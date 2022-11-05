Часто люди приходят ко мне для того, чтобы начать работу со снами по причине того, что опыт, полученный, в раннем детстве или сны, увиденные в раннем детстве, преследуют их большую часть жизни. Это именно та причина, что положила начало пути, который в итоге привел и меня к изучению психоида. Как-то ночью, в возрасте 3,5 лет, я проснулась от давящего ощущения в груди. Когда я открыла глаза, то обнаружила бесплотное существо рядом с моей кроватью. Ужас сковал меня, но я быстро пришла в себя, поскольку от ночного посетителя исходили успокаивающие волны, а давящее чувство в груди прошло, как только он убрал от меня свою руку.

Я купалась в удивительном ощущении тепла и любви, излучаемым этим пришельцем. И вдруг он ушел. Я осталась с загадкой, которую смогла разгадать только во взрослом возрасте, при помощи работ К. Г. Юнга о психической структуре и благодаря совместной работе с Джеффом Раффом.

Я пришла к пониманию, что та встреча была прикосновением к психоиду, опытом знакомства с ним, что мне открылось измерение, в котором материя и дух существуют в единой наивысшей, автономной форме вне этого мира. Не имеет значения, сколько раз родители, священники или родственники пытались сказать мне, что мой ангел-хранитель является всего лишь плодом моего слишком развитого воображения, интуитивно я чувствовала, что все, что они говорят, не давало объяснения, которое могло меня удовлетворить. Достаточно быстро я перестала делиться этим опытом с кем-либо, несмотря на то, что он продолжал преследовать меня.

Джеффри Рафф - Исцеление раненого Бога: практики духовного соединения

Касталия, 2016. - 346 с.

Джеффри Рафф - Исцеление раненого Бога: практики духовного соединения - Содержание

ИСЦЕЛЕНИЕ РАНЕНОГО БОГА

Глава 1. Мир за пределами психической структуры

Глава 2. Миф божественного исцеления

Глава 3. Этапы божественной трансформации

Глава 4. Ангелы и союзник

Глава 5. Союзник в алхимической традиции

Глава 6. Работа с союзником

Глава 7. Личная встреча с союзником

Заключение

ПРАКТИКА ДУХОВНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Благодарности

Часть I. Теория практики духовного соединения

Глава 1. Введение

Глава 2. Принципы практики духовного соединения

Часть II. Первая конъюнкция: начало практики

Глава 3. Путешествие начинается

Глава 4. Практика 1: Игра воображения

Глава 5. Практика 2: мудрость представления

Глава 6. Практика 3: помощь воображения

Глава 7. Практика 4: встреча с духом-хранителем

Глава 8. Практика 5: партнерство и чувство смысла

Глава 9. Практика 6: жизнь с духом-хранителем

Часть III. Вторая конъюнкция

Глава 10. Промежуточные практики

Глава 11. Практика 7: восприятие духа-хранителя

Глава 12. Практика 8: познание себя

Глава 13. Практика 9: любовь и дух-хранитель

Глава 14. Практика 10: желания духа-хранителя

Часть IV. Углубленные практики

Глава 15. Усиление голоса Духа-Хранителя

Глава 16. Практика 11: совершенствование диалога

Глава 17. Практика 12: дух-хранитель и его друзья

Эпилог

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