Пятигорский - Кто боится вольных каменщиков?

Книга о том, какие существуют восприятия вещи под названием «масонство». Во-вторых, в книге рассматривается сама эта вещь как объект окружающей нас жизни: масоны, их ритуалы, знаки и символы, обычаи, язык, речи, история и, опять же, мысли и идеи, составляющие сырой материал мышления. Это второе значение подзаголовка демонстрирует масонство просто как некий факт или сумму фактов.

Мне представляется чрезвычайно важным провести четкое различие между двумя значениями этого понятия, и в своей книге я постарался показать, под каким углом я рассматриваю свой предмет в каждый конкретный момент моего исследования, хотя жизнь и мысль настолько безнадежно переплетены, что это подчас непросто. Маленький пример. Рассмотрим такое утверждение: «Масонство — это тайная религиозная организация, насчитывающая свыше 7 миллионов членов во всем мире».

Из этого утверждения мы узнаем о масонстве две вещи — его социальное определение («организация») и статистику количества членов, которая может быть классифицирована как фактическая, независимо от того, точные ли факты здесь приведены. Однако описание «масонства» как «религиозной» организации зависит целиком и полностью от нашего взгляда на масонство и на религию — либо от нашего критического отношения к тому, что думают об этих вещах другие.

Для одного человека масонство — это религия, для другого определенно нет, для третьего это псевдо- или ква-зирелигия, в то время как четвертый может утверждать, что вопрос о религии несущественен для нашего понимания масонства, поскольку оно является чисто социальным явлением. В свете этого рассуждения даже такая самоочевидная черта масонства, как его тайный характер, может быть осмыслена, в зависимости от нашего подхода, несколькими совершенно различными способами (включая даже полное отрицание). Я старался в основном сконцентрироваться на феноменологическом аспекте масонства, нежели на фактической стороне дела.

И не только потому, что не имеет смысла множить написанное (и напечатанное) об истории масонства. Я хотел бы представить его как определенный тип самосознания, а не просто как историческое событие или факт социальной жизни, увидеть масонство так, как оно видит себя, — во-первых; как его видят другие — во-вторых; и как оно видит этих других — в-третьих. Точно так же я рассматриваю и оппонентов масонства. Кем или чем эти оппоненты являются, для меня важно меньше всего. Что на самом деле имеет значение — так это их сознательное отношение к масонству — и к самим себе в связи с масонством.

Так, когда, например, анонимный американский критик в 1883 году утвер-ждает, что «масоны — враги Бога и Правительства Соединенных Штатов», или когда Дэвид Яллоп пишет в 1983 г., что «подслушивание телефонов является обычным масонским приемом», я не обсуждаю фактическую верность или неверность этих утверждений, но просто принимаю их как симптомы мышления их авторов. Масонство — это «театр для своих», и мое место — не на сцене с масонами, и не в зрительном зале, а за кулисами — в качестве наблюдателя.

Александр Пятигорский – Кто боится вольных каменщиков? Феномен масонства

Авторизованный перевод с английского К. Боголюбова.

Под общей редакцией К. Кобрина

Издательство – «Новое литературное обозрение» – 448 с.

Москва – 2009 г.

ISBN 978-5-86793-663-1

Александр Пятигорский – Кто боится вольных каменщиков? Феномен масонства – Содержание

Предисловие. Заглавие: два значения и три парадокса

Введение

Глава 1. Тайна, частный характер и провокация

Глава 2. Масонство как тема и «отдельная вещь»

Глава 3. Метод, феноменология и религия вообще

История

Глава 4. Начало официальной масонской истории. Конституция Андерсона 1717—1738 гг. и основание Великой Ложи

Глава 5. Конституции Андерсона. Исправленное издание 1738 г.

Глава 6. Три речи, одна проповедь и некоторые ранние масонские философские рассуждения

Глава 7. Распространение, застой и смятение — 1739—1813. «Древние» против «Новых», Королевская Арка и основание конкурирующих Великих Лож

Глава 8. Американское масонство: история, которую следует рассказать

Глава 9. Масонская история и историзм: резюме

Ритуал и мифология

Глава 10. Ритуал, символика и религия. Буквальное описание Ритуала

Глава 11. Ритуал и учение

Глава 12. Отступление о сравнительном религиоведении, сравнительной мифологии и сравнительной психологии

Глава 13. Хирамический ритуал как легенда, сюжет и тема: простой компаративистский набросок

Заключение