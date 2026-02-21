Книга «Увядающий тюльпан» Евгения Пушкова — это глубокое богословское исследование, написанное с позиции евангельского христианства, в котором автор подвергает критическому разбору пять пунктов классического кальвинизма (известных под аббревиатурой TULIP). Пушков, будучи известным служителем и мыслителем, стремится показать, что строгая логическая цепочка реформатского учения о предопределении в некоторых своих выводах отдаляется от духа и буквы Нового Завета. Название книги метафорично: автор считает, что при внимательном библейском анализе «лепестки» кальвинистской системы начинают увядать, не выдерживая сопоставления с истиной о Божьей любви ко всему человечеству.

В своем труде автор последовательно анализирует такие доктрины, как безусловное избранничество и ограниченное искупление, противопоставляя им библейские призывы к покаянию, обращенные к каждому человеку. Пушков подчеркивает важность личной ответственности и свободы выбора, утверждая, что Бог не является автором греха и не предопределяет людей к погибели помимо их воли. Книга написана в уважительном, но твердом полемическом стиле; она призывает читателя не следовать слепо устоявшимся богословским традициям, а самостоятельно исследовать Писание, чтобы обрести ясное понимание баланса между суверенитетом Творца и откликом человеческого сердца.

Евгений Пушков - Увядающий тюльпан

Обзор различных литературных трудов по кальвинизму и арминианству

«Библия для всех», Санкт-Петербург, 2018

Евгений Пушков - Увядающий тюльпан - Содержание Вступление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1. Истоки кальвинизма

Глава 2. Жаи Кальвин

Глава 3. «Наставление в христианской вере». Книга 1

Глава 4. «Наставление в христианской вере». Книга II

Глава 5. «Наставление в христианской вере». Книга III

Глава 6. Учение Кальвина о безусловном предопределении

Глава 7. «Наставление в христианской вере». Книга IV

Глава 8. В. Дж. Ситон. «Пять пунктов кальвинизма»

Глава 9. Джим Виньярд. «Безопасность верующего»

Глава 10. Ч. X. Сперджен. «12 проповедей об избрании»

Глава 11. Алексей Коломийцев. «Бог: кальвинист или армиииапин?»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1. Роберт Е. Пикирилли. «Кальвинизм, арминианство и богословие спасения»

Глава 2. Р. Н. Капраи. «Тайна!»

Глава 3. В. И. Стародуб. «Крайности кальвинизма»

Глава 4. П. И. Рогозин. «Предопределение?»

Глава 5. Эразм Роттердамский. «Диатриба, или рассуждение, о свободе воли»

Глава 6. А. И. Негров. «Кальвинизм и арминианизм»

Глава 7. Статьи Ф. Лерой Форлайнса

Глава 8. Дэниел Д. Корнер. «Вечное спасение на условии веры»

Глава 9. Стефан Цвейг. «Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина»

Глава 10. Величайшая дискуссия в сотериологии

Глава 11. Предопределяет ли Бог зло?

Глава 12. Арминианская доктрина избрания

Глава 13. Свобода воли: все «за» и «против»

Глава 14. Меланхтон как великий предшественник Арминия

Глава 15. Другие статьи Г. Гололоба

Глава 16. Дискуссия Г. Гололоба с кальвинистами и ответы на вопросы

Глава 17. Рецензии Г. Гололоба на некоторые книги

Глава 18. Вечная безопасность. Обусловленная или безоговорочная?

Заключение