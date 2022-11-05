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Рафф - Исцеление раненого Бога

Джеффри Рафф - Исцеление раненого Бога: практики духовного соединения
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah
Часто люди приходят ко мне для того, чтобы начать работу со снами по причине того, что опыт, полученный, в раннем детстве или сны, увиденные в раннем детстве, преследуют их большую часть жизни. Это именно та причина, что положила начало пути, который в итоге привел и меня к изучению психоида. Как-то ночью, в возрасте 3,5 лет, я проснулась от давящего ощущения в груди. Когда я открыла глаза, то обнаружила бесплотное существо рядом с моей кроватью. Ужас сковал меня, но я быстро пришла в себя, поскольку от ночного посетителя исходили успокаивающие волны, а давящее чувство в груди прошло, как только он убрал от меня свою руку.
Я купалась в удивительном ощущении тепла и любви, излучаемым этим пришельцем. И вдруг он ушел. Я осталась с загадкой, которую смогла разгадать только во взрослом возрасте, при помощи работ К. Г. Юнга о психической структуре и благодаря совместной работе с Джеффом Раффом.
Я пришла к пониманию, что та встреча была прикосновением к психоиду, опытом знакомства с ним, что мне открылось измерение, в котором материя и дух существуют в единой наивысшей, автономной форме вне этого мира. Не имеет значения, сколько раз родители, священники или родственники пытались сказать мне, что мой ангел-хранитель является всего лишь плодом моего слишком развитого воображения, интуитивно я чувствовала, что все, что они говорят, не давало объяснения, которое могло меня удовлетворить. Достаточно быстро я перестала делиться этим опытом с кем-либо, несмотря на то, что он продолжал преследовать меня.

Джеффри Рафф - Исцеление раненого Бога: практики духовного соединения

Касталия, 2016. - 346 с.

Джеффри Рафф - Исцеление раненого Бога: практики духовного соединения - Содержание

ИСЦЕЛЕНИЕ РАНЕНОГО БОГА
  • Глава 1. Мир за пределами психической структуры
  • Глава 2. Миф божественного исцеления
  • Глава 3. Этапы божественной трансформации
  • Глава 4. Ангелы и союзник
  • Глава 5. Союзник в алхимической традиции
  • Глава 6. Работа с союзником
  • Глава 7. Личная встреча с союзником
  • Заключение
ПРАКТИКА ДУХОВНОГО СОЕДИНЕНИЯ
Благодарности
Часть I. Теория практики духовного соединения
  • Глава 1. Введение
  • Глава 2. Принципы практики духовного соединения
Часть II. Первая конъюнкция: начало практики
  • Глава 3. Путешествие начинается
  • Глава 4. Практика 1: Игра воображения
  • Глава 5. Практика 2: мудрость представления
  • Глава 6. Практика 3: помощь воображения
  • Глава 7. Практика 4: встреча с духом-хранителем
  • Глава 8. Практика 5: партнерство и чувство смысла
  • Глава 9. Практика 6: жизнь с духом-хранителем
Часть III. Вторая конъюнкция
  • Глава 10. Промежуточные практики
  • Глава 11. Практика 7: восприятие духа-хранителя
  • Глава 12. Практика 8: познание себя
  • Глава 13. Практика 9: любовь и дух-хранитель
  • Глава 14. Практика 10: желания духа-хранителя
Часть IV. Углубленные практики
  • Глава 15. Усиление голоса Духа-Хранителя
  • Глава 16. Практика 11: совершенствование диалога
  • Глава 17. Практика 12: дух-хранитель и его друзья
Эпилог
Комментарии
Библиографический список
Views 536
Rating 3.9 / 5
Added 05.11.2022
Author brat christifid
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3.9/5 (4)

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