Они произошли в связи с Первой мировой войной, революционными событиями и распадом мировых империй, на обломках которых были созданы новые национальные государства. Эти переломные события привели к завершению константиновского периода церковной истории. Рост национального самосознания и распад Российской империи привели к попыткам обретения церковной самостоятельности некоторыми частями Православной Российской церкви. Этот же вопрос стал вновь актуальным во время немецкой оккупации территории СССР в 1941-1944 гг. Фактически весь XX век и начало XXI века неизменно связаны с церковными конфликтами на почве юрисдикционной независимости, в основании которой нередко лежат проблемы сугубо политического характера.
В настоящее время процесс восстановления церковной жизни на белорусской земле и создание самостоятельной православной церкви в Беларуси в годы Второй мировой войны остаются недостаточно изученными.
Целью данной работы является воссоздание исторического процесса подготовки к провозглашению автокефалии Белорусской православной церкви в период немецкой оккупации в 1941-1944 гг.
Основными задачами данной работы являются:
1) Исследовать предысторию событий в период между Первой и Второй мировыми войнами.
2) Проанализировать процесс восстановления церковной жизни в начале войны.
3) Рассмотреть сущность противоречий между белорусским православным национальным активом и сторонниками Московской Патриархии по вопросам белорусизации и церковного управления весной 1942 г.
4) Охарактеризовать вклад Всебелорусского Православного Церковного Собора 1942 г. в оформление идеи автокефалии.
5) Исследовать труды Собора епископов 1944 г. по завершению процессов церковной организации и достижению церковного консенсуса по вопросу автокефалии.
6) Проследить судьбу участников Всебелорусского Церковного Собора после войны.
В научной литературе советского периода издания, посвященные данной тематике, появляются в 60-е гг. XX в. В этих работах четко прослеживается влияние коммунистической идеологии, господствовавшей в СССР. В 1966 г. в Аргентине издана обзорная работа архиепископа Русской Православной Церкви Заграницей, уроженца Беларуси Афанасия (Мартоса) «Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни», в которой изложена церковная история нашей страны со времен принятия христианства до конца Второй мировой войны.
Андрей Леонидович Пуканов - Белорусская Православная Церковь в годы немецкой оккупации в контексте движения к автокефалии (1941-1944)
Гомель: Барк, 2020. - 240 с.
ISBN 978-985-7213-33-7
Андрей Леонидович Пуканов - Белорусская Православная Церковь в годы немецкой оккупации в контексте движения к автокефалии (1941-1944) - Содержание
Введение
Глава 1. Предыстория событий в межвоенный период
Глава 2. Возрождение Белорусской Церкви и начало движения за автокефалию 1941-42 гг.
2.1. Восстановление церковной жизни и образование белорусского православного национального актива
2.2. Противоречия между белорусским православным национальным активом и сторонниками Московской Патриархии по вопросам белорусизации и церковного управления
Глава 3. Подготовка к провозглашению автокефалии БПЦ в 1942-44 гг.
3.1. Всебелорусский Собор 1942 г. и его вклад в оформление идеи автокефалии
3.2. Достижение церковного консенсуса в обсуждении условий автокефалии БПЦ в 1943-44 гг.
4. Судьбы участников событий после войны
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Приложение 1. Постановление Святейшего Патриарха, Свящ. Синода и Высшего Церковного Совета от 7/20 ноября 1920 г. №362
Приложение 1А. Мелхиседек (Паевский Михаил Львович)
Приложение 1Б. Обращение правительства Белорусской Народной Республики к Патриарху Тихону 27 января 1921 г.
Приложение 1Б. Ответ Патриарха Тихона Правительству БНР 14 февраля 1922 г.
Приложение 2. Обращение к православным белорусам 17 июня 1922 года
Приложение 3. Воззвание Съезда (Собора) представителей Белорусской Православной Иерархии, Духовенства и мирян в г. Минске 27-28 июля / 9-10 августа 1927 года
Приложение 4. Выпускники богословского (православного) факультета Варшавского университета 1928-1935 гг.
Приложение 5. Церковнославянский язык как язык богослужебный
Приложение 6. Митрополит Пантелеймон (Рожновский) (1867-1950)
Приложение 7. Выдержки из книги Н. Лапицкого «В служении Богу и Беларуси»
Приложение 8. Акт №1 Деяний Собора епископов Святой Православной Белорусской Церкви от 3 марта 1942 года
Приложение 9. Из «Сообщения с занятых восточных территорий №6» штабного управления шефа полиции безопасности и СД
Приложение 10. Ответ архиеп. Венедикта архиеп. Поликарпу
Приложение 11. Устав Святой Православной Белорусской Автокефальной Церкви
Приложение 12. Послание Константинопольскому патриарху о признании автокефалии СПБАЦ от 20.04.1943 г.
Приложение 13. Ответ Собора Епископов СПБАЦ президенту Белорусской Центральной Рады Радославу Островскому от 15.05.1944 г.
Приложение 14. Пострадавшие православные священнослужители и активные миряне (священники не оговорены) Беларуси из числа остававшихся во время 2-й Мировой войны на оккупированной территории
Приложение 15. Постановление Констанцского подсобора православных белорусов из французской оккупационной зоны Германии 5 июня 1948 г.
Приложение 16. Постановление совещания белорусского епископата 14-15 декабря 1949 г.
Приложение 17. Постановление Президиума Пленума БЦР и Коллегии БЦР от 15 сентября 1950 г.
Приложение 18. Заявление еп. Афанасия (Мартоса) в Президиум Пленума и Коллегию БЦР от 11.02.1952
Приложение 19. Письмо еп. Афанасию (Мартосу) Президиума Пленума и Коллегии БЦР в Австралию от 24.04.1952 г.
Приложение 20. Письмо к Константинопольскому патриарху Президиума Пленума БЦР, переданное 14.09.1953 г.
Приложение 21. Постановление БЦР от 30.01.1954 г. относительно «Обращения к верующим белорусам, которые находятся за границей» Питирима (Свиридова), архиепископа Менского и Белорусского
Приложение 22. Протопресвитер Виталий Боровой. Церковь Христова, ее природа. Автокефальные Поместные Церкви
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