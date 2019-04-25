Священная библейская история ярко и поучительно раскрывает тайну Домостроительства Божия, которая заключается в спасении отпавшего от Бога человека. Идея спасения человеческого рода является главной идеей всей библейской истории. Она показывает, как на протяжении тысячелетий идет упорная борьба сил добра со злом за человеческие души. Выражаясь меткими словами великого русского писателя Ф. М. Достоевского, можно так охарактеризовать все содержание Священной библейской истории: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

Если любая история воспитывает гражданина родины и дает умственное развитие, то Священная библейская история в этом отношении стоит выше всех других историй, потому что ее предметом являются глубинные основы человеческого духа, в ней раскрываются глубочайшие законы всемирно-исторического развития. Она явно показывает, что в истории народов нет ничего случайного и произвольного, что всякая попытка «делать историю» бессмысленна и вредна, потому что все ждет и требует «исполнения времен», а времена эти нельзя ни приблизить, ни отдалить.

Cвященная библейская история по праву должна занимать первое место среди исторических наук, так как она является неисчерпаемым источником нравственного и высшего исторического воспитания для каждого более или менее способного к серьезной интеллектуальной жизни человека.

Центром библейской истории, к которому сходились все исторические пути в прошлом и от которого они расходятся в грядущее будущее, является Голгофа, увенчанная Крестом Господа нашего Иисуса Христа. Христос есть начало и конец, альфа и омега всей истории спасения рода человеческого. Но, говоря о главной идее Священной истории, надо всегда помнить, что библейские сказания не являются, как это утверждают скептики, какой-то фантазией человеческого религиозного ума, не имеющей ничего сходного с историческим прошлым. Священная история описывает реальные события, которые имели и имеют место в истории человеческого рода. Об этом свидетельствует не только верующее человеческое сердце, но и современная историческая наука.

В исторической науке в настоящее время совершается необычайное движение благодаря тем изумительным открытиям, которые делаются на забытом пепелище исторической жизни древних народов Ближнего Востока. С того счастливого часа, когда археологи и историки, не ограничиваясь пером, взялись за заступы и лопаты и начали раскапывать мусор развалин в долинах Нила, Тигра и Евфрата, а также ив других районах Ближнего Востока, перед взором исследователей открылся целый мир нового исторического знания: бледные и тощие страницы истории древних народов чрезвычайно оживились и расширились, открыто было даже существование совершенно неизвестных до этого народов и монархий, знание о которых пролило свет на всю судьбу древнего человечества.

Из-под песков пустыни археологи извлекли на поверхность замечательные памятники забытых культур — святилища и гробницы фараонов, а также руины храмов и царских дворцов Хорсабада, Ниневии, Вавилона, Ура, Угарита и многих других древних городов Месопотамии и Сирии. При раскопках найдено бесчисленное количество письменных документов, буквально целые огромные библиотеки и архивы. Так, в руинах дворца ассирийского царя Ашшурбани-пала в Ниневии сохранилось 30 тысяч глиняных табличек с клинописными текстами: здесь и дипломатическая переписка, и трактаты, и молитвы, и литературные памятники, и религиозные языческие мифы минувших веков, в том числе эпос о Гильгамеше, содержащий рассказ о Всемирном потопе.

В середине ХХ века археологические раскопки начались также и в Палестине. Уже обнаружено большинство городов, названия которых мы ранее знали только из Библии. На развалинах этих городов найдено подтверждение подлинности ряда фактов, упоминаемых в Библии.

Благодаря стараниям археологов из-под толщи пылевых наносов и мусора на поверхность земли для взора современного человека явились остатки зданий времен Саула, Давида, Соломона, а также следы опустошительных вторжений в Палестину арамейцев, ассирийцев и халдеев.

Все эти необычайные археологические открытия нам дороги тем, что они тесно связаны с библейской историей и не только проливают на нее свет, уясняя часто самые трудные ее страницы, но и дают чудесное подтверждение многих библейских фактов и событий, которые до этого могли безнаказанно отвергаться критикой скептицизма. Все это говорит о том, что наша вера в истинность библейских сказаний не слепая, и особенно в наш скептический век она подтверждается множеством археологических находок. Вот уже поистине справедливы слова Господа нашего Иисуса Христа, что камни будут прославлять Бога, если сердца человеческие сделаются неспособными к этому (см. Лк. 19, 40)!