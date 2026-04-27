Путь к радости
Этот материал представляет собой вводную часть известного заочного курса «Путь к радости», разработанного организацией EHC International (Every Home for Christ). Это классическое учебное пособие, переведенное на десятки языков, которое используется для базового наставления в христианской вере.
Курс «Путь к радости» написан максимально доступным языком, избегая сложной терминологии, что делает его идеальным для людей, только начинающих знакомство с христианством.
Издатель: EHC International. Объем: 40 стр. Формат: Заочное обучение (предусматривает ответы на проверочные вопросы).
Заочный курс изучения Библии — «Путь к радости» - Содержание
Книга разделена на четыре основных блока (урока), каждый из которых содержит три ключевые темы:
Урок I: Три истины, которые нужно знать (Библия, Бог, Человек).
Урок II: Три истины, в которые нужно верить (Грех, Иисус Христос, Вечная жизнь).
Урок III: Три истины, которые нужно иметь (Вера, Надежда, Любовь).
Урок IV: Три истины повседневной жизни (Изучение Библии, Молитва, Свидетельствование).
