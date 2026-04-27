Путь к радости

Путь к радости
Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational

Этот материал представляет собой вводную часть известного заочного курса «Путь к радости», разработанного организацией EHC International (Every Home for Christ). Это классическое учебное пособие, переведенное на десятки языков, которое используется для базового наставления в христианской вере.

Курс «Путь к радости» написан максимально доступным языком, избегая сложной терминологии, что делает его идеальным для людей, только начинающих знакомство с христианством.

Заочный курс изучения Библии — «Путь к радости»

Издатель: EHC International. Объем: 40 стр. Формат: Заочное обучение (предусматривает ответы на проверочные вопросы).

Заочный курс изучения Библии — «Путь к радости» - Содержание

Книга разделена на четыре основных блока (урока), каждый из которых содержит три ключевые темы:

  1. Урок I: Три истины, которые нужно знать (Библия, Бог, Человек).

  2. Урок II: Три истины, в которые нужно верить (Грех, Иисус Христос, Вечная жизнь).

  3. Урок III: Три истины, которые нужно иметь (Вера, Надежда, Любовь).

  4. Урок IV: Три истины повседневной жизни (Изучение Библии, Молитва, Свидетельствование).

Added 27.04.2026
Author brat Vadim
5.0/5 (1)

Comments

zalservik 21 hours ago
Благодарю

