«Некоторые спрашивают: почему мудрецы установили в субботу три различные молитвы: вечером — “Ты свят...” утром — “Возрадуется Моше...”, и днем — “Ты Один...” А в праздники установили только одну молитву — “Ты избрал нас...” на вечернюю, утреннюю и дневную молитву...» (Абудархам). Ответ на этот вопрос Абудархам приводит от имени раби Калонимуса. Эти три молитвы соответствуют трем субботам.

Субботе Творения, Субботе дарования Торы — ведь по всем мнениям Тора была дана в субботу — и Грядущей Субботе. Таким образом, «Ты свят...» говорит о Субботе Творения, «Возрадуется Моше...» — о Субботе дарования Торы, а «Ты Один...» — о Грядущей Субботе, когда Г-сподь будет един и Имя Его одно. Эти три субботы и есть суть Шабата. Как мы объясним ниже, в каждой субботе есть аспекты этих трех суббот. В этих раскрытиях заложены все основы веры. В этих субботах раскрывается порядок восполнения и прихода к совершенству всего мироздания, а также процесс духовного возвышения человека — микрокосма Творения. Из этих озарений мы сможем узнать об уровнях связи Собрания Израиля с Творцом, вплоть до того высшего сочетания — объединения, которое произойдет в грядущем. Постараемся объяснить подробнее.

Суббота — фундамент основ веры. Рамбам сформулировал Тринадцать Основ, которые были приняты во всем Израиле как базисные положения нашей веры. «Когда поверит человек в эти основы... он входит в Общину Израиля» (Комментарии Рамбама к Мишне, трактат Санедрин, глава Хелек). В трех упомянутых субботах заложено раскрытие этой веры. «Ибо вера в то, что мир сотворен — это корень веры, а тот, кто в это не верит и считает, что мир предвечен, отрицает саму основу, и нет у него Торы вообще. И потому Тора была дана в субботу, поскольку суббота указывает на сотворение...

Рав Эуд Раковский (Авицедек) - Знание Субботы

Перевод: Пинхас Зидман

Редактор: рав Цви Вассерман

Верстка: Хаим Борух Либерман

Обложка: Йеуда Фербер

Издательство — «Jewish Publishers» — 395 с.

Израиль — 2018 г.

Рав Эуд Раковский (Авицедек) - Знание Субботы - Содержание

Одобрения великих мудрецов Торы

Предисловие

Три субботы

Врата Субботы Творения

Эссе первое. Шестью днями сделал Г-сподь

Глава первая. Сотворение семи

Глава вторая. Круговорот дней

Глава третья. Три вида дней

Глава четвертая. «Небо и землю»

Глава пятая. А в субботу покоился и отдыхал

Эссе второе. Шесть дней работай

Глава первая. Ибо человек рождается для труда

Глава вторая. Шесть дней работай и делай всякое ремесло свое

Глава третья. А в седьмой день — воздерживайся от работы

Глава четвертая. Благой дар

Эссе третье. Не делайте никакой работы

Глава первая. Запрет работы

Глава вторая. 39 видов работ

Глава третья. Пусть не выходит человек из своего места

Глава четвертая. Не зажигайте огня

Эссе четвертое. Суббота и Царство

Глава первая. Царство

Глава вторая. «Суббота — царица-невеста»

Глава третья. Навстречу субботе, невесте-царице

Глава четвертая. Ее деяния — двойные

Глава пятая. Источник благословения

Эссе Пятое. Суббота Адама

Глава первая. Грехи мироздания

Глава вторая. Грех земли и человека

Глава третья. Грех луны и человека

Глава четвертая. Изменяет лик свой — и Ты отослал его

Глава пятая. Суббота Адама

Эссе шестое. И завершены

Врата Субботы Дарования Торы

Эссе первое. Суббота Исхода из Египта

Глава первая. Лик изгнания

Глава вторая. Египет — изгнание Субботы

Глава третья. Тьма перед рассветом

Эссе второе. Праведник и суббота

Глава первая. Знак между Мной и вами

Глава вторая. Сказавший «Хватит!» своему миру

Глава третья. «Ибо всё на небе и на земле — Тебе, Г-споди, царство»

Глава четвертая. Праведник и суббота

Эссе третье. В субботу дарована Тора

Глава первая. Великолепие облачил в день покоя

Глава вторая. «Возрадуется Моше дару, выпавшему на его долю»

Глава третья. «Я сказал: вы — боги»

Глава четвертая. Корона великолепия

Глава пятая. «И две каменные скрижали принес в своей руке»

Эссе четвертое. Между Мной и ними

Глава первая. Суббота называется свидетельством

Глава вторая. В Его покое не будут пребывать необрезанные

Глава третья. Собрание Израиля — твой супруг

Эссе пятое. Помни и храни

Глава первая. Аспекты «помни и храни»

Глава вторая. Помни и храни — Письменная и Устная Тора

Глава третья. Суббота — соединение Устной и Письменной Торы

Глава четвертая. Суббота — «помни и храни»

Глава пятая. Если соблюдают две субботы — сразу же избавляются

Врата Субботы Грядущего

Эссе первое. Святой день

Глава первая. Святость

Глава вторая. Святость постоянная и неизменная

Глава третья. Святы ее святостью

Глава четвертая. Святость субботы

Эссе второе. День душ

Глава первая. Дополнительная душа

Глава вторая. Любовь в наслаждениях

Глава третья. И назовешь субботу наслаждением

Эссе третье. Возвращение дней

Глава первая. Обещано им раскаяние

Глава вторая. Раскаяние дней

Глава третья. Суббота — мир раскаяния

Эссе четвертое. Хранят две субботы

Глава перва. Субботы Мои соблюдайте

Глава вторая. Помни, что сделал тебе Амалек

Эссе пятое. Мир свободы

Глава первая. Тайна субботы

Глава вторая. Псалом, песнь на день субботний

Глава третья. И все готово к трапезе

Рав Эуд Раковский (Авицедек) - Знание Субботы - Сотворение семи

«А может быть, удивится человек: как может относиться к Всевышнему понятие ״ покой ״ ведь Он не устает? Сказали в Мехильте: ״ И покоился в седьмой день ״ . Разве есть пред Ним усталость?... Но как бы приписало Писание покой Ему Самому» (Маараль, Тиферет Исраэль 40). Далее Маараль объясняет: «Знай, что у каждого действующего на протяжении времени в конце действия возможен отдых, поскольку это утомительнее, чем сделать все без затраты времени. Таким же образом, когда закончилось действие, можно сказать: “...и покоился в седьмой день”. Но то, что Всевышний производил мир во времени, есть следствие свойств получателя, ибо как можно, чтобы творение земли и произрастание растений происходили одновременно?

Порядок творения был таков, что земля произвела растения и все остальное, и потому нужна была протяженность во времени для сотворения мира. Время нужно было творению со стороны получателя, покой и воздержание от работы также происходят со стороны получателя. Всевышний производил действия во времени из-за получающего, поскольку получатель “уставал” воспринимать все события одновременно, и потому необходим был покой в седьмой день». Маараль объясняет нам, что порядок творения, то есть раскрытие воли Творца, происходит в соответствии с возможностями постижения получателей. Так это в создании человека — микрокосма, цели творения, и такова модель раскрытия Его воли во всем мире.

Другими словами: цель раскрытия воли Всевышнего в мире — чтобы создания постигали Его волю, учили Его Тору и размышляли о путях Его управления, прилепились к ним и стали для них «колесницей» (эта концепция объясняется в книге автора «Знание молитвы»). И тогда раскроется слава царства и единство Всевышнего в мире, как сказано: «Все создал Он ради славы Своей». И этим человек удостоится прилепиться к истинному благу, и в этом его награда. А раз так, то раскрытие Всевышнего — то есть вся существующая реальность — происходит по определенному порядку в соответствии с возможностью постижения принимающих — людей.