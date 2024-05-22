У Тимы уже несколько дней держится высокая температура. Он сильно кашляет. Мама давала ему разные лекарства, но Тиме ничего не помогает.

Мама вызвала врача. Он долго и внимательно прослушивал Тиму фонендоскопом.

— Мальчику нужно сделать рентген,— озабоченно покачал он головой и выписал направление.

Когда врач ушёл, Тима грустно сказал:

— Я не пойду в больницу.

— Почему? — удивилась мама.

— Боюсь рентгена.

— Это совсем не больно, сынок. Ты зайдёшь в кабину, немного постоишь там, и всё. Врач сфотографирует твои лёгкие и посмотрит, почему ты так сильно кашляешь.

Мама знала, что Тима смелый мальчик. Когда ему делали уколы, он никогда не плакал. Почему же он боится рентгена?

Пятна на сердце

Б.м.: Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2011. – 16 с.

* * *

Когда температура у Тимы немного упала, мама повела его в поликлинику.

Врач пригласила мальчика в кабинет, но он крепко ухватился за мамину руку.

— Не бойся! — ласково сказала врач. — Раздевайся и заходи в кабинку!

Через несколько минут врач показала маме снимок. Тима испуганно съёжился: «Теперь мама всё узнает!»

Но врач улыбнулась и сказала:

— У мальчика лёгкие в норме.

Тима облегчённо вздохнул.