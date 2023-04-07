Нетив Хаим
Мы рады представить читателю драгоценную жемчужину мудрости, сочетающей в себе тайны кабалы и хасидизма. И пусть возрадуются наши сердца проявлению чистого света, исходящего из уст нашего учителя (р. Моргенштерна), да продлится его жизнь.
В основу данной книги легли уроки рава Моргенштерна по книге великого праведника и кабалиста Ицхака Айзика Иуды Иехиэля из Комарны (АДМОР из Комарны) «Нетив Мицвотеха». АДМОР из Комарны, да будет благословенна его память, является автором и многих других книг, в том числе “Гейхаль Браха”, “Зоар Хай”.
В своих уроках р. Моргенштерн, глубоко вникая в учение святого АДМОРа из Комарны, сочетает свой анализ с основами учения великого кабалиста раби Хаим Виталя. Как известно, корни хасидизма уходят в кабалу, поэтому глубокие разъяснения р. Моргенштерна проливают яркий свет и и способствуют пониманию затронутых тем с точки зрения тайного учения. В своих уроках Рав намекает на множество тайн, постичь которые можно лишь через объяснения кабалы. Р. Моргенштерн показывает, как АДМОР из Комарны в книге «Нетив Мицвотеха» разъясняет пути служения Б-гу в соответствии с законами и ступенями эманации света и миров, о чем говорится в книгах “Эц Хаим” и “Оцрот Хаим”. Сочетание и плотное переплетение хасидута с кабалой - таков путь АДМОРа из Комарны.
Данная книга выявляет тесную связь между подходом к служению Всевышнему святого БЕШТа и учением АРИЗАЛя о “лестнице” образования миров, показывая, как один путь объясняет и дополняет другой. Эта книга сочетает в себе подробное описание служения хасидута и его аналогию в тайнах кабалы, постепенно переходя со ступени на ступень. Таким образом зачастую сложные для понимания кабалистические понятия обретают в душе читателя глубину и свет.
Путь Жизни - Нетив Хаим - Уроки о путях хасидизма через основы Кабалы - По урокам р. Моргенштерна
Перевод на русский язык: М.Яглом, Н.Лившиц
Литературная редакция: Х.Файнштейн
״ЯМ АХОХМА", Иерусалим, 2023 - 424 с.
Путь Жизни - Нетив Хаим - Уроки о путях хасидизма через основы Кабалы - По урокам р. Моргенштерна - Содержание
ГЛАВА 1
1. Внутренняя часть Торы открывает глубины в служении Всевышнему
2. Знание внутреннего содержания Торы учит духовному выполнению заповедей
3. Основа всей Торы - знание, что Он, Благословенный, наполняет и окружает все миры
4. С помощью внутренней Торы начинают постигать свет будущего мира
5. Творец - единственный, кто управляет всем происходящим в творении (“нижнее единство” (йихуда татаа)
6. “Все заповеди Твои - вера”
7. Посеяв веру, собирают урожай “во сто крат” (меа шеарим)
8. “Свет веры” - источник всех заповедей и добрых дел
9. Уровень праведника зависит от силы его веры
10. Свет веры воплощается в служение Всевышнему и пребывание Шхины
11. Служение в состоянии слияния - конечная цель творения
12. Единство Творца и сфирот
13. Тайна “Б-жественности” - единство миров АК и Ацилут с Творцом
14. “Я, Г-сподь, не изменился”
15. “Чудесная сила” Всевышнего, которая раскрывается в мирах АК и Ацилут
16. Всевышний Благословенный раскрывается через 10 святых сфирот
17. “Награда за выполнение заповеди - заповедь” - возвыситься из отделенности к единству
18. Всевышний дает каждому по его стремлению
19. Конечная цель - выполнение заповедей в слияниинии и любви к Всевышнему
20. Внутренняя часть Торы раскрывает связь всех заповедей с верой и единством
21. Всевышний открывается нам двумя способами
22. Служение Всевышнему при получении наслаждений
23. Служение Всевышнему во время страданий
24. Поиск Всевышнего именно в тяжелое для человека время приносит огромную пользу
25. Знание, что Всевышний хочет исключительно блага, - это глубина каббалы и слияния
26. Своей верой в то, что желание Всевышнего - только делать добро, человек “подслащивает” (мамтик) все сокрытия
27. “Подслащивание” страданий осуществляет предназначение творения
28. Вышесказанное связано с соединением имен Гавайя и Аднут
29. Каждая душа проходит испытание настолько, насколько она желает слияния со Всевышним
30. Тайны Торы - путь к постижению тайн таинств
31. Тайны Торы получают через Б-жественное откровение, в состоянии слияния
32. Назначение учения кабалы - описание мира Ацилут
33. Первое знание является также и последним
34. Назначение Б-жественных благ (шефа), спускающихся в миры через кав, - возвращение созданий к Бесконечному Свету
35. Смысл выражения “Бесконечный Свет”
36. Почему не говорится “свет, не имеющий начала”?
37. Раскрытие Бесконечного Света происходит постоянно
38. Разрешено пользоваться понятием “свет” в качестве метафоры
39. Очень важно сознавать, что человек находится внутри света Творца
40. Цимцум был произведен с целью дополнительного “украшения” для слияния
41. Путь углубления в размышления о Всевышнем
42. Служение цимцума (конкретизация)
43. Ощутить связь с Всевышним посредством раскрытия Его в деталях творения
44. Начало служения - “Вижу я Г-спода пред собой постоянно”
45. Общие размышления о вездесущности Творца приводят к душевному покою
46. Служение посредством “сокращения” размышлений
47. Два вида каванот в молитве Шмонэ-Эсре
48. Практический путь постижения тайн Торы
ГЛАВА 2
1. Тайный смысл имени “Давид” (окружающий и наполняющий свет)
2. Тайна света, наполняющего все миры
3. Понятия “окружающий и наполняющий свет” и “луч света” и тайна букв имени “Давид”
4. Тайна цимцума - в имени Гавайя, каве и сокрытии
5. Само по себе сокращение, произведенное Всевышним, есть абсолютные Б-жественность и добро
6. Испытание праведника во имя истинного слияния
7. Раскрытие окружающего света и знание, что Он “неизменен”
8. Буква Вав имени “Давид” есть тайна луча света, дающего свет мирам
9. Тайна бесконечного в конечном и тайна последней буквы имени “Давид”
10. Бера во Всевышнего и в раба Его Давида
11. Вл< дыка мира находится всегда и везде
12. Не испытывающий сокрытия Лика - не принадлежит к евреям
13. Глубокий смысл греха и раскаяния
14. Грех несознательного и намеренного осквернения Имени, упаси Б-же
15. Три уровня служения - миры, души и Б-жественность
16. Уровень душ
17. Слияние с Б-жественностью
18. Начало изучения каббалы
19. Понимание сказанного “Из плоти своей увижу я Б-га”
20. О служении на уровне миров сказано “из плоти своей увижу я Б-га”; иерархия ступеней: тела, головы и души
21. Непостижимость сущности
22. Раскрытие Творца из “непозновательности” в “воплощение” через сфиру Малхут
23. Раскрытие управления Всевышнего через Малхут
24. Правления через Малхут, назначение цимцума и кава
25. Окружающий свет - беспредельное милосердие
26. Правление посредством суда, кав и иерархия миров
27. Постижение света кава мирами благодаря служению Всевышнему
28. “Противоречие” окружающего и наполняющего света
29. Будни и Суббота в наполняющем и окружающем светах
30. Кав и грядущее Избавление и тайна “Ради Себя, ради Себя сделаю Я”
31. Учение рабби Моше Хаима Луццато о каве и тайне стиха “каве эль гАшем”
32. Грядущее Избавление в тайне надежды на Г-спода и привлечения окружающего света Эйн Соф
33. Цимцум - средство служения Всевышнему в тайне сказанного “С этим придет Аарон в Святилище
34. Постоянство в познании Всевышнего и, как следствие, - истинное единство
35. Цимцум и кав в служении “миров”
36. Пояснение стиха “Вначале сотворил Б-г...” в тайне души и тела
37. Тайна имени “Давид” в служении душ
38. Служение имени “Давид” в слиянии с Б-жественностью
ГЛАВА 3
1. Верующий в провидение - способен вынести преследования
2. Служения посредством Торы и молитвы
3. Пять уровней изучения Торы
4. Соотношение пяти уровней и десяти сфирот
5. Пять уровней в служении души
6. Вера и молитва должны предшествовать изучению Торы
7. Правило служения Торой и молитвой
9. Круги и йошер в халале
10. Мир и еврей, и таинство стиха: “Человека и животное спасешь Ты, Г-споди” (Тегилим, 36:7)
11. Владыка мира находится всегда и везде
12. Краткое обобщение содержания урока
ГЛАВА 4
1. Краткое предисловие
2. Служение молитвой соответствует свету, окружающему миры, и кругам миров
3. Исполнение заповедей - в конце линии, в мире Асия. Завет исполнения заповедей связан со светом, окружающим миры
4. Четыре мира АБИ А и соответствующие им наполнения имен Гавайя
5. Разъяснение “наполнений” имени Гавайя и их соответствие путям служения Всевышнему, Благословен Он
6. Пояснение сказанного в “Нетив мицвотеха”
7. Четыре вида чувств: зрение, слух, обоняние и вкус (речь) в соотношении с именами АСМАБ
8. Внутренний и внешний аспекты “зрения”
9. Теамим, некудот, тагим и отийот соответствуют именам АСМаБ
ГЛАВА 5
1. Связь между упованием, верой и радостью
2. Не стремиться к подъему по ступеням, а молиться в простоте
3. Мир АК является корнем грядущего Избавления
4. Душа Машиаха исходит из Кетера АКа
5. Моше - аспект Хохмы, АК - “сияющего зеркала”
6. “Ухо” АКа - корень “неясного видения”
7. Становясь “колесницей” Шхины - удостаиваются Б-жественного света
8. Разбиение и исправление сосудов - Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид
9. Впадение в грусть - свет имени Бан
10. Хасидизм - свет имени Ма и исправления
11. Лицезрение праведника и святые книги очищают душу от тоски
12. Раскрытие Аба в каждой ступени
13. Практическое служение от “пояса” и вниз исходит из “головы”
ГЛАВА 6
1. АК - мир эманации Б-жественности
2. Вознесение низших ступеней к высшим
3. Имя Бан - корень разбиения
4. Падение человека - из-за прегрешений глаз, упаси Б-г
5. Сияние лиц праведников и каждого еврея в святую Субботу
6. Раскаяние привлекает сияние имени Ма, и зло превращается в сосуд для святости
7. Аспекты правления имен Ма и Бан и имен Аб и Саг АКа
8. “Стать” Шхины выстраивается через три Алефа мира Бины
9. Служение человека - исправить разбитые буквы и преобразовать реальность этого мира в реальность святой Торы
10. Сияние лица праведника посредством привлечения имени Ма
11. “Три тысячи притч” - аллегория Б-жественного света
12. Праведники преобразуют низменные стремления в стремления святости
ГЛАВА 7
1. Тайна воодушевления - Бина, устранения собственной значимости - Хохма, совлечения материальности - Кетер
2. Ухо, нос и рот - корни созерцания, Торы и молитвы
3. Три уровня слияния со Всевышним
4. Тайна светов и сосудов
5. Внутренние и огибающие света в служении Всевышнему
6. Внутренние и огибающие света в приближении к праведнику
7. Внутренние и огибающие света в созерцании Б־жественности
8. Соединение внутреннего и огибающего светов благодаря сосуду (телу)
9. Раби Йоханан и Рейш Лакиш - соединение внутреннего и огибающего светов
10. Созерцание не в силах создать сосуд для огибающего и внутреннего светов
11. Раскрытие света происходит в месте устранения
ГЛАВА 8
1. Единения душ Израиля со Всевышним, Благословенным. Свет Кетера
2. 15־е Ава - точка утешения
3. Пять ступеней раскрытия Б-жественности
4. Аспект “уха” раскрывает Б-жественность и там, где есть разрозненность; качество Хохмы объединяет и связывает
5. Единение Хохмы и Бины осуществляют души Израиля
7. Тайна аспекта “левой ноздри носа”, соединение молитвы и Торы
8. Аспект ног является корнем соединения Торы и молитвы
9. Тайна пятого праведника - достижение полного Освобождения
10. “Дух святости” и предвидение грядущего
11. Умение различать между святостью и “будничным” позволяет вступить в служение единения, являющееся тайной аспектов “носа” и “рта”
12. На каждой из ступеней есть “раскрытие” и “сокрытие” света, кроме ступени “волос” АК
13. Служение праведников путями таамим - пасека и макафа
ГЛАВА 9
1. Исправление души Ахии Шилони благодаря раби Шимону бар Йохаю и Бааль Шем Тову
2. Когда, не дай Б-г, приходят страдания, следует быть особенно осторожным в речениях уст, принять все с любовью и безмолвствуя
3. Два аспекта служения: созерцание (разумы) и раскрытие качеств (любви и трепета и т.п.)
4. Наслаждение простым светом возможно лишь через раскрытие реальности любви и трепета
5. Цель творения - возвратить все сущее в Бесконечный Свет через цимцум
6. Объединение светов уха и носа в служении Всевышнему посредством четырех Алефов
7. Вслед за раскрытием качеств следует углубиться в созерцание Б-жественности, дабы очистить аспект вещественности
8. Сокровенной тайной спора Хизкиягу и Йешаягу является соединение светов носа и рта
ГЛАВА 10
1. Материальная форма видений пророков
2. Раскрытый и сокрытый аспекты святости
3. Слияние в аспекте присутствия
4. Корень слияния в аспекте присутствия находится в мире Акудим, во рту АК
5. Не следует пренебрегать своим уровнем святости
6. Сладостность изучения Торы приводит к слиянию
7. Святой, Благословен Он, сияет в тайне Эйн Соф до конца всех миров
8. В великом и малом сияет Эйн-Соф
9. Любой свет облачается в Хохму. По мере самоустранения возрастает постижение
10. Свет спускается благодаря Хеседу, аспекту безвозмездного даяния
11. Благодаря явному слиянию достигают скрытого слияния
12. Слияния “уха, носа и рта”
13. Еврей является колесницей АК
14. Служение в аспекте Акудим - промежуточное звено между скрытым и “вещественным” слиянием
15. Нужно свести света в “слияние в присутствии” и вновь возвести их до скрытого слияния
16. Акудим являются промежуточным звеном между разумами и практическим действием
17. Ощущая горечь и тяжесть служения, смиряют нечистого
18. Тора не говорит явным образом о мирах, которые выше Акудим
19. Деяния дня зависят от степени освящения слов молитвы
ГЛАВА 11
1. Упразднение себя пред Всевышним Благословенным в неудачах возносит ЗА к Рахамим (милосердию) в тайне дилуг (скачка)
2. Сокрушенный человек может достичь ступени Машиаха в своей душе, если изливает свое сердце перед Ним Благословенным
3. Благодаря вере можно соединить выбор и знание
4. В силу слияния с корнем едино и «нераздробленно” служение
5. Вера в необходимость усилий и самоупразднения, несмотря на их противоречие, порождает открытия в Торе
ГЛАВА 12
1. Израиль намекает на три головы, включающие в себя всю сущность мира
2. Назначение творения - упраздниться перед Ним Благословенным
ГЛАВА 13
1. У каждого еврея есть аспекты Малхут и Кетер, нечто и ничто, и задача его служения - совместить эти аспекты
2. Аспект Малхут (Царства) и нечто необходим для жизненности души. Будучи в должной святости, он становится сосудом для раскрытия аспекта ничто в совершенстве
3. Обитание Святого, Благословен Он, в мире - благодаря тому, что аспект “я” (нечто) становится сосудом “ничто”
4. Внутренний свет стремится приникнуть к огибающему свету, благодаря чему очищается и освящается тело
5. Простой человек ближе, чем мудрец, к простоте и искренности. Но праведники приникают к простоте, превышающей мудрость
ГЛАВА 14
1. Единения Хохмы и Бины. Поддержание существования миров и привлечение новых умов
2. Связь и облачение души ученика в душу праведника
3. Благодаря самоотдаче при утреннем и вечернем чтении Шма вызывают внутреннее единение и привлечение новых умов
4. Святость — это то “новое”, которое выше солнца. Ее свет постоянно добавляет новую жизненную силу
5. Простое намерение при произнесении слова “один” в Шма для тех, кто не знает каванот
6. Начало служения намерений (каванот) святых имен
7. Свет и сосуд в Ацилут и в мирах разделения (БИА)
8. Выдающиеся праведники служат Б-гу в тайне мира Акудим, наслаждаясь самими стремлениями
9. В мире Ацилут цель - это свет, но в Акудим цель - само желание и стремление
ГЛАВА 15
1. Главное чудо творения в том, что все действия верхних миров вызываются именно служением человека
2. “Тайна веры” - абсолютное единство сфирот с Создателем
3. Воля Б-га заключается в исправлении разбитых сосудов, дабы полностью раскрылась Б־жественность
4. Как выдерживать состояния “умаления” и тьмы
5. Самоустранение, которое выше разума и смысла
ГЛАВА 16
1. Уровни самоустранения, соответствующие сфирот, и их место в служении Б-гу
2. Главная цель служения праведника - не достижение уровней, а раскрытие Б-жественного света в мире ....
3. У праведника “есть” и “ничто” присутствуют одновременно, в освобождении от материальности
4. Использование “есть” в святости оберегает от опасностей полного “ничто”
5. Вознесение отрицательных качеств и недостатков к святости
6. Противоположность уровней светов и сосудов
ГЛАВА 17
1. Совершенство служения в основном зависит от очищения “есть”
2. Павшие качества находятся в мирах Брия, Йецира и Асия
3. Через богобоязненность приходят к истинному слиянию с Творцом
4. Свет Машиаха исправляет все грехи
5. Объяснение выхода светов Малхут и Йесод в служении Б-гу
ГЛАВА 18
1. Изгоняя внутреннее зло, можно подняться до уровня Йехиды, к Малхут, скрытой в Непознаваемой Главе, и к состоянию Машиаха
2. Каждый приходит к постижению Б־жественности и к единению со Шхиной своим путем
3. Что такое гордыня и как работать во время “малых разумов”
4. Тайна служения в состоянии “достигает и не достигает”
ГЛАВА 19
1. Три головы мира Ацилут
2. Упразднение “есть” в “ничто”
3. Полное самоустранение - свет Малхут в Непознаваемой Главе
4. Тайна облачения уровней друг в друга
5. Чем ниже ступень, тем больше ее жажда
ГЛАВА 20
1. Пояснение понятий “череп”, “оболочка” и “воздух” в служении Б-гу
2. Назначение спуска в этот мир с его недостатками - устремиться к Б-гу всей душой
3. Влияние Непознаваемой Главы приводит к пророчеству
4. Он наполняет все миры и окружает их, и нет места, свободного от Него
5. При получении света от Непознаваемой Главы открывается речь святого духа
6. Духовная работа в аспекте “восхождения и ухода”
ГЛАВА 21
1. Служение в аспекте Бесконечного Света
2. Тайна пустого пространства и сокращения - святая гордость и проявление бытия Б-га
3. Путь к соединению с Б־гом - через имя Иуд Кей Вав Кей
4. У каждого есть свой уникальный сосуд, который и определяет его назначение в мире
ГЛАВА 22
1. Суть совершенства качеств - в слиянии их друг с другом
2. При разбиении сосудов свет остался в Ацилут
3. Совершенство служения - в средней линии
4. Падение происходит из-за избытка светов
5. Разбиение сосудов связано с глазами
6. Аспект светов, исходящих из глаз, ушей, носа и рта Адама Кадмона
7. Человек видит либо Б-жественность, либо то, что показывает ему нижнее, материальное зрение
ГЛАВА 23
Словарь понятий
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