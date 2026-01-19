Ця праця є фундаментальним посібником для кожного, хто прагне вийти за межі простого читання і перейти до глибокого вивчення тексту. Автор майстерно демонструє, що чотири Євангелії — це не просто повторення однієї історії, а гармонійне поєднання чотирьох унікальних перспектив, які разом створюють повну картину особистості Ісуса Христа. Книга допомагає читачеві зрозуміти, чому певні події описані по-різному і яку саме богословську мету переслідував кожен із авторів. Це незамінний інструмент для студентів теології та пасторів, який вчить бачити внутрішню логіку Священного Писання та цінувати багатство його змісту.

Д-р Ч. А. Рац – Огляд студій чотирьох Євангелій

З англійської мови переклав С. БУРМА. – Торонто, Канада: Християнське Місійне Видавництво, 1964. – 98 с.

Огляд студій Чотирьох Євангелій показує ціль і тему кожного автора. Навчання й чуда Ісуса Христа, представлені в чотирьох євангельських розповідях, показують особливу ціль авторів. Це є короткий підручник для студентів Божого Слова.

Д-р Ч. А. Рац – Огляд студій чотирьох Євангелій - Зміст

Вступ

І. Порівняння й протиставлення чотирьох Євангелій - II. Вступ до Євангелії від Матвія - III. Огляд Євангелії від Матвія - VI. Поділ розділів - V. Одна Євангелія - VI. Двоє потомств - VII. Церква - VIII. Що означає Царство Небесне? - IX. Три кляси людей, що про них згадує Євангелія від Матвія - X. Жидівська й диспенсаційна Євангелія - XI. Сім частин - XII. Сім притч - XIII. Бесіда Христа на Оливній горі - XIV. Притча про дів - XV. Вступ до Євангелії від Марка - XVI. Огляд Євангелії від Марка - XVII. Вступ до Євангелії від Луки - XVIII. Огляд Євангелії від Луки - XIX. Характеристика Євангелії від Луки - XX. Синоптичні Євангелії - XXI. Вступ до Євангелії від Івана - XXII. Огляд Євангелії від Івана - XXIII. Теза Євангелії від Івана й аргумент на неї

Огляд чотирьох Євангелій у питаннях