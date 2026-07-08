"Тиккуней ха-Зоар" — один из наиболее сложных и насыщенных текстов еврейской мистической традиции, построенный как последовательность толкований первого слова Торы — «Берешит». В центре книги находится не линейное изложение доктрины, а символическое раскрытие мира через буквы, имена, сфирот, молитву, заповеди и тайну присутствия Шхины в изгнании. Каждая новая интерпретация слова «В начале» становится самостоятельным входом в размышление о творении, единстве Божественного имени, пути праведника и исправлении нарушенного порядка мира.

Русский перевод представляет «Тикуней Зоар» как текст, в котором космология, литургика, галахическая символика и мистическая экзегеза соединены в единую ткань. Читатель встречает здесь Рашби и его круг, Илия-пророка, Моше, ангельские воинства, Шхину, Метатрона, сфиротическую структуру мироздания и непрерывное движение от буквы к молитве, от молитвы к единению, от единения к ожиданию избавления. Эта книга требует медленного чтения и богословской осторожности, но именно в этом и заключается её ценность: она открывает внутреннюю логику каббалистического мышления как мышления о Торе, мире и человеке в горизонте исправления.

Рабби Шимон Бар Иохай – Тикуней Зоар

Перевод Андрей Бабий. – [Б. м.]: «Автор», 2025. – 399 с.

Рабби Шимон Бар Иохай – Тикуней Зоар – Содержание