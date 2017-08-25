Книга первая - СВЕТ И СЛАВА

Вступление

Часть первая. СТОЛКНОВЕНИЕ СКРИЖАЛЕЙ

Часть вторая. СВЕТ ЯЗЫЧНИКАМ - СЛАВА ИЗРАИЛЯ

Часть третья. ХРИСТИАНСКАЯ ТЕОПОЛИТИКА

ДОПОЛНЕНИЯ И ВАРИАЦИИ

Книга вторая - ИЗРАИЛЬ - ВОЖДЬ АРАБСКОГО МИРА

Вступление

Часть первая. ШАТЕР АВРААМА

Часть вторая. МУСУЛЬМАНСКИЙ СИОНИЗМ

ДОПОЛНЕНИЯ И ВАРИАЦИИ

ОБЪЯСНЕНИЕ ИВРИТСКИХ И АРАБСКИХ СЛОВ

Новые Маккавеи должны подойти к задаче исцеления, очищения и возрождения христианства в духе любви и силы - облаченные в броню Торы, опоясанные мечом Святости.

Однако параллельно с исцелением и возрождением формальных христиан Новым Маккавеям придется преодолевать в самом Израиле местечковое, галутное, а главное: нехозяйское отношение к христианству.

Новые Маккавеи должны изменить отношение евреев к Йешуа - не единственного, непорочно зачатого сына Бога, но страдающего Машиаха Израиля.

Когда Новые Маккавеи увидят величие подвига Йешуа и грандиозность замысла Всевышнего, осуществленного через него, брата нашего, нашу плоть и кровь, тогда они вдохновят постхристианский мир новой любовью ко Христу и к народу его, Израилю, любовью взрослой и зрячей.

Сегодня большинство христиан находятся в заблуждении, уверенные, что иудаизм - это «Ветхий» Завет, что евреи должны «принять Христа», креститься и найти спасение в Церкви.

Большинство религиозных евреев сегодня также находятся в заблуждении, убежденные, что христианство - это «сделанная людьми» религия, в отличие от богоданного иудаизма: вариант язычества, облегченный иудаизм для гоев.

Статус-кво - вежливая терпимость с глубокой уверенностью в ошибочности пути другого - не позволит дойти до сути: до взаимной любви. Согласились, что у каждого своя правда. Но в случае иудаизма и христианства - это Одна Правда.

Речь не о создании иудео-христианства, а о любви, основанной на глубоком понимании святости и промыслительности пути обоих, пути, ведущего в один Храм, к одному Всевышнему.

Работа, которую вы сейчас прочтете, вызывает то спесивую, то истерическую реакцию многих евреев и христиан, считающих себя верующими, но не готовыми вникнуть в смысл. И те, и другие реагируют не на суть, но на слова-раздражители.

Для евреев это «Христос» - в любом положительном аспекте. Реагируя на уважительный, а подчас восторженный - как и положено в отношении Славы Израиля - тон этой книги в отношении Иисуса евреи обвиняют меня в миссионерстве, хотя работа без устали разъясняет христианам, почему недопустимо заниматься миссионерством в отношении евреев.

Христиане реагируют как на ересь и богохульство на переосмысление догматики Церкви, хотя сделано это не для подрыва веры христианской, а для того, чтобы евреи перестали видеть в ней язычество, но увидели особый путь, уготованный Всевышним для народов, - и чтобы помогли народам углубиться в символы догматики: очищая, обновляя и укрепляя их, народов, христианскую веру.

Книга эта призывает христиан молиться за еврейское возрождение в Израиле, а евреев - за христианское возрождение на Западе, в России и по всему миру, но вызывает, несмотря на это, беснование в обоих лагерях.

Рассчитываю на души, открытые к единству природной маслины и привитой ветви. Сейчас их немного и поэтому каждой - отдельное спасибо. В недалеком -уверен - будущем, эти мысли станут общепринятыми, и потомкам будет смешно и непонятно, из-за чего тут, собственно, было копья ломать. Но пока - сразимся с духом, скрывающим свет под видом его защиты.