Настоящее издание посвящено выдающемуся иерарху Русской Православной Церкви XX века святителю-исповеднику Агафангелу (Преображенскому), митрополиту Ярославскому и Ростовскому, почти сорокалетним архипастырским правлением и исповедническим подвигом снискавшему общецерковное почитание.

В предлагаемом читателю возможно полном собрании материалов, связанных с жизнью и деятельностью святителя Агафангела, использованы документы Центрального и областных архивов ФСБ; архивов РГИА, ЦИАМ, ГА РФ; Государственных архивов Рязанской (ГАРО), Тульской (ГАТО) и Ярославской (ГАЯО) областей и др. местных и частных архивов; переписка Владыки с родными и воспоминания о нем, сохранившиеся до наших дней в семьях потомков его старшего брата. В книгу включены также статьи и заметки епархиальных ведомостей, журналов, газет и др. периодических изданий XIX и начала XX веков.

Издание состоит из двух книг, четырнадцати глав и приложения, содержащего научно-справочный аппарат. Книга первая включает материалы о жизни и служении святителя Агафангела до 1917 года, книга вторая содержит документы советского периода. В первой книге пять глав, во второй девять. В начале каждой главы помещено введение составителя, повествующее об основных событиях в жизни Русской Церкви, митрополита Агафангела и его епархии за описываемый в главе период времени. Введение «Рижский период служения святителя Агафангела» написано профессором Латвийского университета Александром Владимировичем Гаврилиным.

Научно-справочный аппарат включает: послужной список митрополита Агафангела, документы по истории восстановления в гражданских правах его келейницы Алевтины Преображенской, фрагменты родословных древ родственных семейств Преображенских, Воскресенских и Евтихиевых, именной указатель, список употребленных сокращений и библиографию.

Документы сгруппированы по тематико-хронологическому принципу. Каждый документ снабжен редакционным заголовком. Когда несколько следующих друг за другом документов, не имеющих собственных заголовков, посвящены обсуждению одного вопроса и редакционные заголовки их должны быть тождественны, они объединены одним общим заголовком. В случае необходимости под заголовком в квадратных скобках помещено уточнение названия – пояснение содержания документа.

Ради мира церковного: Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского, исповедника – Книга 1

М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. – 632 с.: ил., [28] с. ил.

ISBN 5-7429-0204-2

Ради мира церковного: Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского, исповедника – Книга 1 – Содержание

От составителя

Предисловие

Начало от дней давних... (1854–1886)

Введение. Отчий дом

Письма Александру Лаврентьевичу Преображенскому от его родных (1868–1886)

Годы студенческие (1877–1881)

На духовно-учительском поприще (1881–1889)

Введение

Раненбургское духовное училище (1881–1882)

Скопинское духовное училище (1882–1887)

В Томской Духовной Семинарии (1887–1888)

Беседы инспектора Томской Духовной Семинарии игумена Агафангела на темы Евангельских чтений

В Иркутской Духовной Семинарии (1888–1889)

Святитель земли Сибирской (1889–1897)

Введение. Подвиг архипастырского служения святителя Агафангела

Иркутская епархия, епископ Киренский (1889–1893)

Епископ Тобольский и Сибирский (1893–1897)

Прибалтийский край

Введение. Рижский период служения святителя Агафангела (Преображенского) (1897–1913)

Архиепископ Рижский и Митавский (1897–1910)

Архиепископ Литовский и Виленский (1910–1914)

Архиепископ Ярославский и Ростовский (1914–1917)

Ради мира церковного: Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского, исповедника – Книга 1 – №56. 1888 г. Марта 15. Беседа на Евангелие в Неделю Пятидесятницы (Ин. 7: 37-52; 8:12)

В Неделю восьмую после Пасхи Святая Церковь торжественно совершает память единственного в мире события, дивного по своему виду, бесконечно плодотворного по своему действию на род человеческий. Событие это есть преславное сошествие Святаго Духа на апостолов Христовых. Это великое событие, совершившееся в пятидесятый день по Воскресении Христовом, было предызображено Самим Иисусом Христом за полгода до Его крестных страданий и смерти, во время праздника Кущей. В половине восьмидневного праздника Кущей Иисус Христос пришел со Своими учениками в Иерусалим, вошел в храм и стал учить и объяснять Писание. Фарисеи были очень недовольны тем, что Он выступал в храме с объяснением Писания. Им казалось, что выступить с проповедью в Иерусалимском храме, где единственными распорядителями и учителями они считали самих себя, со стороны Христа была слишком большая смелость, тем более что никто из раввинов и книжников не был Его учителем в деле проповеди. Приняв все это во внимание, они спрашивали друг друга: Как Он знает Писания, не учившись?(Ин. 7:15). Но, однако, они чувствовали себя бессильными, чтобы воспрепятствовать Ему, и даже, по-видимому, с терпением слушали Его проповедь. Так прошли праздничные дни и наступил последний великий день праздника (Ин. 7: 37). Этот день отличался особенной торжественностью, так как заключал собой не только праздник Кущей, но и весь круг годовых праздников еврейских. В этот день рано утром народ, оставив свои кущи, собирался в храм с тем, чтобы по окончании священного собрания возвратиться в свои жилища. Один из священников с золоченой кружкой выходил к Силоамскому источнику, протекавшему возле Иерусалима, черпал из него воду и нес ее в храм. Когда он с почерпнутой водой подходил к дверям храма, то Первосвященник и оставшиеся в храме священники встречали его с трубным звуком и вместе с народом пели слова пророка Исаии: Почерпните воду с веселием от источников спасения... Жаждущие, приидите на воду (Ис. 12: 3, 9). Почерпнутую воду Первосвященник нес в святилище и там, смешав ее с вином, выливал на алтарь, откуда она по трубам должна выливаться в поток Кедронский. Это была самая торжественная минута в течение всего праздника, так что, по выражению раввинов, «кто не видел этой радости почерпания воды, тот не знает, что такое радость».

Излияние Силоамской воды на жертвенник служило прообразом той духовной воды, которая со времен Мессии будет изливаться на весь мир. А потому Иисус Христос, воспользовавшись этим праздничным обычаем, предложил ликующему народу Свое Божественное учение о благодати Святаго Духа, которую Он пошлет в мир после Своего прославления. Он встал и возгласил: Кто жаждет, иди ко Мне и пей (Ин. 7: 37). Христос как бы говорит: «Я источник той живой воды, той благодати, прообразом которой служит это торжество. Поэтому, жаждущие истины и благодати, идите ко Мне, как некогда жаждущие иудеи шли к скале, источавшей воду, и пейте». Но что значит приходить к Нему и пить, это раскрывает Сам Христос, говоря: Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал, – замечает евангелист, – о Духе, Которого хотели принять верующие в Него (Ин. 7: 38). Следовательно, жаждать – значит чувствовать нужду в Спасителе и веровать в Него, быть Его учеником, быть истинным христианином. Реки живой воды означают обилие благодатных даров, которые подаются верующим во Христа со времени сошествия Святаго Духа на апостолов. Как Сам Иисус Христос источает эту живую воду, так и верующий во имя Его, получив Духа, не только будет иметь эту воду у себя, в своем сердце, но и будет изливать ее на других. Слова Иисуса Христа произвели такое глубокое впечатление на слушателей, что тотчас же начались суждения и споры о лице проповедника. Простой народ, который руководствовался здравым смыслом, слыша неслыханное до того времени учение, исходящее из уст Христа, и видя невиданные прежде дела, какие совершал Он, приходил к убеждению, что Сей есть пророк (Ин. 7: 40). Перед пришествием Спасителя в мир ожидание великого пророка между иудеями было всеобщее. Еще Боговидец Моисей говорил народу израильскому в пустыне: Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте (Втор 18: 15). Этот пророк, по народному верованию, должен был предварить пришествие Мессии.

Ради мира церковного: Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского, исповедника – Книга 2

М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. — 568 с.: ил., [37] с. ил.

ISBN 5-7429-0205-0

Ради мира церковного: Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского, исповедника – Книга 2 – Содержание

Новые времена

Послеоктябрьские события (1917–1922)

Введение

Возведение старейших архиереев в сан митрополита

Реакция Церкви на декреты советской власти «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» и «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (документы, сохранявшиеся митрополитом Агафангелом в личном архиве)

Передача св. Патриархом Тихоном (в период его заключения по делу об изъятии церковных ценностей) временного управления Русской Православной Церковью митрополиту Агафангелу (1922)

Жизнь Ярославской епархии и ее архипастыря (1919–1922)

Введение

Церковь в условиях советской действительности

В преддверии обновленческой смуты (1921–1922)

Скорбные годы (1918–1922)

Жизнь семьи Преображенских в послереволюционное время

Письма митрополита Агафангела брату Владимиру (1918–1920)

Письма митрополита Агафангела племяннице Алевтине (1920–1922)

Заключение и ссылка митрополита Агафангела (По материалам следственного дела и семейного архива (1922–1926))

Введение

Начало репрессий (1922)

Арест и заключение (1922–1923)

Приговор (30.10.1922)

Ссылка (1923–1926)

Проблема преемства церковной власти после кончины Патриарха Тихона (1925–1926)

Введение

Документы о преемстве высшей церковной власти в Русской Православной Церкви в 1920-е годы

Попытка митрополита Агафангела стать во главе церковного управления

Ярославский викарий во главе церковного управления

Ярославская епархия в период нелегальности церковного управления (1926–1928)

История Ярославской оппозиции (1928)

Введение

Основные документы, определявшие церковную политику митрополита Сергия (Страгородского)

Реакция на политику митрополита Сергия в государственных и церковных кругах

Отделение Ярославских архиереев от Заместителя Патриаршего Местоблюстителя

Переписка митрополита Сергия с ярославскими архиереями

Восстановление канонического единства митрополита Агафангела с митрополитом Сергием

Последние дни, смерть и погребение святителя Агафангела (1928)

Введение

Болезнь Владыки летом – осенью 1928 года и кончина его

Слова на погребение Высокопреосвященного Агафангела, митрополита Ярославского

Письма о кончине митрополита Агафангела

Судьба захоронения митрополита Агафангела

История келейницы митрополита Агафангела и ее архива

События первых лет после кончины Ярославского архипастыря (1928-1931)

Введение

Церковные разделения в Ярославской епархии по вопросу о принятии политики митрополита Сергия (Страгородского)

«Симфония» Русской Церкви и Советского государства на рубеже 1930-х годов

Заключение. Семьдесят лет спустя

Приложение

Послужной список митрополита Агафангела (Преображенского)

История восстановления в гражданских правах Алевтины Владимировны Преображенской. 1928

Часть родословного древа Преображенских

Часть родословного древа Воскресенских

Часть родословного древа Евтихиевых

Именной указатель

Список сокращений

Библиография

Ради мира церковного: Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского, исповедника – Книга 2 – № 186. Из послания Патриаршего Местоблюстителя митрополита Крутицкого Петра из Перми. 1 января 1927 г.

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ

И ВСЕМ ЧАДАМ РОССИЙСКОЙ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

<...> Под влиянием письма митрополита Сергия с сообщением о решимости возвратившегося из ссылки Высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела – первого Патриаршего Заместителя еще в 1922 г. – взять в свои руки управление Церковью, я в письме от 22 мая, приветствуя эту решимость, просил его для блага Церкви и для устранения раздоров в Ней, принять на себя исполнение обязанностей Патриаршего Местоблюстителя. Вопрос же об окончательной передаче этих обязанностей я предполагал выяснить по возвращении Высокопреосвященнейшего митрополита Кирилла [Смирнова], которому в марте – апреле истекал срок ссылки. Но митрополит Кирилл не возвратился, и тогда в письме от 9 июня на имя митрополита Агафангела я подтвердил передачу ему местоблюстительских прав и обязанностей, причем передача эта была обусловлена. В случае отказа митрополита Агафангела, писал я, от восприятия власти или невозможности ее осуществления, – права и обязанности Патриаршего Местоблюстителя возвращаются снова ко мне, а заместительство – митрополиту Сергию. Тем же письмом была упразднена и образованная 1 февраля Коллегия, полностью аннулирована первофевральская резолюция и были подтверждены наложенные на архиереев запрещения.

На мое письмо митрополит Агафангел 12 июня ответил (собственноручный подлинник хранится у меня), что по преклонности лет и крайне расстроенному здоровью он отказывается принять на себя обязанности Местоблюстителя Патриаршего Престола. Этим отказом – не моими усилиями (не стремлюсь удержать за собою власть и для блага Церкви всегда готов ее передать), а волею Божиего – свободным решением митрополита Агафангела вопрос о его местоблюстительстве отпадает сам собою. И посему подвергнутся строгому суду-осуждению те, кто, прикрываясь благом Церкви, станут употреблять усилие выдвинуть старца Божия на местоблюстительский пост, – они будут чинить тяжкое преступление пред Святою Церковью.

Всем верующим во Христе благодать и мир от Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа. Молитесь и в уповании веры вашей мужайтесь и укрепляйтесь.

Патриарший Местоблюститель, смиренный Петр, митрополит Крутицкий.

1 января 1927 г. гор. Пермь.

Акты. С. 492–494.