Книга «Избранные Богом» посвящена одной из наиболее дискуссионных тем христианского богословия — учению о божественном избрании и предопределении. Роберт Спраул предлагает систематическое и библейски обоснованное изложение реформатского взгляда на суверенность Бога в деле спасения.

Автор рассматривает:

природу человеческой свободы и грехопадения;

божественную благодать и её действие;

соотношение Божьего суверенитета и ответственности человека;

распространённые возражения против учения об избрании.

Спраул стремится показать, что доктрина избрания не умаляет любви Бога, а напротив — подчёркивает глубину и величие Его благодати. Спасение представляется не результатом человеческих усилий, а проявлением милости Божией.

Книга адресована читателям, интересующимся систематическим богословием, реформатской традицией и вопросами природы спасения и свободы воли.

Р. Спраул – Избранные Богом

Пер. с англ. - Санкт-Петербург: «Мирт», 2001. – 172 с.

ISBN 5-88869-103-8

Р. Спраул – Избранные Богом – Содержание