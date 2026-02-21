Пушков - Увядающий тюльпан
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Книга «Увядающий тюльпан» Евгения Пушкова — это глубокое богословское исследование, написанное с позиции евангельского христианства, в котором автор подвергает критическому разбору пять пунктов классического кальвинизма (известных под аббревиатурой TULIP). Пушков, будучи известным служителем и мыслителем, стремится показать, что строгая логическая цепочка реформатского учения о предопределении в некоторых своих выводах отдаляется от духа и буквы Нового Завета. Название книги метафорично: автор считает, что при внимательном библейском анализе «лепестки» кальвинистской системы начинают увядать, не выдерживая сопоставления с истиной о Божьей любви ко всему человечеству.

В своем труде автор последовательно анализирует такие доктрины, как безусловное избранничество и ограниченное искупление, противопоставляя им библейские призывы к покаянию, обращенные к каждому человеку. Пушков подчеркивает важность личной ответственности и свободы выбора, утверждая, что Бог не является автором греха и не предопределяет людей к погибели помимо их воли. Книга написана в уважительном, но твердом полемическом стиле; она призывает читателя не следовать слепо устоявшимся богословским традициям, а самостоятельно исследовать Писание, чтобы обрести ясное понимание баланса между суверенитетом Творца и откликом человеческого сердца.

Евгений Пушков - Увядающий тюльпан

Обзор различных литературных трудов по кальвинизму и арминианству

«Библия для всех», Санкт-Петербург, 2018

Евгений Пушков - Увядающий тюльпан - Содержание Вступление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

  • Глава 1. Истоки кальвинизма

  • Глава 2. Жаи Кальвин

  • Глава 3. «Наставление в христианской вере». Книга 1

  • Глава 4. «Наставление в христианской вере». Книга II

  • Глава 5. «Наставление в христианской вере». Книга III

  • Глава 6. Учение Кальвина о безусловном предопределении

  • Глава 7. «Наставление в христианской вере». Книга IV

  • Глава 8. В. Дж. Ситон. «Пять пунктов кальвинизма»

  • Глава 9. Джим Виньярд. «Безопасность верующего»

  • Глава 10. Ч. X. Сперджен. «12 проповедей об избрании»

  • Глава 11. Алексей Коломийцев. «Бог: кальвинист или армиииапин?»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

  • Глава 1. Роберт Е. Пикирилли. «Кальвинизм, арминианство и богословие спасения»

  • Глава 2. Р. Н. Капраи. «Тайна!»

  • Глава 3. В. И. Стародуб. «Крайности кальвинизма»

  • Глава 4. П. И. Рогозин. «Предопределение?»

  • Глава 5. Эразм Роттердамский. «Диатриба, или рассуждение, о свободе воли»

  • Глава 6. А. И. Негров. «Кальвинизм и арминианизм»

  • Глава 7. Статьи Ф. Лерой Форлайнса

  • Глава 8. Дэниел Д. Корнер. «Вечное спасение на условии веры»

  • Глава 9. Стефан Цвейг. «Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина»

  • Глава 10. Величайшая дискуссия в сотериологии

  • Глава 11. Предопределяет ли Бог зло?

  • Глава 12. Арминианская доктрина избрания

  • Глава 13. Свобода воли: все «за» и «против»

  • Глава 14. Меланхтон как великий предшественник Арминия

  • Глава 15. Другие статьи Г. Гололоба

  • Глава 16. Дискуссия Г. Гололоба с кальвинистами и ответы на вопросы

  • Глава 17. Рецензии Г. Гололоба на некоторые книги

  • Глава 18. Вечная безопасность. Обусловленная или безоговорочная?

Заключение

Added 21.02.2026
Author AlexDigger
zalservik 1 month ago
Благодарю.

