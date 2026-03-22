Спраул - Избранные Богом

Спраул - Избранные Богом
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга «Избранные Богом» посвящена одной из наиболее дискуссионных тем христианского богословия — учению о божественном избрании и предопределении. Роберт Спраул предлагает систематическое и библейски обоснованное изложение реформатского взгляда на суверенность Бога в деле спасения.

Автор рассматривает:

  • природу человеческой свободы и грехопадения;

  • божественную благодать и её действие;

  • соотношение Божьего суверенитета и ответственности человека;

  • распространённые возражения против учения об избрании.

Спраул стремится показать, что доктрина избрания не умаляет любви Бога, а напротив — подчёркивает глубину и величие Его благодати. Спасение представляется не результатом человеческих усилий, а проявлением милости Божией.

Книга адресована читателям, интересующимся систематическим богословием, реформатской традицией и вопросами природы спасения и свободы воли.

Р. Спраул – Избранные Богом

Пер. с англ. - Санкт-Петербург: «Мирт», 2001. – 172 с.

ISBN 5-88869-103-8

Р. Спраул – Избранные Богом – Содержание

  • Глава 1. Битва

  • Глава 2. Предопределение и суверенность Бога

  • Глава 3. Предопределение и свобода воли

  • Глава 4. Грех Адама и мой грех

  • Глава 5. Духовная смерть и духовная жизнь: возрождение и вера

  • Глава 6. Предузнание и предопределение

  • Глава 7. Считать ли предопределение двойным?

  • Глава 8. Можно ли быть уверенным в своем спасении?

  • Глава 9. Возражения против доктрины предопределения

Views 38
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books