Много книг было написано на тему этого веселого праздника. Но за десятки лет моего знакомства с русскоязычной литературой по иудаизму я не встречал, чтобы идеи Пурима были раскрыты так глубоко и фундаментально, но в то же время изложены столь легким и живым языком. В ней напрочь отсутствуют высокопарность, тяжелый слог и сложность повествования, которые могут порой заставить читателя чувствовать себя бесконечно далеким от темы книги, с каждой страницей забирая у него надежду на то, что он сможет приблизиться к пониманию обсуждаемых идей.

Эта книга совершенно другая! Она предназначена для тех, кто был оторван от традиции своих предков и встает (или уже встал) на путь возвращения или интересуется секретами судьбы своего народа. Автор обращается к своему читателю напрямую; он берет его за руку и вместе с ним отправляется в увлекательное путешествие в завораживающий мир еврейской мысли.

Рав Иммануэль Бернштейн - Пурим. Снимаем маски

«Триггер Букс», «Керен-Волжский», Волжский, 2023. — 176 с.

Рав Иммануэль Бернштейн - Пурим. Снимаем маски - Содержание

Предисловие редактора

Предисловие автора к русскоязычному изданию

ВСТУПЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ЕДИНСТВО - ГЛАВА I . ПОЛОВИНА ШЕКЕЛЯ, ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД И Я - ГЛАВА 2. ТЕЛО И ДУША - ГЛАВА 3. ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ОДНОМУ

РАЗДЕЛ II. ВОСПОМИНАНИЯ - ГЛАВА 4. ГЛАВА ЗАХОР — ПОМНИТЬ AMАЛЕКА

РАЗДЕЛ III. ОТКРОВЕНИЯ - ГЛАВА 5. У ВСЕХ НА ВИДУ - ГЛАВА 6. ПУРИМ И УСТНАЯ ТОРА

РАЗДЕЛ IV. ВНУТРИ ПУРИМА - ГЛАВА 7. ЕВРЕИ БЕЗ ГРАНИЦ - ГЛАВА 8. ВНУТРИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА - ГЛАВА 9. ВНЕШНОСТЬ И ЗАПАХИ В ИСТОРИИ ПУРИМА - ГЛАВА 10. РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ ПУРИМА - ГЛАВА 11. ЛОМАЯ ЛЕД

РАЗДЕЛ V. ПУРИМ И ДРЕВО ПОЗНАНИЯ - ГЛАВА 12. КОРНИ ПУРИМСКОЙ ИСТОРИИ - ГЛАВА 13. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ ЦАРЯ ШАУЛЯ - ГЛАВА 14. ПЕРЕВОРОТЫ В ИСТОРИИ ПУРИМА - ГЛАВА 15. В ПОИСКАХ ДЕРЕВА ЖИЗНИ

РАЗДЕЛ VI. ПИР И ВЕСЕЛЬЕ - ГЛАВА 16. ТРАПЕЗА - ГЛАВА 17. АД ДЭЛО ЯДА

СВЕДЕНИЕ ВОЕДИНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОСЛЕВКУСИЕ ПУРИМА

ИСТОЧНИКИ

С благодарностью Всевышнему мы горды представить вам одиннадцатое издание завоевавшего популярность среди читателей перевода на русский язык Мегилат Эстер.

Вновь отредактированное издание подверглось многим усовершенствованиям: русская транскрипция расположена параллельно тексту на иврите; весь набор, и на русском, и на иврите, сделан четким и ясным шрифтом; русский перевод был исправлен в сторону большей легкости для чтения.

Мегилат Эстер - С транскрипцией и новым переводом на русский язык

Сефардское произношение

F.R.E.E. Publishing House New York

5780 - 2020 - 98 с.

ISBN: 978-0-86639-055-2

Путеводитель по празднику Пурим

Издательский дом F.R.E.E. Нью-Йорк

5780 - 2020

Необычна история нашего народа. Единственный среди изгнанных, вынужденных покинуть родину он сохранил себя, остался цельным в диаспоре. Чужие цивилизации: греческая, римская, арабская, европейская — враждебные или порой дружелюбные — не повлияли, не изменили нас. История евреев — с первого дня и по нынешний — это свидетельство Б־жественного Провидения, ибо ничем иным нельзя объяснить чудо сохранения еврейской нации. Историки всех времен одинаково категоричны: потеря страны — это смертельный удар по духовной независимости — народ исчезает с лица земли. Лишь Б־жественным вмешательством оправдывают они единственное исключение.

Мегилат Эстер - Путеводитель по празднику Пурим - Содержание

Предисловие

Законы и обычаи чтения Мегилат Эстер

Благословения перед чтением мегилы

Мегилат Эстер

Глава первая - Глава десятая

Благословение после прочтения мегилы Шошанат Яаков

Путеводитель по празднику Пурим

И брошен был жребий

Праздник Пурим - откуда он?

Пережитое нашими предками поучительно для каждого

Сущность праздника Пурим

Законы и обычаи