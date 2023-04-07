Мы рады представить читателю драгоценную жемчужину мудрости, сочетающей в себе тайны кабалы и хасидизма. И пусть возрадуются наши сердца проявлению чистого света, исходящего из уст нашего учителя (р. Моргенштерна), да продлится его жизнь.

В основу данной книги легли уроки рава Моргенштерна по книге великого праведника и кабалиста Ицхака Айзика Иуды Иехиэля из Комарны (АДМОР из Комарны) «Нетив Мицвотеха». АДМОР из Комарны, да будет благословенна его память, является автором и многих других книг, в том числе “Гейхаль Браха”, “Зоар Хай”.

В своих уроках р. Моргенштерн, глубоко вникая в учение святого АДМОРа из Комарны, сочетает свой анализ с основами учения великого кабалиста раби Хаим Виталя. Как известно, корни хасидизма уходят в кабалу, поэтому глубокие разъяснения р. Моргенштерна проливают яркий свет и и способствуют пониманию затронутых тем с точки зрения тайного учения. В своих уроках Рав намекает на множество тайн, постичь которые можно лишь через объяснения кабалы. Р. Моргенштерн показывает, как АДМОР из Комарны в книге «Нетив Мицвотеха» разъясняет пути служения Б-гу в соответствии с законами и ступенями эманации света и миров, о чем говорится в книгах “Эц Хаим” и “Оцрот Хаим”. Сочетание и плотное переплетение хасидута с кабалой - таков путь АДМОРа из Комарны.



Данная книга выявляет тесную связь между подходом к служению Всевышнему святого БЕШТа и учением АРИЗАЛя о “лестнице” образования миров, показывая, как один путь объясняет и дополняет другой. Эта книга сочетает в себе подробное описание служения хасидута и его аналогию в тайнах кабалы, постепенно переходя со ступени на ступень. Таким образом зачастую сложные для понимания кабалистические понятия обретают в душе читателя глубину и свет.

Путь Жизни - Нетив Хаим - Уроки о путях хасидизма через основы Кабалы - По урокам р. Моргенштерна

Перевод на русский язык: М.Яглом, Н.Лившиц

Литературная редакция: Х.Файнштейн

״ЯМ АХОХМА", Иерусалим, 2023 - 424 с.

Путь Жизни - Нетив Хаим - Уроки о путях хасидизма через основы Кабалы - По урокам р. Моргенштерна - Содержание

ГЛАВА 1

1. Внутренняя часть Торы открывает глубины в служении Всевышнему

2. Знание внутреннего содержания Торы учит духовному выполнению заповедей

3. Основа всей Торы - знание, что Он, Благословенный, наполняет и окружает все миры

4. С помощью внутренней Торы начинают постигать свет будущего мира

5. Творец - единственный, кто управляет всем происходящим в творении (“нижнее единство” (йихуда татаа)

6. “Все заповеди Твои - вера”

7. Посеяв веру, собирают урожай “во сто крат” (меа шеарим)

8. “Свет веры” - источник всех заповедей и добрых дел

9. Уровень праведника зависит от силы его веры

10. Свет веры воплощается в служение Всевышнему и пребывание Шхины

11. Служение в состоянии слияния - конечная цель творения

12. Единство Творца и сфирот

13. Тайна “Б-жественности” - единство миров АК и Ацилут с Творцом

14. “Я, Г-сподь, не изменился”

15. “Чудесная сила” Всевышнего, которая раскрывается в мирах АК и Ацилут

16. Всевышний Благословенный раскрывается через 10 святых сфирот

17. “Награда за выполнение заповеди - заповедь” - возвыситься из отделенности к единству

18. Всевышний дает каждому по его стремлению

19. Конечная цель - выполнение заповедей в слияниинии и любви к Всевышнему

20. Внутренняя часть Торы раскрывает связь всех заповедей с верой и единством

21. Всевышний открывается нам двумя способами

22. Служение Всевышнему при получении наслаждений

23. Служение Всевышнему во время страданий

24. Поиск Всевышнего именно в тяжелое для человека время приносит огромную пользу

25. Знание, что Всевышний хочет исключительно блага, - это глубина каббалы и слияния

26. Своей верой в то, что желание Всевышнего - только делать добро, человек “подслащивает” (мамтик) все сокрытия

27. “Подслащивание” страданий осуществляет предназначение творения

28. Вышесказанное связано с соединением имен Гавайя и Аднут

29. Каждая душа проходит испытание настолько, насколько она желает слияния со Всевышним

30. Тайны Торы - путь к постижению тайн таинств

31. Тайны Торы получают через Б-жественное откровение, в состоянии слияния

32. Назначение учения кабалы - описание мира Ацилут

33. Первое знание является также и последним

34. Назначение Б-жественных благ (шефа), спускающихся в миры через кав, - возвращение созданий к Бесконечному Свету

35. Смысл выражения “Бесконечный Свет”

36. Почему не говорится “свет, не имеющий начала”?

37. Раскрытие Бесконечного Света происходит постоянно

38. Разрешено пользоваться понятием “свет” в качестве метафоры

39. Очень важно сознавать, что человек находится внутри света Творца

40. Цимцум был произведен с целью дополнительного “украшения” для слияния

41. Путь углубления в размышления о Всевышнем

42. Служение цимцума (конкретизация)

43. Ощутить связь с Всевышним посредством раскрытия Его в деталях творения

44. Начало служения - “Вижу я Г-спода пред собой постоянно”

45. Общие размышления о вездесущности Творца приводят к душевному покою

46. Служение посредством “сокращения” размышлений

47. Два вида каванот в молитве Шмонэ-Эсре

48. Практический путь постижения тайн Торы

ГЛАВА 2

1. Тайный смысл имени “Давид” (окружающий и наполняющий свет)

2. Тайна света, наполняющего все миры

3. Понятия “окружающий и наполняющий свет” и “луч света” и тайна букв имени “Давид”

4. Тайна цимцума - в имени Гавайя, каве и сокрытии

5. Само по себе сокращение, произведенное Всевышним, есть абсолютные Б-жественность и добро

6. Испытание праведника во имя истинного слияния

7. Раскрытие окружающего света и знание, что Он “неизменен”

8. Буква Вав имени “Давид” есть тайна луча света, дающего свет мирам

9. Тайна бесконечного в конечном и тайна последней буквы имени “Давид”

10. Бера во Всевышнего и в раба Его Давида

11. Вл< дыка мира находится всегда и везде

12. Не испытывающий сокрытия Лика - не принадлежит к евреям

13. Глубокий смысл греха и раскаяния

14. Грех несознательного и намеренного осквернения Имени, упаси Б-же

15. Три уровня служения - миры, души и Б-жественность

16. Уровень душ

17. Слияние с Б-жественностью

18. Начало изучения каббалы

19. Понимание сказанного “Из плоти своей увижу я Б-га”

20. О служении на уровне миров сказано “из плоти своей увижу я Б-га”; иерархия ступеней: тела, головы и души

21. Непостижимость сущности

22. Раскрытие Творца из “непозновательности” в “воплощение” через сфиру Малхут

23. Раскрытие управления Всевышнего через Малхут

24. Правления через Малхут, назначение цимцума и кава

25. Окружающий свет - беспредельное милосердие

26. Правление посредством суда, кав и иерархия миров

27. Постижение света кава мирами благодаря служению Всевышнему

28. “Противоречие” окружающего и наполняющего света

29. Будни и Суббота в наполняющем и окружающем светах

30. Кав и грядущее Избавление и тайна “Ради Себя, ради Себя сделаю Я”

31. Учение рабби Моше Хаима Луццато о каве и тайне стиха “каве эль гАшем”

32. Грядущее Избавление в тайне надежды на Г-спода и привлечения окружающего света Эйн Соф

33. Цимцум - средство служения Всевышнему в тайне сказанного “С этим придет Аарон в Святилище

34. Постоянство в познании Всевышнего и, как следствие, - истинное единство

35. Цимцум и кав в служении “миров”

36. Пояснение стиха “Вначале сотворил Б-г...” в тайне души и тела

37. Тайна имени “Давид” в служении душ

38. Служение имени “Давид” в слиянии с Б-жественностью

ГЛАВА 3

1. Верующий в провидение - способен вынести преследования

2. Служения посредством Торы и молитвы

3. Пять уровней изучения Торы

4. Соотношение пяти уровней и десяти сфирот

5. Пять уровней в служении души

6. Вера и молитва должны предшествовать изучению Торы

7. Правило служения Торой и молитвой

9. Круги и йошер в халале

10. Мир и еврей, и таинство стиха: “Человека и животное спасешь Ты, Г-споди” (Тегилим, 36:7)

11. Владыка мира находится всегда и везде

12. Краткое обобщение содержания урока

ГЛАВА 4

1. Краткое предисловие

2. Служение молитвой соответствует свету, окружающему миры, и кругам миров

3. Исполнение заповедей - в конце линии, в мире Асия. Завет исполнения заповедей связан со светом, окружающим миры

4. Четыре мира АБИ А и соответствующие им наполнения имен Гавайя

5. Разъяснение “наполнений” имени Гавайя и их соответствие путям служения Всевышнему, Благословен Он

6. Пояснение сказанного в “Нетив мицвотеха”

7. Четыре вида чувств: зрение, слух, обоняние и вкус (речь) в соотношении с именами АСМАБ

8. Внутренний и внешний аспекты “зрения”

9. Теамим, некудот, тагим и отийот соответствуют именам АСМаБ

ГЛАВА 5

1. Связь между упованием, верой и радостью

2. Не стремиться к подъему по ступеням, а молиться в простоте

3. Мир АК является корнем грядущего Избавления

4. Душа Машиаха исходит из Кетера АКа

5. Моше - аспект Хохмы, АК - “сияющего зеркала”

6. “Ухо” АКа - корень “неясного видения”

7. Становясь “колесницей” Шхины - удостаиваются Б-жественного света

8. Разбиение и исправление сосудов - Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид

9. Впадение в грусть - свет имени Бан

10. Хасидизм - свет имени Ма и исправления

11. Лицезрение праведника и святые книги очищают душу от тоски

12. Раскрытие Аба в каждой ступени

13. Практическое служение от “пояса” и вниз исходит из “головы”

ГЛАВА 6

1. АК - мир эманации Б-жественности

2. Вознесение низших ступеней к высшим

3. Имя Бан - корень разбиения

4. Падение человека - из-за прегрешений глаз, упаси Б-г

5. Сияние лиц праведников и каждого еврея в святую Субботу

6. Раскаяние привлекает сияние имени Ма, и зло превращается в сосуд для святости

7. Аспекты правления имен Ма и Бан и имен Аб и Саг АКа

8. “Стать” Шхины выстраивается через три Алефа мира Бины

9. Служение человека - исправить разбитые буквы и преобразовать реальность этого мира в реальность святой Торы

10. Сияние лица праведника посредством привлечения имени Ма

11. “Три тысячи притч” - аллегория Б-жественного света

12. Праведники преобразуют низменные стремления в стремления святости

ГЛАВА 7

1. Тайна воодушевления - Бина, устранения собственной значимости - Хохма, совлечения материальности - Кетер

2. Ухо, нос и рот - корни созерцания, Торы и молитвы

3. Три уровня слияния со Всевышним

4. Тайна светов и сосудов

5. Внутренние и огибающие света в служении Всевышнему

6. Внутренние и огибающие света в приближении к праведнику

7. Внутренние и огибающие света в созерцании Б־жественности

8. Соединение внутреннего и огибающего светов благодаря сосуду (телу)

9. Раби Йоханан и Рейш Лакиш - соединение внутреннего и огибающего светов

10. Созерцание не в силах создать сосуд для огибающего и внутреннего светов

11. Раскрытие света происходит в месте устранения

ГЛАВА 8

1. Единения душ Израиля со Всевышним, Благословенным. Свет Кетера

2. 15־е Ава - точка утешения

3. Пять ступеней раскрытия Б-жественности

4. Аспект “уха” раскрывает Б-жественность и там, где есть разрозненность; качество Хохмы объединяет и связывает

5. Единение Хохмы и Бины осуществляют души Израиля

7. Тайна аспекта “левой ноздри носа”, соединение молитвы и Торы

8. Аспект ног является корнем соединения Торы и молитвы

9. Тайна пятого праведника - достижение полного Освобождения

10. “Дух святости” и предвидение грядущего

11. Умение различать между святостью и “будничным” позволяет вступить в служение единения, являющееся тайной аспектов “носа” и “рта”

12. На каждой из ступеней есть “раскрытие” и “сокрытие” света, кроме ступени “волос” АК

13. Служение праведников путями таамим - пасека и макафа

ГЛАВА 9

1. Исправление души Ахии Шилони благодаря раби Шимону бар Йохаю и Бааль Шем Тову

2. Когда, не дай Б-г, приходят страдания, следует быть особенно осторожным в речениях уст, принять все с любовью и безмолвствуя

3. Два аспекта служения: созерцание (разумы) и раскрытие качеств (любви и трепета и т.п.)

4. Наслаждение простым светом возможно лишь через раскрытие реальности любви и трепета

5. Цель творения - возвратить все сущее в Бесконечный Свет через цимцум

6. Объединение светов уха и носа в служении Всевышнему посредством четырех Алефов

7. Вслед за раскрытием качеств следует углубиться в созерцание Б-жественности, дабы очистить аспект вещественности

8. Сокровенной тайной спора Хизкиягу и Йешаягу является соединение светов носа и рта

ГЛАВА 10

1. Материальная форма видений пророков

2. Раскрытый и сокрытый аспекты святости

3. Слияние в аспекте присутствия

4. Корень слияния в аспекте присутствия находится в мире Акудим, во рту АК

5. Не следует пренебрегать своим уровнем святости

6. Сладостность изучения Торы приводит к слиянию

7. Святой, Благословен Он, сияет в тайне Эйн Соф до конца всех миров

8. В великом и малом сияет Эйн-Соф

9. Любой свет облачается в Хохму. По мере самоустранения возрастает постижение

10. Свет спускается благодаря Хеседу, аспекту безвозмездного даяния

11. Благодаря явному слиянию достигают скрытого слияния

12. Слияния “уха, носа и рта”

13. Еврей является колесницей АК

14. Служение в аспекте Акудим - промежуточное звено между скрытым и “вещественным” слиянием

15. Нужно свести света в “слияние в присутствии” и вновь возвести их до скрытого слияния

16. Акудим являются промежуточным звеном между разумами и практическим действием

17. Ощущая горечь и тяжесть служения, смиряют нечистого

18. Тора не говорит явным образом о мирах, которые выше Акудим

19. Деяния дня зависят от степени освящения слов молитвы

ГЛАВА 11

1. Упразднение себя пред Всевышним Благословенным в неудачах возносит ЗА к Рахамим (милосердию) в тайне дилуг (скачка)

2. Сокрушенный человек может достичь ступени Машиаха в своей душе, если изливает свое сердце перед Ним Благословенным

3. Благодаря вере можно соединить выбор и знание

4. В силу слияния с корнем едино и «нераздробленно” служение

5. Вера в необходимость усилий и самоупразднения, несмотря на их противоречие, порождает открытия в Торе

ГЛАВА 12

1. Израиль намекает на три головы, включающие в себя всю сущность мира

2. Назначение творения - упраздниться перед Ним Благословенным

ГЛАВА 13

1. У каждого еврея есть аспекты Малхут и Кетер, нечто и ничто, и задача его служения - совместить эти аспекты

2. Аспект Малхут (Царства) и нечто необходим для жизненности души. Будучи в должной святости, он становится сосудом для раскрытия аспекта ничто в совершенстве

3. Обитание Святого, Благословен Он, в мире - благодаря тому, что аспект “я” (нечто) становится сосудом “ничто”

4. Внутренний свет стремится приникнуть к огибающему свету, благодаря чему очищается и освящается тело

5. Простой человек ближе, чем мудрец, к простоте и искренности. Но праведники приникают к простоте, превышающей мудрость

ГЛАВА 14

1. Единения Хохмы и Бины. Поддержание существования миров и привлечение новых умов

2. Связь и облачение души ученика в душу праведника

3. Благодаря самоотдаче при утреннем и вечернем чтении Шма вызывают внутреннее единение и привлечение новых умов

4. Святость — это то “новое”, которое выше солнца. Ее свет постоянно добавляет новую жизненную силу

5. Простое намерение при произнесении слова “один” в Шма для тех, кто не знает каванот

6. Начало служения намерений (каванот) святых имен

7. Свет и сосуд в Ацилут и в мирах разделения (БИА)

8. Выдающиеся праведники служат Б-гу в тайне мира Акудим, наслаждаясь самими стремлениями

9. В мире Ацилут цель - это свет, но в Акудим цель - само желание и стремление

ГЛАВА 15

1. Главное чудо творения в том, что все действия верхних миров вызываются именно служением человека

2. “Тайна веры” - абсолютное единство сфирот с Создателем

3. Воля Б-га заключается в исправлении разбитых сосудов, дабы полностью раскрылась Б־жественность

4. Как выдерживать состояния “умаления” и тьмы

5. Самоустранение, которое выше разума и смысла

ГЛАВА 16

1. Уровни самоустранения, соответствующие сфирот, и их место в служении Б-гу

2. Главная цель служения праведника - не достижение уровней, а раскрытие Б-жественного света в мире ....

3. У праведника “есть” и “ничто” присутствуют одновременно, в освобождении от материальности

4. Использование “есть” в святости оберегает от опасностей полного “ничто”

5. Вознесение отрицательных качеств и недостатков к святости

6. Противоположность уровней светов и сосудов

ГЛАВА 17

1. Совершенство служения в основном зависит от очищения “есть”

2. Павшие качества находятся в мирах Брия, Йецира и Асия

3. Через богобоязненность приходят к истинному слиянию с Творцом

4. Свет Машиаха исправляет все грехи

5. Объяснение выхода светов Малхут и Йесод в служении Б-гу

ГЛАВА 18

1. Изгоняя внутреннее зло, можно подняться до уровня Йехиды, к Малхут, скрытой в Непознаваемой Главе, и к состоянию Машиаха

2. Каждый приходит к постижению Б־жественности и к единению со Шхиной своим путем

3. Что такое гордыня и как работать во время “малых разумов”

4. Тайна служения в состоянии “достигает и не достигает”

ГЛАВА 19

1. Три головы мира Ацилут

2. Упразднение “есть” в “ничто”

3. Полное самоустранение - свет Малхут в Непознаваемой Главе

4. Тайна облачения уровней друг в друга

5. Чем ниже ступень, тем больше ее жажда

ГЛАВА 20

1. Пояснение понятий “череп”, “оболочка” и “воздух” в служении Б-гу

2. Назначение спуска в этот мир с его недостатками - устремиться к Б-гу всей душой

3. Влияние Непознаваемой Главы приводит к пророчеству

4. Он наполняет все миры и окружает их, и нет места, свободного от Него

5. При получении света от Непознаваемой Главы открывается речь святого духа

6. Духовная работа в аспекте “восхождения и ухода”

ГЛАВА 21

1. Служение в аспекте Бесконечного Света

2. Тайна пустого пространства и сокращения - святая гордость и проявление бытия Б-га

3. Путь к соединению с Б־гом - через имя Иуд Кей Вав Кей

4. У каждого есть свой уникальный сосуд, который и определяет его назначение в мире

ГЛАВА 22

1. Суть совершенства качеств - в слиянии их друг с другом

2. При разбиении сосудов свет остался в Ацилут

3. Совершенство служения - в средней линии

4. Падение происходит из-за избытка светов

5. Разбиение сосудов связано с глазами

6. Аспект светов, исходящих из глаз, ушей, носа и рта Адама Кадмона

7. Человек видит либо Б-жественность, либо то, что показывает ему нижнее, материальное зрение

ГЛАВА 23

Словарь понятий