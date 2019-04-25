Пушкарь - митрополит Вениамин - Священная библейская история
Cвященная библейская история по праву должна занимать первое место среди исторических наук, так как она является неисчерпаемым источником нравственного и высшего исторического воспитания для каждого более или менее способного к серьезной интеллектуальной жизни человека.
Если любая история воспитывает гражданина родины и дает умственное развитие, то Священная библейская история в этом отношении стоит выше всех других историй, потому что ее предметом являются глубинные основы человеческого духа, в ней раскрываются глубочайшие законы всемирно-исторического развития. Она явно показывает, что в истории народов нет ничего случайного и произвольного, что всякая попытка «делать историю» бессмысленна и вредна, потому что все ждет и требует «исполнения времен», а времена эти нельзя ни приблизить, ни отдалить.
Священная библейская история ярко и поучительно раскрывает тайну Домостроительства Божия, которая заключается в спасении отпавшего от Бога человека. Идея спасения человеческого рода является главной идеей всей библейской истории. Она показывает, как на протяжении тысячелетий идет упорная борьба сил добра со злом за человеческие души. Выражаясь меткими словами великого русского писателя Ф. М. Достоевского, можно так охарактеризовать все содержание Священной библейской истории: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».
митрополит Вениамин – Пушкарь - Священная библейская история
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2017. — 784 с. : ил.
ISBN 978-5-7533-1353-9
митрополит Вениамин – Пушкарь - Священная библейская история - Содержание
Часть I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Предисловие
Введение
- Святая Библия — Книга книг
- Название и содержание Библии
- О различных формах и способах выражения смысла Священного Писания
- О способах уяснения и изъяснения смысла Священного Писания
- Краткое содержание книги Бытия
Глава 1. Творение Богом мира и человека
- 1.1.Ангельский мир
- 1.2.Материальный мир
- 1.3.Дни творения
- 1.4.Сотворение первых людей и их блаженная жизнь в раю
- 1.5.Грехопадение и его последствия
Глава 2. Допотопное и послепотопное человечество
- 2.1.Род человеческий до потопа. Первая семья. Каин и Авель. Религиозно-нравственное состояние допотопного человечества
- 2.2. Потомки Каина и Сифа
- 2.3. Всемирный потоп
- 2.4. Потомки Ноя
- 2.5. Вавилонское столпотворение и рассеяние народов
- 2.6.Начало идолопоклонства
Глава 3. Патриархальный период истории еврейского народа
- 3.1.Призвание Аврама и переселение его в обетованную землю
- 3.2.Аврам в Египте
- 3.3.Аврам разлучается с Лотом. Освобождение Лота из плена
- 3.4.Четвертое Богоявление Авраму
- 3.5.Рождение Измаила
- 3.6.Аврам получает имя Авраам
- 3.7.Явление Бога Аврааму у дуба Мамрийского. Гибель нечестивых городов
- 3.8.Рождение Исаака и изгнание Агари
- 3.9.Принесение Исаака в жертву Богу
- 3.10.Смерть Сарры и женитьба Исаака
- 3.11.Смерть Авраама
- 3.12.Исаак иего сыновья
- 3.13.Хитрость Ревекки и Иакова
- 3.14.Лестница Иакова
- 3.15.Жизнь Иакова уЛавана
- 3.16.Иаков покидает Харран
- 3.17.Встреча сИсавом
- 3.18.Дальнейший путь Иакова к дубраве Мамре
- 3.19.Братья продают Иосифа измаильтянам
- 3.20.Иосиф в доме Потифара
- 3.21.Сны фараона
- 3.22.Встреча Иосифа с братьями
- 3.23.Иосиф открывается братьям
Глава 4. Период пребывания евреев в Египте
- 4.1. Переселение Израиля в Египет
- 4.2. Смерть Иакова и Иосифа
- 4.3. Положение евреев в Египте после смерти Иосифа
Глава 5. Начало периода вождей. Призвание Моисея и выход евреев из Египта
- 5.1. Рождение и воспитание Моисея
- 5.2. Призвание Моисея
- 5.3. Казни египетские
- 5.4. Установление Пасхи
- 5.5. Исход из Египта
- 5.6. Чудесный переход через Красное(Чермное) море
Глава 6. Путь евреев к Синаю
- 6.1. Пустыня Сур
- 6.2. Пустыня Син
- 6.3. Рефидим
Глава 7. У горы Синай-Хорив
- 7.1.Заключение Завета
- 7.2.Синайское законодательство и его значение
- 7.3.Завет утверждается жертвенной кровью
- 7.4.Нарушение Завета
- 7.5.Восстановление Завета
- 7.6.Построение походного храма и его устройство
- 7.7.Прообразовательное значение скинии
- 7.8.Ветхозаветное священство
Глава 8. Путь от Синая к Ханаану
- 8.1. Гробы прихоти
- 8.2. Асироф
- 8.3. Пустыня Фаран
Глава 9. Тридцать восемь лет в пустыне
- 9.1. Возмущение Корея, Дафана и Авирона
- 9.2. Сомнения Моисея и Аарона
Глава 10. К земле обетованной
- 10.1.Медный змей
- 10.2.Дальнейший путь к обетованной земле
- 10.3.Последние дни Моисея
Глава 11. Завоевание земли обетованной
- 11.1.Чудесный переход через реку Иордан
- 11.2.Падение Иерихона
- 11.3.Взятие Гая
- 11.4.Хитрость жителей Гаваона
- 11.5.Битва уГаваона
- 11.6.Дальнейшее завоевание и разделение земли обетованной
Глава 12. Период Судей (приблизительно 1200-1025 годы до н.э.)
- 12.1.Политическое положение и религиозное состояние Израиля после смерти Иисуса Навина
- 12.2.Девора и Варак
- 12.3.Гедеон
- 12.4.Иеффай
- 12.5.Самсон
- 12.6.Первосвященник и судья Илий
- 12.7.Рождение, воспитание и призвание к пророческому служению Самуила
- 12.8.Гибель династии Илия и пленение ковчега
- 12.9.Самуил — пророк и судья
Глава 13. Период Царей (приблизительно 1040-586 годы до н.э.)
- 13.1.Помазание Саула на царство
- 13.2.Саул побеждает аммонитян
- 13.3.Первое непослушание Саула
- 13.4.Второе непослушание Саула
- 13.5.Помазание Давида нацарство
- 13.6.Героический подвиг Давида
- 13.7.Слава Давида и ревность Саула
- 13.8.Открытое преследование Давида Саулом
- 13.9.Смерть Самуила иСаула
- 13.10.Воцарение Давида (1010-970 годы до н.э.)
- 13.11.Иерусалим — столица царства Давида
- 13.12.Расширение и укрепление царства Еврейского
- 13.13.Нравственное падение Давида
- 13.14.Мятеж Авессалома
- 13.15.Воцарение Соломона и смерть Давида (970 год до н.э.)
- 13.16.Соломон — мудрый судья и правитель
- 13.17.Построение Иерусалимского храма
- 13.18.Богатство Соломона и его нравственное падение
- 13.19.Разделение царства Еврейского на Иудейское и Израильское (930 год до н.э.)
- 13.20.Краткий обзор истории царства Израильского (930-721 годы до н.э.)
13.21.Краткий обзор истории Иудейского царства (930-586 годы до н.э.)
Глава 14. Деятельность пророков в Израильском и Иудейском царствах
- 14.1.Пророк Илия
- 14.2.Пророк Елисей
- 14.3.Пророк Иона
- 14.4.Пророки Амос и Осия
- 14.5.Пророк Исаия
- 14.6.Пророк Иеремия
- 14.7.Малые пророки в Иудее до вавилонского плена: Авдий, Иоиль, Михей, Наум, Аввакум, Софония
Глава 15. Вавилонский плен
- 15.1.«На реках вавилонских»
- 15.2.Пророк Иезекииль
- 15.3.Пророк Даниил
- 15.4.Друзья пророка Даниила в печи вавилонской
Глава 16. Персидское владычество (539-333 годы до н.э.)
- 16.1.Падение Вавилонского царства
- 16.2.Пророк Даниил, брошенный на растерзание львам
- 16.3.Возвращение из плена
- 16.4.Сооружение второго храма
- 16.5.Деятельность священника Ездры
- 16.6.Деятельность Неемии
Глава 17. Период греческого владычества (333-63 годы до н.э.)
- 17.1.Иудея под властью царей египетских. Перевод Священного Писания на греческий язык
- 17.2.Иудея под властью сирийских царей (199-143 годы до н.э.)
- 17.3. Освободительная война под предводительством Маккавеев
Глава 18. Правление Маккавейской, или Асмонейской, династии (143-63 годы до н.э.)
Глава 19. Период римского владычества
- 19.1.Царь Ирод
- 19.2.Религиозно-нравственное состояние иудеев перед пришествием в мир Спасителя
Глава 20. Всеобщее ожидание Спасителя
- 20.1. Иудейские рассеяния
- 20.2. Состояние языческого мира
Часть II. НОВЫЙ ЗАВЕТ
Предисловие
- Введение
- Краткие сведения о Евангелии
- Евангелие — Книга жизни
- Палестина во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа
- Религиозно-нравственное состояние еврейского народа во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа
Глава 1. Рождество Христово и Его жизнь до начала общественного служения
- 1.1.Рождество Богородицы, Ее воспитание при храме и жизнь в Назарете
- 1.2.Благовестие Захарии
- 1.3.Благовещение Деве Марии
- 1.4.Посещение Пресвятой Девой Марией праведной Елисаветы
- 1.5.Рождение Иоанна Предтечи
- 1.6.Откровение праведному Иосифу о Боговоплощении
- 1.7.Рождество Христово
- 1.8.Поклонение пастухов
- 1.9.Обрезание и Сретение Господне
- 1.10.Поклонение волхвов
- 1.11.Бегство в Египет и избиение младенцев
- 1.12.Смерть Ирода и возвращение Святого Семейства на родину
- 1.13.Жизнь Иисуса Христа в Назарете. Первое посещение храма
- 1.14.Святой Иоанн Креститель. Его жизнь и проповедь
- 1.15.Явление Иисуса Христа народу. Крещение Его на Иордане
- 1.16.Искушение в пустыне
- 1.17.Возвращение Христа на Иордан. Первые Его ученики
- 1.18.Первое чудо в Кане Галилейской
Глава 2. Первый год общественного служения Господа Иисуса Христа спасению человеческого рода
- 2.1. Переселение в Капернаум
- 2.2. Христос в Иерусалиме на празднике Пасхи
- 2.3. Беседа Иисуса Христа с Никодимом
- 2.4.Проповедь в Иудее и последнее свидетельство Иоанна Крестителя
- 2.5.Беседа Иисуса Христа с самарянкой
- 2.6.Проповедь Иисуса Христа в Галилее
- 2.7.Заочное исцеление сына царедворца
- 2.8.Проповедь в назаретской синагоге
- 2.9.Чудесный улов рыбы и призвание первых учеников
- 2.10. Исцеление бесноватого в Капернауме
- 2.11. Исцеление тещи Петра и многих больных в Капернауме
- 2.12. Исцеление расслабленного в Капернауме
- 2.13. Призвание Левия-Матфея к апостольскому служению
Глава 3. Второй год общественного служения Господа Иисуса Христа спасению человеческого рода
- 3.1.Иисус Христос в Иерусалиме на второй Пасхе
- 3.2.Исцеление расслабленного в Доме милосердия
- 3.3.Срывание колосьев и спор о субботе
- 3.4.Исцеление сухорукого
- 3.5.Избрание двенадцати апостолов
- 3.6.Нагорная проповедь
- 3.7.Исцеление слуги римского сотника
- 3.8.Воскрешение сына наинской вдовы
- 3.9.Посольство Иоанна Крестителя к Иисусу Христу
- 3.10.Иисус Христос в доме Симона фарисея
- 3.11.Исцеление бесноватого и богохульство фарисеев
- 3.12.Учение в притчах о Царстве Божием
- 3.13.Укрощение бури
- 3.14.Исцеление бесноватого в стране Гадаринской
- 3.15.Исцеление кровоточивой женщины и воскрешение дочери начальника синагоги
- 3.16.Отправление апостолов на проповедь
- 3.17.Смерть Иоанна Крестителя
- 3.18.Чудесное насыщение народа пятью хлебами и двумя рыбами
- 3.19.Хождение Иисуса Христа по воде
- 3.20.Беседа о хлебе жизни
Глава 4. Третий год общественного служения Господа Иисуса Христа спасению человеческого рода
- 4.1.Беседа с фарисеями о предании старцев
- 4.2.Исцеление дочери сирофиникиянки
- 4.3.Исповедание апостолом Петром тайны Сына Человеческого
- 4.4.Преображение Господне
- 4.5.Исцеление бесноватого отрока-лунатика
- 4.6.Последние дни пребывания в Галилее
- 4.7.Иисус Христос в Иерусалиме на празднике кущей
- 4.8.Женщина, взятая в прелюбодеянии, перед судом Спасителя
- 4.9.Покушение фарисеев побить камнями Иисуса Христа
- 4.10. Исцеление слепорожденного
- 4.11. Притча о добром пастыре
- 4.12. Христос на празднике обновления
- 4.13. Общественное служение Иисуса Христа в Заиорданье
- 4.14.Поучения в притчах о любви Бога к человеку и людей друг ко другу
- 4.15.Беседа Христа с богатым юношей о богатстве
- 4.16.Притча о богаче и нищем Лазаре
- 4.17.Исцеление десяти прокаженных
- 4.18.Учение Иисуса Христа о браке и безбрачии
- 4.19.Благословение детей
- 4.20.Притча о виноградарях, призванных на работу в разное время дня
- 4.21.Воскрешение Лазаря
- 4.22.Тайное решение синедриона
- 4.23.Христос в Ефраиме и Его последнее путешествие в Иерусалим на праздник Пасхи
- 4.24.Исцеление слепого у Иерихонских ворот
- 4.25.Обращение Закхея
Глава 5. Страстная неделя. Пять великих дней. Крестная смерть Иисуса Христа
- 5.1. Христос в Вифании за шесть дней до Пасхи
- 5.2. Торжественный вход Господень в Иерусалим
- 5.3. Великий Понедельник
- 5.4.Великий Вторник
- 5.5.Великая Среда. Предательство Иуды
- 5.6.Великий Четверг
- 5.7.Великая Пятница
Глава 6. Евангельские события от воскресения Господня до сошествия Святого Духа на апостолов
- 6.1.Воскресение Христово
- 6.2.Явление Марии Магдалине и другим мироносицам
- 6.3.Реакция синедриона
- 6.4.Явление двум ученикам на пути в Эммаус
- 6.5.Явление всем апостолам, кроме Фомы
- 6.6.Явление воскресшего Христа одиннадцати апостолам
- 6.7.Явление Христа апостолам на Тивериадском озере
- 6.8.Явление Христа Своим последователям на горе в Галилее
- 6.9.Вознесение Господне
- 6.10.Сошествие Святого Духа на апостолов
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 1 - Сокращенные обозначения книг Библии
- Приложение 2 - Хронологическая таблица основных периодов и важнейших событий библейской истории Ветхого Завета
- Приложение 3 - Хронологическая таблица важнейших событий библейской истории Нового Завета
- Приложение 4 - Библейский календарь
- Приложение 5 - Археологические подтверждения библейских событий
- Приложение 6 - Библиографический список
- Приложение 7 - Евангельская история в художественной литературе
митрополит Вениамин – Пушкарь - Священная библейская история - Предисловие
Центром библейской истории, к которому сходились все исторические пути в прошлом и от которого они расходятся в грядущее будущее, является Голгофа, увенчанная Крестом Господа нашего Иисуса Христа. Христос есть начало и конец, альфа и омега всей истории спасения рода человеческого. Но, говоря о главной идее Священной истории, надо всегда помнить, что библейские сказания не являются, как это утверждают скептики, какой-то фантазией человеческого религиозного ума, не имеющей ничего сходного с историческим прошлым. Священная история описывает реальные события, которые имели и имеют место в истории человеческого рода. Об этом свидетельствует не только верующее человеческое сердце, но и современная историческая наука.
В исторической науке в настоящее время совершается необычайное движение благодаря тем изумительным открытиям, которые делаются на забытом пепелище исторической жизни древних народов Ближнего Востока. С того счастливого часа, когда археологи и историки, не ограничиваясь пером, взялись за заступы и лопаты и начали раскапывать мусор развалин в долинах Нила, Тигра и Евфрата, а также ив других районах Ближнего Востока, перед взором исследователей открылся целый мир нового исторического знания: бледные и тощие страницы истории древних народов чрезвычайно оживились и расширились, открыто было даже существование совершенно неизвестных до этого народов и монархий, знание о которых пролило свет на всю судьбу древнего человечества.
Из-под песков пустыни археологи извлекли на поверхность замечательные памятники забытых культур — святилища и гробницы фараонов, а также руины храмов и царских дворцов Хорсабада, Ниневии, Вавилона, Ура, Угарита и многих других древних городов Месопотамии и Сирии. При раскопках найдено бесчисленное количество письменных документов, буквально целые огромные библиотеки и архивы. Так, в руинах дворца ассирийского царя Ашшурбани-пала в Ниневии сохранилось 30 тысяч глиняных табличек с клинописными текстами: здесь и дипломатическая переписка, и трактаты, и молитвы, и литературные памятники, и религиозные языческие мифы минувших веков, в том числе эпос о Гильгамеше, содержащий рассказ о Всемирном потопе.
В середине ХХ века археологические раскопки начались также и в Палестине. Уже обнаружено большинство городов, названия которых мы ранее знали только из Библии. На развалинах этих городов найдено подтверждение подлинности ряда фактов, упоминаемых в Библии.
Благодаря стараниям археологов из-под толщи пылевых наносов и мусора на поверхность земли для взора современного человека явились остатки зданий времен Саула, Давида, Соломона, а также следы опустошительных вторжений в Палестину арамейцев, ассирийцев и халдеев.
Все эти необычайные археологические открытия нам дороги тем, что они тесно связаны с библейской историей и не только проливают на нее свет, уясняя часто самые трудные ее страницы, но и дают чудесное подтверждение многих библейских фактов и событий, которые до этого могли безнаказанно отвергаться критикой скептицизма. Все это говорит о том, что наша вера в истинность библейских сказаний не слепая, и особенно в наш скептический век она подтверждается множеством археологических находок. Вот уже поистине справедливы слова Господа нашего Иисуса Христа, что камни будут прославлять Бога, если сердца человеческие сделаются неспособными к этому (см. Лк. 19, 40)!
2017-09-02
Спсибо за доступ для членов клуба)
Спасибо за новое издание - прекрасная полиграфия и оформление знаменитой книги!