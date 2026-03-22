Спраул - Избранные Богом
Книга «Избранные Богом» посвящена одной из наиболее дискуссионных тем христианского богословия — учению о божественном избрании и предопределении. Роберт Спраул предлагает систематическое и библейски обоснованное изложение реформатского взгляда на суверенность Бога в деле спасения.
Автор рассматривает:
природу человеческой свободы и грехопадения;
божественную благодать и её действие;
соотношение Божьего суверенитета и ответственности человека;
распространённые возражения против учения об избрании.
Спраул стремится показать, что доктрина избрания не умаляет любви Бога, а напротив — подчёркивает глубину и величие Его благодати. Спасение представляется не результатом человеческих усилий, а проявлением милости Божией.
Книга адресована читателям, интересующимся систематическим богословием, реформатской традицией и вопросами природы спасения и свободы воли.
Р. Спраул – Избранные Богом
Пер. с англ. - Санкт-Петербург: «Мирт», 2001. – 172 с.
ISBN 5-88869-103-8
Р. Спраул – Избранные Богом – Содержание
Глава 1. Битва
Глава 2. Предопределение и суверенность Бога
Глава 3. Предопределение и свобода воли
Глава 4. Грех Адама и мой грех
Глава 5. Духовная смерть и духовная жизнь: возрождение и вера
Глава 6. Предузнание и предопределение
Глава 7. Считать ли предопределение двойным?
Глава 8. Можно ли быть уверенным в своем спасении?
Глава 9. Возражения против доктрины предопределения
Comments (1 comment)