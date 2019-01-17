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Раковский - Знание Субботы

Рав Эуд Раковский (Авицедек) - Знание Субботы - Сотворение семи
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA
«Некоторые спрашивают: почему мудрецы установили в субботу три различные молитвы: вечером — “Ты свят...” утром — “Возрадуется Моше...”, и днем — “Ты Один...” А в праздники установили только одну молитву — “Ты избрал нас...” на вечернюю, утреннюю и дневную молитву...» (Абудархам). Ответ на этот вопрос Абудархам приводит от имени раби Калонимуса. Эти три молитвы соответствуют трем субботам.
Субботе Творения, Субботе дарования Торы — ведь по всем мнениям Тора была дана в субботу — и Грядущей Субботе. Таким образом, «Ты свят...» говорит о Субботе Творения, «Возрадуется Моше...» — о Субботе дарования Торы, а «Ты Один...» — о Грядущей Субботе, когда Г-сподь будет един и Имя Его одно. Эти три субботы и есть суть Шабата. Как мы объясним ниже, в каждой субботе есть аспекты этих трех суббот. В этих раскрытиях заложены все основы веры. В этих субботах раскрывается порядок восполнения и прихода к совершенству всего мироздания, а также процесс духовного возвышения человека — микрокосма Творения. Из этих озарений мы сможем узнать об уровнях связи Собрания Израиля с Творцом, вплоть до того высшего сочетания — объединения, которое произойдет в грядущем. Постараемся объяснить подробнее.
Суббота — фундамент основ веры. Рамбам сформулировал Тринадцать Основ, которые были приняты во всем Израиле как базисные положения нашей веры. «Когда поверит человек в эти основы... он входит в Общину Израиля» (Комментарии Рамбама к Мишне, трактат Санедрин, глава Хелек). В трех упомянутых субботах заложено раскрытие этой веры. «Ибо вера в то, что мир сотворен — это корень веры, а тот, кто в это не верит и считает, что мир предвечен, отрицает саму основу, и нет у него Торы вообще. И потому Тора была дана в субботу, поскольку суббота указывает на сотворение...

Рав Эуд Раковский (Авицедек) - Знание Субботы

Перевод: Пинхас Зидман
Редактор: рав Цви Вассерман
Верстка: Хаим Борух Либерман
Обложка: Йеуда Фербер
Издательство — «Jewish Publishers» — 395 с.
Израиль — 2018 г.

Рав Эуд Раковский (Авицедек) - Знание Субботы - Содержание

  • Одобрения великих мудрецов Торы
  • Предисловие
  • Три субботы
Врата Субботы Творения
Эссе первое. Шестью днями сделал Г-сподь
  • Глава первая. Сотворение семи
  • Глава вторая. Круговорот дней
  • Глава третья. Три вида дней
  • Глава четвертая. «Небо и землю»
  • Глава пятая. А в субботу покоился и отдыхал
Эссе второе. Шесть дней работай
  • Глава первая. Ибо человек рождается для труда
  • Глава вторая. Шесть дней работай и делай всякое ремесло свое
  • Глава третья. А в седьмой день — воздерживайся от работы
  • Глава четвертая. Благой дар
Эссе третье. Не делайте никакой работы
  • Глава первая. Запрет работы
  • Глава вторая. 39 видов работ
  • Глава третья. Пусть не выходит человек из своего места
  • Глава четвертая. Не зажигайте огня
Эссе четвертое. Суббота и Царство
  • Глава первая. Царство
  • Глава вторая. «Суббота — царица-невеста»
  • Глава третья. Навстречу субботе, невесте-царице
  • Глава четвертая. Ее деяния — двойные
  • Глава пятая. Источник благословения
Эссе Пятое. Суббота Адама
  • Глава первая. Грехи мироздания
  • Глава вторая. Грех земли и человека
  • Глава третья. Грех луны и человека
  • Глава четвертая. Изменяет лик свой — и Ты отослал его
  • Глава пятая. Суббота Адама
Эссе шестое. И завершены
Врата Субботы Дарования Торы
Эссе первое. Суббота Исхода из Египта
  • Глава первая. Лик изгнания
  • Глава вторая. Египет — изгнание Субботы
  • Глава третья. Тьма перед рассветом
Эссе второе. Праведник и суббота
  • Глава первая. Знак между Мной и вами
  • Глава вторая. Сказавший «Хватит!» своему миру
  • Глава третья. «Ибо всё на небе и на земле — Тебе, Г-споди, царство»
  • Глава четвертая. Праведник и суббота
Эссе третье. В субботу дарована Тора
  • Глава первая. Великолепие облачил в день покоя
  • Глава вторая. «Возрадуется Моше дару, выпавшему на его долю»
  • Глава третья. «Я сказал: вы — боги»
  • Глава четвертая. Корона великолепия
  • Глава пятая. «И две каменные скрижали принес в своей руке»
Эссе четвертое. Между Мной и ними
  • Глава первая. Суббота называется свидетельством
  • Глава вторая. В Его покое не будут пребывать необрезанные
  • Глава третья. Собрание Израиля — твой супруг
Эссе пятое. Помни и храни
  • Глава первая. Аспекты «помни и храни»
  • Глава вторая. Помни и храни — Письменная и Устная Тора
  • Глава третья. Суббота — соединение Устной и Письменной Торы
  • Глава четвертая. Суббота — «помни и храни»
  • Глава пятая. Если соблюдают две субботы — сразу же избавляются
Врата Субботы Грядущего
Эссе первое. Святой день
  • Глава первая. Святость
  • Глава вторая. Святость постоянная и неизменная
  • Глава третья. Святы ее святостью
  • Глава четвертая. Святость субботы
Эссе второе. День душ
  • Глава первая. Дополнительная душа
  • Глава вторая. Любовь в наслаждениях
  • Глава третья. И назовешь субботу наслаждением
Эссе третье. Возвращение дней
  • Глава первая. Обещано им раскаяние
  • Глава вторая. Раскаяние дней
  • Глава третья. Суббота — мир раскаяния
Эссе четвертое. Хранят две субботы
  • Глава перва. Субботы Мои соблюдайте
  • Глава вторая. Помни, что сделал тебе Амалек
Эссе пятое. Мир свободы
  • Глава первая. Тайна субботы
  • Глава вторая. Псалом, песнь на день субботний
  • Глава третья. И все готово к трапезе

Рав Эуд Раковский (Авицедек) - Знание Субботы - Сотворение семи

«А может быть, удивится человек: как может относиться к Всевышнему понятие ״покой״ ведь Он не устает? Сказали в Мехильте: ״И покоился в седьмой день״. Разве есть пред Ним усталость?... Но как бы приписало Писание покой Ему Самому» (Маараль, Тиферет Исраэль 40). Далее Маараль объясняет: «Знай, что у каждого действующего на протяжении времени в конце действия возможен отдых, поскольку это утомительнее, чем сделать все без затраты времени. Таким же образом, когда закончилось действие, можно сказать: “...и покоился в седьмой день”. Но то, что Всевышний производил мир во времени, есть следствие свойств получателя, ибо как можно, чтобы творение земли и произрастание растений происходили одновременно?
Порядок творения был таков, что земля произвела растения и все остальное, и потому нужна была протяженность во времени для сотворения мира. Время нужно было творению со стороны получателя, покой и воздержание от работы также происходят со стороны получателя. Всевышний производил действия во времени из-за получающего, поскольку получатель “уставал” воспринимать все события одновременно, и потому необходим был покой в седьмой день». Маараль объясняет нам, что порядок творения, то есть раскрытие воли Творца, происходит в соответствии с возможностями постижения получателей. Так это в создании человека — микрокосма, цели творения, и такова модель раскрытия Его воли во всем мире.
Другими словами: цель раскрытия воли Всевышнего в мире — чтобы создания постигали Его волю, учили Его Тору и размышляли о путях Его управления, прилепились к ним и стали для них «колесницей» (эта концепция объясняется в книге автора «Знание молитвы»). И тогда раскроется слава царства и единство Всевышнего в мире, как сказано: «Все создал Он ради славы Своей». И этим человек удостоится прилепиться к истинному благу, и в этом его награда. А раз так, то раскрытие Всевышнего — то есть вся существующая реальность — происходит по определенному порядку в соответствии с возможностью постижения принимающих — людей.
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Rating 4.9 / 5
Added 17.01.2019
Author brat librarian
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4.9/5 (5)

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