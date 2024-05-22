Пятна на сердце
У Тимы уже несколько дней держится высокая температура. Он сильно кашляет. Мама давала ему разные лекарства, но Тиме ничего не помогает.
Мама вызвала врача. Он долго и внимательно прослушивал Тиму фонендоскопом.
— Мальчику нужно сделать рентген,— озабоченно покачал он головой и выписал направление.
Когда врач ушёл, Тима грустно сказал:
— Я не пойду в больницу.
— Почему? — удивилась мама.
— Боюсь рентгена.
— Это совсем не больно, сынок. Ты зайдёшь в кабину, немного постоишь там, и всё. Врач сфотографирует твои лёгкие и посмотрит, почему ты так сильно кашляешь.
Мама знала, что Тима смелый мальчик. Когда ему делали уколы, он никогда не плакал. Почему же он боится рентгена?
Пятна на сердце
Б.м.: Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2011. – 16 с.
* * *
Когда температура у Тимы немного упала, мама повела его в поликлинику.
Врач пригласила мальчика в кабинет, но он крепко ухватился за мамину руку.
— Не бойся! — ласково сказала врач. — Раздевайся и заходи в кабинку!
Через несколько минут врач показала маме снимок. Тима испуганно съёжился: «Теперь мама всё узнает!»
Но врач улыбнулась и сказала:
— У мальчика лёгкие в норме.
Тима облегчённо вздохнул.
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