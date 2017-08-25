Радышевский - Новые Маккавеи
Новые Маккавеи - это грядущие поколения израильтян. Им предстоят великие духовные задачи - осуществление того, ради чего и был восстановлен Израиль, ради чего предыдущие поколения евреев претерпели неслыханые страдания.
Новым Маккавеям предстоит раскрыть для народов понимание духовных законов и духовных миров; сделать Израиль образцом освященной демократии; исцелить свои ветви - христианство и ислам; привести народы к покаянию, к подлинному примирению и объединению - в Иерусалиме.
Почему я называю их Новыми Маккавеями? Потому что им предстоит много битв - в основном духовных, начиная с битвы против собственной провинциальной ограниченности, включающей незнание мировой культуры, предрассудки о христианстве, иллюзии об исламе, религиозную спесь у одних и пресмыкание перед Западом у других, и общее нежелание брать на себя великую миссию - исправление мира.
Новые Маккавеи - также и потому, что венцом их служения станет восстановление и освящение Иерусалимского храма: после того, как они помогут народам осознать значение Храма, - места видимой встречи Всевышнего и человека.
Эта книга - о двух столпах нового мира, о двух великих духовных задачах, стоящих перед Новыми Маккавеями.
Первая - помощь христианским народам в обновлении и возрождении веры.
Вторая - помощь мусульманам в реформации ислама.
Дмитрий Радышевский - Новые Маккавеи
Иерусалим 2017
SCRIPTA Publications Jerusalem
Printed in Israel
Dmitry Radyshevsky THE NEW MACCABEES
Дмитрий Радышевский - Новые Маккавеи - Содержание
- О Новых Маккавеях
Книга первая - СВЕТ И СЛАВА
Вступление
Часть первая. СТОЛКНОВЕНИЕ СКРИЖАЛЕЙ
- 1. «Мы» и «я»
- 2. Скрижали-полушария
- 3. Правая скрижаль
- 4. Левая скрижаль
- 5. Волна и капля
- 6. Шаббат - микросхема прогресса
- 7. Человек без Бога и Бог без человека
- 8. Курс - на тот свет
- 9. Освящение Запада
- 10.Избранные: народ и сын
Часть вторая. СВЕТ ЯЗЫЧНИКАМ - СЛАВА ИЗРАИЛЯ
- 1. В свете новых обстоятельств
- 2. Скрытая повестка дня
- 3. Священники и паства
- Евреи в алтаре, народы - во дворе
- 4. Завет Синая и завет Голгофы
- 5. Свет язычникам - слава Израиля
- Машиах бен-Йосеф и Машиах бен-Давид
- 6. Израиль - Христос истории
- 7. Наш великий Шауль
- Полет без страховки
- Иисус - реалист, Павел - идеалист
- Евреи есть, но нет ни эллина, ни иудея
- 8.Жертвоприношение Храма
- Новый завет - впереди
- Истинность неприемлемых догматов
- Несогласны, но восхищаемся
- Повязанные еврейской кровью
- Оскорбление чувств и оскорбление разума
- Воскресение народов
- Троица духовной истории
- Последнее искушение Христом
- Не снимайте креста!
Часть третья. ХРИСТИАНСКАЯ ТЕОПОЛИТИКА
- 1. Смерть от молнии, жизнь от проводов
- 2. Борьба за душу Рима
- 3. Семейное дело
- 4. Кашерное непротивление
- 5. Талмуд для христиан
- 6. Сверхновая эра
- 7. Вечный Завет
ДОПОЛНЕНИЯ И ВАРИАЦИИ
Книга вторая - ИЗРАИЛЬ - ВОЖДЬ АРАБСКОГО МИРА
Вступление
Часть первая. ШАТЕР АВРААМА
- 1. Примирение скрижалей
- 2. Обновление Завета
- 3. Забрать Синай - ради арабов
- 4. Беня Крик и реинкарнация наций
- 5. Фейсал - Вейцман: вторая попытка
- 6. Семитская империя
- 7. Теологический процесс вместо мирного
- 8. Удар молнии с пророческим гласом
- 9. Великая гасбара
- 10. Зеркало заднего вида
- 11. Изя хочет стать буддистом
- 12. Связывание левой руки
- 13. Правые предохранители
- 14. Святой чиновник
- 15. Демократия и «зона сталкера»
- О «малом Шайтане»
- О «лузерах и сортире»
- О недемократичности Священной Истории
Часть вторая. МУСУЛЬМАНСКИЙ СИОНИЗМ
- 1. На карте с голубой каемочкой
- 2. Что делать: общий фронт против новых соблазнов
- 3.Теология мусульманского сионизма
- Дополнительные мысли о мусульманском сионизме
- Шариат - позавчерашняя Галаха
- Идеал религиозного суда
- 4. Прозрачная кипа премьера
- 5. Речь израильского премьера в ООН
- О «новых крестоносцах»
- 6.Наша суженая Арабаба, или тантра Ближнего Востока
- Ловушка полигамии
- Война с материей-женщиной
- Метафизика гендерного и национального вопросов
- Танатос и Эрос
- Арабо-израильский конфликт и гомосексуализм: пророчество Ерофеева
- Супружеский долг в геополитике
- 7. «Град» для орошения пустыни
- 8. Господь спасет, важно помнить - зачем
ДОПОЛНЕНИЯ И ВАРИАЦИИ
ОБЪЯСНЕНИЕ ИВРИТСКИХ И АРАБСКИХ СЛОВ
Дмитрий Радышевский - Новые Маккавеи - Свет и Слава
Новые Маккавеи должны подойти к задаче исцеления, очищения и возрождения христианства в духе любви и силы - облаченные в броню Торы, опоясанные мечом Святости.
Однако параллельно с исцелением и возрождением формальных христиан Новым Маккавеям придется преодолевать в самом Израиле местечковое, галутное, а главное: нехозяйское отношение к христианству.
Новые Маккавеи должны изменить отношение евреев к Йешуа - не единственного, непорочно зачатого сына Бога, но страдающего Машиаха Израиля.
Когда Новые Маккавеи увидят величие подвига Йешуа и грандиозность замысла Всевышнего, осуществленного через него, брата нашего, нашу плоть и кровь, тогда они вдохновят постхристианский мир новой любовью ко Христу и к народу его, Израилю, любовью взрослой и зрячей.
Сегодня большинство христиан находятся в заблуждении, уверенные, что иудаизм - это «Ветхий» Завет, что евреи должны «принять Христа», креститься и найти спасение в Церкви.
Большинство религиозных евреев сегодня также находятся в заблуждении, убежденные, что христианство - это «сделанная людьми» религия, в отличие от богоданного иудаизма: вариант язычества, облегченный иудаизм для гоев.
Статус-кво - вежливая терпимость с глубокой уверенностью в ошибочности пути другого - не позволит дойти до сути: до взаимной любви. Согласились, что у каждого своя правда. Но в случае иудаизма и христианства - это Одна Правда.
Речь не о создании иудео-христианства, а о любви, основанной на глубоком понимании святости и промыслительности пути обоих, пути, ведущего в один Храм, к одному Всевышнему.
Работа, которую вы сейчас прочтете, вызывает то спесивую, то истерическую реакцию многих евреев и христиан, считающих себя верующими, но не готовыми вникнуть в смысл. И те, и другие реагируют не на суть, но на слова-раздражители.
Для евреев это «Христос» - в любом положительном аспекте. Реагируя на уважительный, а подчас восторженный - как и положено в отношении Славы Израиля - тон этой книги в отношении Иисуса евреи обвиняют меня в миссионерстве, хотя работа без устали разъясняет христианам, почему недопустимо заниматься миссионерством в отношении евреев.
Христиане реагируют как на ересь и богохульство на переосмысление догматики Церкви, хотя сделано это не для подрыва веры христианской, а для того, чтобы евреи перестали видеть в ней язычество, но увидели особый путь, уготованный Всевышним для народов, - и чтобы помогли народам углубиться в символы догматики: очищая, обновляя и укрепляя их, народов, христианскую веру.
Книга эта призывает христиан молиться за еврейское возрождение в Израиле, а евреев - за христианское возрождение на Западе, в России и по всему миру, но вызывает, несмотря на это, беснование в обоих лагерях.
Рассчитываю на души, открытые к единству природной маслины и привитой ветви. Сейчас их немного и поэтому каждой - отдельное спасибо. В недалеком -уверен - будущем, эти мысли станут общепринятыми, и потомкам будет смешно и непонятно, из-за чего тут, собственно, было копья ломать. Но пока - сразимся с духом, скрывающим свет под видом его защиты.
Благодарю
Очень новаторский подход у автора на будущее развитие иудаизма и основых мировых религий. Автор предлагает взгляд на религиозное возрождение в Израиле, которое потянет за собой религиозное возрождение в мире, предполагает строительство мостов в отношениях иудеев с христианами всех конфессий, отдельно рассматривает новый подход в сближении с мусульманами. Книга конечно выглядит как идиллическая утопия. Но ход мысли автора очень интересен.
Оу, надо обязательно познакомиться!