Раковский - Знание Субботы
«Некоторые спрашивают: почему мудрецы установили в субботу три различные молитвы: вечером — “Ты свят...” утром — “Возрадуется Моше...”, и днем — “Ты Один...” А в праздники установили только одну молитву — “Ты избрал нас...” на вечернюю, утреннюю и дневную молитву...» (Абудархам). Ответ на этот вопрос Абудархам приводит от имени раби Калонимуса. Эти три молитвы соответствуют трем субботам.
Субботе Творения, Субботе дарования Торы — ведь по всем мнениям Тора была дана в субботу — и Грядущей Субботе. Таким образом, «Ты свят...» говорит о Субботе Творения, «Возрадуется Моше...» — о Субботе дарования Торы, а «Ты Один...» — о Грядущей Субботе, когда Г-сподь будет един и Имя Его одно. Эти три субботы и есть суть Шабата. Как мы объясним ниже, в каждой субботе есть аспекты этих трех суббот. В этих раскрытиях заложены все основы веры. В этих субботах раскрывается порядок восполнения и прихода к совершенству всего мироздания, а также процесс духовного возвышения человека — микрокосма Творения. Из этих озарений мы сможем узнать об уровнях связи Собрания Израиля с Творцом, вплоть до того высшего сочетания — объединения, которое произойдет в грядущем. Постараемся объяснить подробнее.
Суббота — фундамент основ веры. Рамбам сформулировал Тринадцать Основ, которые были приняты во всем Израиле как базисные положения нашей веры. «Когда поверит человек в эти основы... он входит в Общину Израиля» (Комментарии Рамбама к Мишне, трактат Санедрин, глава Хелек). В трех упомянутых субботах заложено раскрытие этой веры. «Ибо вера в то, что мир сотворен — это корень веры, а тот, кто в это не верит и считает, что мир предвечен, отрицает саму основу, и нет у него Торы вообще. И потому Тора была дана в субботу, поскольку суббота указывает на сотворение...
Рав Эуд Раковский (Авицедек) - Знание Субботы
Перевод: Пинхас Зидман
Редактор: рав Цви Вассерман
Верстка: Хаим Борух Либерман
Обложка: Йеуда Фербер
Издательство — «Jewish Publishers» — 395 с.
Израиль — 2018 г.
Рав Эуд Раковский (Авицедек) - Знание Субботы - Содержание
- Одобрения великих мудрецов Торы
- Предисловие
- Три субботы
Врата Субботы Творения
Эссе первое. Шестью днями сделал Г-сподь
- Глава первая. Сотворение семи
- Глава вторая. Круговорот дней
- Глава третья. Три вида дней
- Глава четвертая. «Небо и землю»
- Глава пятая. А в субботу покоился и отдыхал
Эссе второе. Шесть дней работай
- Глава первая. Ибо человек рождается для труда
- Глава вторая. Шесть дней работай и делай всякое ремесло свое
- Глава третья. А в седьмой день — воздерживайся от работы
- Глава четвертая. Благой дар
Эссе третье. Не делайте никакой работы
- Глава первая. Запрет работы
- Глава вторая. 39 видов работ
- Глава третья. Пусть не выходит человек из своего места
- Глава четвертая. Не зажигайте огня
Эссе четвертое. Суббота и Царство
- Глава первая. Царство
- Глава вторая. «Суббота — царица-невеста»
- Глава третья. Навстречу субботе, невесте-царице
- Глава четвертая. Ее деяния — двойные
- Глава пятая. Источник благословения
Эссе Пятое. Суббота Адама
- Глава первая. Грехи мироздания
- Глава вторая. Грех земли и человека
- Глава третья. Грех луны и человека
- Глава четвертая. Изменяет лик свой — и Ты отослал его
- Глава пятая. Суббота Адама
Эссе шестое. И завершены
Врата Субботы Дарования Торы
Эссе первое. Суббота Исхода из Египта
- Глава первая. Лик изгнания
- Глава вторая. Египет — изгнание Субботы
- Глава третья. Тьма перед рассветом
Эссе второе. Праведник и суббота
- Глава первая. Знак между Мной и вами
- Глава вторая. Сказавший «Хватит!» своему миру
- Глава третья. «Ибо всё на небе и на земле — Тебе, Г-споди, царство»
- Глава четвертая. Праведник и суббота
Эссе третье. В субботу дарована Тора
- Глава первая. Великолепие облачил в день покоя
- Глава вторая. «Возрадуется Моше дару, выпавшему на его долю»
- Глава третья. «Я сказал: вы — боги»
- Глава четвертая. Корона великолепия
- Глава пятая. «И две каменные скрижали принес в своей руке»
Эссе четвертое. Между Мной и ними
- Глава первая. Суббота называется свидетельством
- Глава вторая. В Его покое не будут пребывать необрезанные
- Глава третья. Собрание Израиля — твой супруг
Эссе пятое. Помни и храни
- Глава первая. Аспекты «помни и храни»
- Глава вторая. Помни и храни — Письменная и Устная Тора
- Глава третья. Суббота — соединение Устной и Письменной Торы
- Глава четвертая. Суббота — «помни и храни»
- Глава пятая. Если соблюдают две субботы — сразу же избавляются
Врата Субботы Грядущего
Эссе первое. Святой день
- Глава первая. Святость
- Глава вторая. Святость постоянная и неизменная
- Глава третья. Святы ее святостью
- Глава четвертая. Святость субботы
Эссе второе. День душ
- Глава первая. Дополнительная душа
- Глава вторая. Любовь в наслаждениях
- Глава третья. И назовешь субботу наслаждением
Эссе третье. Возвращение дней
- Глава первая. Обещано им раскаяние
- Глава вторая. Раскаяние дней
- Глава третья. Суббота — мир раскаяния
Эссе четвертое. Хранят две субботы
- Глава перва. Субботы Мои соблюдайте
- Глава вторая. Помни, что сделал тебе Амалек
Эссе пятое. Мир свободы
- Глава первая. Тайна субботы
- Глава вторая. Псалом, песнь на день субботний
- Глава третья. И все готово к трапезе
Рав Эуд Раковский (Авицедек) - Знание Субботы - Сотворение семи
«А может быть, удивится человек: как может относиться к Всевышнему понятие ״покой״ ведь Он не устает? Сказали в Мехильте: ״И покоился в седьмой день״. Разве есть пред Ним усталость?... Но как бы приписало Писание покой Ему Самому» (Маараль, Тиферет Исраэль 40). Далее Маараль объясняет: «Знай, что у каждого действующего на протяжении времени в конце действия возможен отдых, поскольку это утомительнее, чем сделать все без затраты времени. Таким же образом, когда закончилось действие, можно сказать: “...и покоился в седьмой день”. Но то, что Всевышний производил мир во времени, есть следствие свойств получателя, ибо как можно, чтобы творение земли и произрастание растений происходили одновременно?
Порядок творения был таков, что земля произвела растения и все остальное, и потому нужна была протяженность во времени для сотворения мира. Время нужно было творению со стороны получателя, покой и воздержание от работы также происходят со стороны получателя. Всевышний производил действия во времени из-за получающего, поскольку получатель “уставал” воспринимать все события одновременно, и потому необходим был покой в седьмой день». Маараль объясняет нам, что порядок творения, то есть раскрытие воли Творца, происходит в соответствии с возможностями постижения получателей. Так это в создании человека — микрокосма, цели творения, и такова модель раскрытия Его воли во всем мире.
Другими словами: цель раскрытия воли Всевышнего в мире — чтобы создания постигали Его волю, учили Его Тору и размышляли о путях Его управления, прилепились к ним и стали для них «колесницей» (эта концепция объясняется в книге автора «Знание молитвы»). И тогда раскроется слава царства и единство Всевышнего в мире, как сказано: «Все создал Он ради славы Своей». И этим человек удостоится прилепиться к истинному благу, и в этом его награда. А раз так, то раскрытие Всевышнего — то есть вся существующая реальность — происходит по определенному порядку в соответствии с возможностью постижения принимающих — людей.
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