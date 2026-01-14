В этом роскошном издании встретились два великих мастера: «солнце русской поэзии» Александр Сергеевич Пушкин и виртуоз книжной графики Борис Васильевич Зворыkin. Книга объединяет в себе монументальную историческую драму и любимые с детства волшебные сказки, позволяя увидеть всю широту пушкинского гения.

Трагедия «Борис Годунов» погружает читателя в смутные времена борьбы за трон, где голос совести звучит громче набата. А следом открывается яркий мир сказок: о царе Салтане, о золотом петушке, о рыбаке и рыбке — мир, полный лукавой мудрости и народного юмора.

Главное сокровище книги — более 160 иллюстраций Бориса Зворыкина, одного из основоположников «русского стиля». Его рисунки напоминают драгоценную эмаль или старинную парчу: каждый штрих, каждый орнамент здесь пронизан духом Древней Руси. Зворыкин создал эту графическую сюиту в эмиграции, вложив в нее всю тоску по утраченной родине, и теперь эти шедевры возвращаются к читателю в достойном оформлении. Это идеальная книга для тех, кто ценит гармонию великого слова и изысканного образа.

Александр Сергеевич Пушкин - Борис Годунов. Сказки

Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2022. — 288 с., ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0692-8 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-0693-5 (Кожаный переплет)

Александр Сергеевич Пушкин - Борис Годунов. Сказки - Содержание

БОРИС ГОДУНОВ

Борис Зворыкин

СКАЗКИ