Рабби Шимон Бар Иохай - Тикуней Зоар
"Тиккуней ха-Зоар" — один из наиболее сложных и насыщенных текстов еврейской мистической традиции, построенный как последовательность толкований первого слова Торы — «Берешит». В центре книги находится не линейное изложение доктрины, а символическое раскрытие мира через буквы, имена, сфирот, молитву, заповеди и тайну присутствия Шхины в изгнании. Каждая новая интерпретация слова «В начале» становится самостоятельным входом в размышление о творении, единстве Божественного имени, пути праведника и исправлении нарушенного порядка мира.
Русский перевод представляет «Тикуней Зоар» как текст, в котором космология, литургика, галахическая символика и мистическая экзегеза соединены в единую ткань. Читатель встречает здесь Рашби и его круг, Илия-пророка, Моше, ангельские воинства, Шхину, Метатрона, сфиротическую структуру мироздания и непрерывное движение от буквы к молитве, от молитвы к единению, от единения к ожиданию избавления. Эта книга требует медленного чтения и богословской осторожности, но именно в этом и заключается её ценность: она открывает внутреннюю логику каббалистического мышления как мышления о Торе, мире и человеке в горизонте исправления.
Рабби Шимон Бар Иохай – Тикуней Зоар
Перевод Андрей Бабий. – [Б. м.]: «Автор», 2025. – 399 с.
Рабби Шимон Бар Иохай – Тикуней Зоар – Содержание
Вступление к книге
Сокровенное сияние, вобравшее все цвета
Сияние праведников в небосводе Престола
Праведник, на котором стоит раскрытый мир
Шхина, изгнание и гнездо птицы
Владыки Торы и Срединный Столп
Заповеди, тфилин, Суббота и знак Завета
Метатрон, молитва и голос чтения «Шма»
Хайот Колесницы, точки, буквы и знаки кантилляции
Тора Творения и Тора Эманации
Чтение «Шма» как духовное оружие
Тфилин, Имя Господне и двенадцать сочетаний Имени
Любовь, страх, Завет и освящение человека
Предисловие к семидесяти исправлениям
«Берешит» как источник семидесяти ликов Торы
Десять речений, десять сфирот и тайна Божественных имён
Человеческое тело как храмовый образ
Сердце, менора, жертвенник и внутреннее служение
Семьдесят исправлений слова «Берешит»
Исправление первое: врата Господа для праведников
Исправление второе: страх Господень и сокровищница мудрости
Исправление третье: дом мудрости и чертог Царя
Исправление четвертое: врата правды и тайна очей
Исправление пятое: точка в чертоге
Исправление шестое: Шхина в изгнании и власть Илии
Исправления о Субботе, Песни Песней, шести чертогах и псалме «Счастлив»
Исправления о первенцах, Израиле, хале, десятине и пророчестве
Исправление двадцатое: «Кто сотворил это?»
Исправление двадцать первое: единство трёх и явление Старца
Исправления о Торе, розе, трёх заповедях, мудрости и Галахе
Исправления о молитве, покаянии, именах, садах Эдена и реке, выходящей из Эдема
Исправления о дереве жизни, дереве познания, праведнике и Шхине
Исправление шестидесятое: сокрытая точка и Дочь
Исправление шестьдесят девятое: Срединный Столп, время и противоположности
Исправление семидесяти аспектов: знак Каина, Метатрон и очищение мира
Дополнительные собрания и фрагменты
Жертва Ицхака и огонь жертвоприношения
Лев, нисходящий в жертве
Сокровищница трепета Господня
Огненный суд и любовь к Богу
Два огня и поддержка Шхины
Страх, почтение, отец и мать
Два колодца и Устная Тора
Галаха, спор и разрешение
Три врата закона
Вол и осёл в законе и аллегории
Все потоки, стремящиеся к морю
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