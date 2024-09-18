Пути к Просветлению - Три буддийских мыслителя II—VII вв.

Уроженец столицы Кошала — города Шравасти, где Будда провел несколько лет после достижения просветления, и автор знаменитой эпической поэмы Buddhacarita, первой полной биографии Шакьямуни, Ашваг- хоша (по традиционным источникам) родился в семье брахмана в Айод- хья в период правления кушанского царя Канишки (103-125) и был обращен в буддизм усилиями наставника Паршва из школы Вайбхашика.

Его поэтические труды отличаются высоким художественным уровнем и демонстрируют глубокое знание санскритской литературы. К ним относятся «Миловидный Нанда» (Saundarananda) — описание обращения Нанда (сводного брата Будды), и «История Шарипутры» (Sariputra- prakarana).

Восточноазиатская традиция также приписывает Ашвагхоше авторство «Трактата о пробуждении веры в Махаяне» {Mahayana sraddhot- pada sastra, Но современная буддология склоняется к мнению, что «Трактат» был составлен в Китае в VI в. и с тех пор является одним из самых влиятельных текстов в восточноазиатском буддизме.

Его самый ранний и наиболее часто используемый «перевод» приписывается Парамартхе (499-569) — знаменитому ученому из школы Йогачара. Считалось, что он родился в Удджаини, что в Западной Индии, и прославился, когда прибыл в 546 г. в Цзянган ко двору китайского императора У из династии Лян (прав. 502-549). Пользуясь высочайшим покровительством, Парамартха переводил с санскрита привезенные им тексты. После того как в результате восстания император расстался с жизнью, Парамартха переехал на Юг, где продолжал делать переводы, пользуясь благосклонностью местных правителей. Среди его работ были переводы Suvarna prabhasottama sutra (552 г.), Anuttarasraya sutra (557 г.), Madhyantavibhaga (558 г.) и Vimsatika (563 г.). Считается, что перевод «Трактата» он выполнил в 553 г. Однако некоторые ученые полагают, что именно Парамартха составил «Трактат» вскоре после прибытия в Китай, возможно даже на санскрите, а затем уже перевел его на китайский.

Как бы то ни было, автор «Трактата» стремился примирить два, казалось бы, несовместимых направления буддизма Махаяны: tathagata garbha (Чрево Будды) и alaya vijnana (Сознание-сокровищница). Первое заявляло, что все живые существа обладают потенциалом обретения просветления, поскольку оно изначально заложено в их сознании (вопрос о том, отчего исходно просветленные существа стали невежественными, не поднимался). Второе утверждало, что сознание служит хранилищем бесчисленных потенциалов, или семян (Ьуа), всех прошлых поступков, включая отрицательные. Иначе говоря, ментальная чистота не является врожденной и просветление должно достигаться не без помощи некоего внешнего источника, что способствовало бы «изменению основы» и очищению сознания. Это объясняло наличие невежества и заблуждений, но не предлагало готовой доступности просветления.

В «Трактате» же сознание описывается как состоящее из двух различных, но взаимодополняющих аспектов: «истинной Таковости» (tatha- ta) и «производства-прекращения», что относилось к абсолютной (ра- ramartha satya) и относительной {samvrti satya) истинам, или необусловленному (<asamskrta) и обусловленному (samskrta) мирам.

Пути к Просветлению - Три буддийских мыслителя II—VII вв.

Пер. с китайского, коммент. и статьи А.Г. Фесюна. — М.: Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, 2023. — 415 с.

ISBN 978-5-6050259-8-6

Пути к Просветлению - Три буддийских мыслителя II—VII вв. – Содержание

Предисловие переводчика

АШВАГХОША (II в. н.э.)

К просветлению через веру (АТ Фесюн)

Трактат о пробуждении веры в Махаяне

ВОНХЁ (617-686)

Гармония и примирение споров (АТ. Фесюн)

О значении Двух Препятствий

Комментарий Восточного моря к «Трактату о пробуждении веры»

ЧЖИ-И (538-597)

Одновременность размышления и созерцания (АТ Фесюн)

Малый [трактат] о прекращении и созерцании

Библиография