Директор послал уже наряженного для выступления клоуна в соседнюю деревню за помощью, поскольку существовала опасность, что огонь перекинется на деревню через поле сжатого и сухого хлеба. Клоун побежал в деревню и попросил жителей, чтобы они как можно скорее отправились к горящему цирку и помогли тушить огонь. Но поселяне приняли клоуна всего лишь за превосходный трюк, чтобы заманить как можно больше народу на представление.

Они аплодировали и смеялись до слез. Клоуну же было не до смеха. Тщетно заклинал он людей понять, что это не представление, не трюк, что это горькая правда, и цирк горит на самом деле. Его мольбы лишь усиливали хохот. Люди находили, что он отлично исполняет свою роль, — до тех пор, пока огонь не перекинулся на деревню. Помогать было уже поздно; деревня сгорела вместе с цирком.

Кокс рассказывает эту притчу в качестве примера нынешнего положения богослова, и в клоуне, который не смог донести свою весть до слуха людей, видит его образ. Его отнюдь не принимают всерьез в его клоунском наряде, принадлежащем Средневековью или вообще какому-то далекому прошлому. Ведь что бы он ни говорил — на нем ярлык его роли. Как бы он ни вел себя, сколь бы ни старался представить всю степень опасности, люди уже заранее знают, что он только клоун. Знают еще до того, как он заговорит, знают, что все это — только представление, которое лишь слабо связано с действительностью, а, быть может, вовсе не имеет к ней отношения.

Поэтому можно спокойно слушать его, не задумываясь всерьез о том, что он говорит. Несомненно, в этом образе схвачено нечто от той гнетущей действительности, к которой принадлежит сегодня богословие и богословская речь; нечто от такой неспособности разрушить шаблоны мыслительных и языковых привычек и сделать ясным тот факт, что богословские проблемы относятся к серьезнейшим проблемам человеческой жизни.

Йозеф Рацингер - Введение в Христианство - Лекции об апостольском символе веры

Переведено с немецкого подлинника: Joseph RATZINGER, Einfuhrung in das Christentum

Брюссель 1988, 318 стр.

Йозеф Рацингер - Введение в Христианство - Лекции об апостольском символе веры - Содержание

Предисловие

Введение "ВЕРУЮ - АМИНЬ"

ПЕРВАЯ ГЛАВА. ВЕРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ВТОРАЯ ГЛАВА. ЦЕРКОВНЫЙ ОБЛИК ВЕРЫ

Первая часть. БОГ

ПЕРВАЯ ГЛАВА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМЕ «БОГ»

ВТОРАЯ ГЛАВА. БИБЛЕЙСКАЯ ВЕРА В БОГА

ТРЕТЬЯ ГЛАВА. БОГ ВЕРЫ И БОГ ФИЛОСОФОВ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОВЕДАНИЕ БОГА

ГЛАВА ПЯТАЯ. ВЕРА В ТРИЕДИНОГО БОГА

Вторая часть. ИИСУС ХРИСТОС

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ВЕРУЮ В ИИСУСА ХРИСТА, ЕДИНОРОДНОГО СЫНА БОЖИЯ, ГОСПОДА НАШЕГО

ВТОРАЯ ГЛАВА. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ИСПОВЕДАНИЯ ИИСУСА ХРИСТА В ХРИСТОЛОГИЧЕСКИХ ЧЛЕНАХ СИМВОЛА ВЕРЫ

Третья часть. ДУХ И ЦЕРКОВЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ВНУТРЕННЕЕ ЕДИНСТВО ПОСЛЕДНИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ СИМВОЛА

ВТОРАЯ ГЛАВА. ДВЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЛЕНОВ СИМВОЛА ВЕРЫ О ДУХЕ И ЦЕРКВИ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ