Книга «Пути славянского богословия арминианской традиции (выпуск 1)» представляет собой важную веху в осмыслении идентичности евангельских церквей постсоветского пространства. Сборник, подготовленный сообществом «Арминианская традиция» под руководством таких известных исследователей, как Сергей Санников и Геннадий Гололоб, ставит своей целью доказать, что евангельское движение в славянских странах исторически и доктринально тяготеет к арминианскому пониманию спасения. Авторы подчеркивают, что вопросы свободы воли, универсальности искупления и ответственности человека всегда были органичны для веры восточнославянских баптистов и христиан веры евангельской, в отличие от жесткого детерминизма, пришедшего с западным кальвинизмом.

В статьях выпуска анализируются исторические корни славянского богословия, исследуется влияние анабаптистских и пиетистских идей на формирование взглядов первых общин штундистов и евангельских христиан. Редколлегия акцентирует внимание на том, что славянское богословие — это не просто копия западных систем, а уникальный синтез библейского текста и особого духовного опыта, ориентированного на практическую святость и синергию (соработничество) Бога и человека. Сборник служит платформой для серьезной полемики с идеями «нового кальвинизма», предлагая читателю интеллектуально обоснованную альтернативу, укорененную в отечественной традиции.

Книга объединяет в себе как академические исследования, так и практические размышления о том, как доктрина влияет на жизнь современной общины и миссионерскую деятельность. Авторы последовательно развивают мысль, что Бог желает спасения каждого человека и дает благодать, которую можно принять или отвергнуть, что делает проповедь Евангелия по-настоящему значимой и универсальной. Этот выпуск закладывает фундамент для дальнейшего развития оригинальной славянской теологической мысли, свободной от слепого заимствования иностранных концепций и верной духу первохристианства.

Сообщество «Арминианская традиция»

Редколлегия: Санников С. (председатель), Романюк И., Гололоб Г.

Львов, 2009. - 204 с.

Сборник докладов первой конференции славянского богословия арминианской традиции 19-20 декабря 2008 года

Львовское отделение Украинской Баптистской Теологической Семинарии

Санников С., Романюк И., Гололоб Г. - Пути славянского богословия арминианской традиции - Материалы конференции 2008 г. - Выпуск 1 - Содержание

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Федор Стрижачук. Обзор книги Якоба Арминия «Объявление мнений»

Сергей Санников. Пять пунктов Ремонстрации и TULIP .История и восприятие

Влад Петрусевич. Ранние анабаптисты об участии Господа и человека в Божьем плане спасения

Алексей Синичкин. Сотериологические воззрения в вероучениях евангельских христиан-баптистов в период с конца XIX до начала XX века

БОГОСЛОВСКИЕ АСПЕКТЫ

Михаил Иванов. Сотериологические тенденции в современном русском баптизме

Геннадий Гололоб. Богословские предпосылки учения Арминия

Евгений Родославов. Семь принципов спасения евангельских христиан-баптистов

Петр Белый. Библейское понимание предузнания и предопределения. Их отличие и связь

Эрнест Новосибирцев. Конфликт в представлении о суверенности и справедливости Божьей и его решение в богословии партикулярных и общих баптистов

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ