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Рабби Шимон Бар Иохай - Тикуней Зоар

Рабби Шимон Бар Иохай - Тикуней Зоар
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Theology, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Каббала, Эзотеризм

"Тиккуней ха-Зоар" — один из наиболее сложных и насыщенных текстов еврейской мистической традиции, построенный как последовательность толкований первого слова Торы — «Берешит». В центре книги находится не линейное изложение доктрины, а символическое раскрытие мира через буквы, имена, сфирот, молитву, заповеди и тайну присутствия Шхины в изгнании. Каждая новая интерпретация слова «В начале» становится самостоятельным входом в размышление о творении, единстве Божественного имени, пути праведника и исправлении нарушенного порядка мира.

Русский перевод представляет «Тикуней Зоар» как текст, в котором космология, литургика, галахическая символика и мистическая экзегеза соединены в единую ткань. Читатель встречает здесь Рашби и его круг, Илия-пророка, Моше, ангельские воинства, Шхину, Метатрона, сфиротическую структуру мироздания и непрерывное движение от буквы к молитве, от молитвы к единению, от единения к ожиданию избавления. Эта книга требует медленного чтения и богословской осторожности, но именно в этом и заключается её ценность: она открывает внутреннюю логику каббалистического мышления как мышления о Торе, мире и человеке в горизонте исправления.

Рабби Шимон Бар Иохай – Тикуней Зоар

Перевод Андрей Бабий. – [Б. м.]: «Автор», 2025. – 399 с.

Рабби Шимон Бар Иохай – Тикуней Зоар – Содержание

  • Вступление к книге

    • Сокровенное сияние, вобравшее все цвета

    • Сияние праведников в небосводе Престола

    • Праведник, на котором стоит раскрытый мир

    • Шхина, изгнание и гнездо птицы

    • Владыки Торы и Срединный Столп

    • Заповеди, тфилин, Суббота и знак Завета

    • Метатрон, молитва и голос чтения «Шма»

    • Хайот Колесницы, точки, буквы и знаки кантилляции

    • Тора Творения и Тора Эманации

    • Чтение «Шма» как духовное оружие

    • Тфилин, Имя Господне и двенадцать сочетаний Имени

    • Любовь, страх, Завет и освящение человека

  • Предисловие к семидесяти исправлениям

    • «Берешит» как источник семидесяти ликов Торы

    • Десять речений, десять сфирот и тайна Божественных имён

    • Человеческое тело как храмовый образ

    • Сердце, менора, жертвенник и внутреннее служение

  • Семьдесят исправлений слова «Берешит»

    • Исправление первое: врата Господа для праведников

    • Исправление второе: страх Господень и сокровищница мудрости

    • Исправление третье: дом мудрости и чертог Царя

    • Исправление четвертое: врата правды и тайна очей

    • Исправление пятое: точка в чертоге

    • Исправление шестое: Шхина в изгнании и власть Илии

    • Исправления о Субботе, Песни Песней, шести чертогах и псалме «Счастлив»

    • Исправления о первенцах, Израиле, хале, десятине и пророчестве

    • Исправление двадцатое: «Кто сотворил это?»

    • Исправление двадцать первое: единство трёх и явление Старца

    • Исправления о Торе, розе, трёх заповедях, мудрости и Галахе

    • Исправления о молитве, покаянии, именах, садах Эдена и реке, выходящей из Эдема

    • Исправления о дереве жизни, дереве познания, праведнике и Шхине

    • Исправление шестидесятое: сокрытая точка и Дочь

    • Исправление шестьдесят девятое: Срединный Столп, время и противоположности

    • Исправление семидесяти аспектов: знак Каина, Метатрон и очищение мира

  • Дополнительные собрания и фрагменты

    • Жертва Ицхака и огонь жертвоприношения

    • Лев, нисходящий в жертве

    • Сокровищница трепета Господня

    • Огненный суд и любовь к Богу

    • Два огня и поддержка Шхины

    • Страх, почтение, отец и мать

    • Два колодца и Устная Тора

    • Галаха, спор и разрешение

    • Три врата закона

    • Вол и осёл в законе и аллегории

    • Все потоки, стремящиеся к морю

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Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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