Сергей Путилов - Христианский Египет

«Конфликт цивилизаций!», «Мировой джихад!», «Новый крестовый поход!», - каких только штампов не навешивают на нынешние непростые отношения между христианством и исламом. Тем, кого одолели мысли о «неизбежном» глобальном конфликте, я советую для снятия стресса поехать в Сирию...

Сергей Путилов - Христианство - Ислам в современном контексте - книги и статьи

Путилов Сергей Эдуардович - журналист, писатель-востоковед. Автор книг "Христианский Египет", "Здесь молятся на языке Христа", "Кто развяжет Третью мировую?" , "Просите мира Иерусалиму", "Крест в мире полумесяца", многочисленных публикаций о межрелигиозных отношениях.

Сергей Путилов - Здесь молятся на языке Христа - Путевые заметки о Сирии

Москва, Издательство «Благо», 2006.

Сергей Путилов - Здесь молятся на языке Христа - Путевые заметки о Сирии - Содержание

Предисловие

Глава 1. Город Библии и Корана

Глава 2. Здесь молятся и поют на языке Христа

Глава 3. Умм Зуннар или Пояс Богородицы

Глава 4. Призраки замка Крак де Шевалье

Глава 5. Город молчаливого пророка

Глава 6. В катакомбах кемализма

Книга публикуется в интернете с разрешения автора

Сергей Путилов - Здесь молятся на языке Христа - Путевые заметки о Сирии - Глава 1. Город Библии и Корана

Дамаск – альфа и омега человеческой истории. Здесь, согласно преданию, после изгнания из Эдема построили свое жилище Адам и Ева. И здесь же, как верят мусульмане, накануне Страшного суда спустится на Землю Иисус. Библейская земля, осколок небесного сада…

«Шам, Шам!», - перекрикивая друг друга водители призывают путешественников забираться в чрева автобусов, выстроившихся шеренгой вдоль бетонного бордюра. «Карадж» («вокзал») сирийского города Алеппо - это слишком громко сказано о загоне для четырехколесных «верблюдов» под открытым небом. Худой как жердь крестьянин в «арафатском» платке и пыльном халате, командует погрузкой в «пазик» жены и оравы ребятишек. Его слова тонут в оглушительном гвалте и кудахтаньи кур в клетках. С криками и смехом дети перебрасывают друг другу по цепочке птиц, туго набитые баулы, стянутые капроновой бечевой пакеты.

Пожилой шофер спешно рассовывает все это хозяйство по салону, чтобы освободить побольше места для пассажиров. Народ, впрочем, подобрался тертый. Черный как смола бедуин в длинном белом одеянии – галабее, и такого же цвета чалме. Цыганского вида женщины – курдки, позвякивают монетками, пришитыми по краям их пестрых платков. Несколько солдат, скромный студент с книжкой и четками в руке. Публика побогаче покупает билеты и степенно вплывает в громадный кондиционированный автобус «Мерседес» с резвым красным мустангом на борту.

Осколок рая

«Шам» - так местные, оказывается, называют Дамаск. Неожиданно один из темнокожих разбойников, подбегает ко мне и, сверкнув золотым зубом, выстреливает в упор: «Шам?!». «Дамаскус», - нерешительно отвечаю я. Он молча хватает мой рюкзак и тычками в спину нелюбезно проталкивает русского гостя в недра своего «железного верблюда». Четыре часа езды по иссохшей пустыне, местами разнообразящейся статуями покойного президента Хафеза Асада на лысых холмах, и вот я в сказке.

Происхождение названия города, что расстилается в зеленой долине у подножия громадной мрачной скалы точно не установлено. Существует несколько версий. Одна из них гласит: Дамаск происходит от арамейского «демашк», что означает «кровь брата или невинно пролитая кровь». В одной из пещер горы Касьюн, что тучей нависает над беспечным Шамом, оказывается, было совершено первое убийство в истории. Там, как повествует книга Бытия, коварный Каин убил своего родного брата Авеля. Теперь понятно, почему, когда я впервые из окна автобуса увидел Касьюн, у меня побежали мурашки по спине. Второе название города «Шам» имеет куда более миролюбивое происхождение. Это имя старшего сына Ноя – Сим, которое на симитских языках звучит как «Шем» или «Шам». Оба наименования, впрочем, прижились.

Средневековые арабские историки, а вслед за ними и горожане хором говорят, что, что возраст Шама надлежит отсчитывать от времен Адама и Евы. После изгнания из Эдема они-де обосновались именно здесь. Если это так, то выбор очень грамотный. Плодородная долина реки Барады, конечно – не райский сад, но тоже кое-что. Во всяком случае, такого количества тенистых деревьев, цветов, фигурно выстриженных кустарников, как в Дамаске, на иссушенном солнцем Востоке больше не встретишь нигде.

Пятитысячелетняя история Шама длинна и запутанна. Также, как и его узкие кривые улочки в лабиринтах старого квартала Баб Тума. Здесь со времен апостолов живут христиане. Минуем ворота каменной цитадели. Ныряем в темный тоннель крытого железной крышей и знаменитого на весь мир базара Хамидия. Только попав за каменные стены, защищающие исторический центр Дамаска, понимаешь, в чем его главное отличие от всех прочих столиц древних цивилизаций. Тех же Мемфиса, Трои, Фив. Если последние уже давно превратились в груды безжизненных руин, то огромный Шам обитаем до сих пор. Люди веками живут в одних и тех же домах, лишь надстраивая или достраивая то, что приходит в упадок. Для торговцев черная копоть на стенах лавки и толстый слой пыли, которые покрывают блюда, кувшины и кальяны в грязной витрине - своего рода «знак качества», который показывают клиенту. Зачем стирать? Всему этому сотни лет, здесь торговали еще мои деды и прадеды… И чихали, тряся бородами и чалмами, поднимая с поверхности антиквариата столбы пыли.

Сергей Путилов - Христианский Египет (Фрагменты книги) Издательство «Лепта-пресс» Москва 2005

Мы почти ничего не узнаем о коптах из учебников истории, редко услышим о них в сводках новостей.

Сергей Путилов - Христианский Египет - Содержание

Копты – кто они?

Глава I. Тайна Антониевой обители

Глава II. Между небом и землей Синая

Глава III. Под сенью минаретов Каира

Сергей Путилов - Кто развяжет Третью мировую?

(Фрагменты книги)

Москва, Издательство «Яуза», 2006

Предисловие. Когда пророчества сбываются

Глава I. «Томагавками» по зверю Апокалипсиса

Глава II. Филистимляне с «калашниковыми»

Глава III. Джихад, Асад и исламская атомная бомба

Глава IV. Последняя война человечества

Статьи Сергея Путилова на Эсхатосе

2013-06-01 Отредактировано 2015-02-25