Дорогой Друг! Идея написания книги "Отцы и дети!" пришла ко мне более десяти лет тому назад. Но браться за перо было страшно. Однажды сон бежал от моих очей. В памяти всплывали отец и мать, детство и молодость, братья и сестры. Дорогая жена и родные дети. Кем они будут, когда вырастут. Малые дети - малые заботы, большие дети - большие заботы. Отец мой хорошо воспитывал своих детей. Он научил нас молиться и верить в Бога. И стали дети благословенными тружениками на ниве Господней. Отец сеял, а мы, дети, пожинаем и вместе сеем для своих детей.

Я начал писать, молитвенно сопровождая каждую страницу. Строчка за строчкой ложились в моем сердце, сознании.

Когда черновик был готов, я с женою моей, Натальей, и нашими детьми положили руки на книгу. Я взял елей, помазал ее, и мы молились: "Господи, благослови всех, кто будет читать эту книгу. Пусть она принесет благословение для семьи. Ведь семью Ты создал для радости и наслаждения. Семья в последнее время подверглась великому нападению извне и немалому испытанию изнутри. Восстанови, укрепи и поддержи, возврати потерянный Едем в семье..."

"ОТЦЫ и ДЕТИ!" - семейная книга. Для отца и сына. Матери и дочери. Всей твоей семьи.

Славик Радчук – Отцы и дети – Семейная книга для отца и сына, матери и дочери – всей твоей семьи

Атланта, Сакраменто: Advance Printing, 1996. – 178 с.

ISBN 0-9654-524-4-1

Славик Радчук – Отцы и дети – Содержание

ЧАСТЬ I Посев

Успешный брак

Благословение или проклятие

Побег

Годы молчания

Ответ

ЧАСТЬ II Всходы

Родители

Семейное счастье

Обрыв проводов

Тупик

ЧАСТЬ III Жатва