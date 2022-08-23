Итаф Рам - Женщина – не мужчина

Исра

Бирзейт, Палестина

Весна 1990

Почти все семнадцать лет своей жизни Исра Хадид каждый день помогала матери готовить ужин: в теплые дни сворачивала виноградные листья или фаршировала тыкву-спагетти, а когда становилось морозно и виноградники за домом пустели, варила чечевичный суп. Они с мамой стояли у плиты в клубах пара, почти касаясь друг дружки головами, будто делились невесть какими секретами, пока закат не бросит рыжий отсвет в окно. Из окна стоящего на холме дома открывался вид на окрестности: склоны, усеянные красными черепичными крышами и оливковыми деревьями, - всё ярко, густо, буйно. Исра всегда распахивала окна настежь. Она любила аромат фиг и миндаля по утрам, а ночью - шорохи, доносящиеся с кладбищ у подножия холма.

Время позднее, скоро раздастся призыв к вечерней молитве магриб и положит конец кухонным хлопотам. Исра с мамой пойдут в ванную, закатают рукава домашних халатов и смоют с рук густо-красный соус. Исра молилась с семи лет, по пять раз в день опускаясь на колени рядом с мамой. В последнее время она стала предвкушать молитвы: ей нравилось стоять подле мамы, прижимаясь плечом к ее плечу и слегка задевая ногой ее ногу, - только в эти минуты Исра ощущала человеческое прикосновение. А вот и он - тягучий звук азана.

Молитва сегодня подождет, - сказала мама по-арабски, выглядывая из окна кухни. - У нас гости.

Во входную дверь постучали, и мама бросилась к раковине, спешно ополоснула руки и вытерла их чистым полотенцем. Уже на пороге кухни она спрятала свою хрупкую фигуру под черной тобой, а длинные черные волосы прикрыла хиджабом в тон. Хотя маме было всего тридцать пять, Исре казалось, что она выглядит гораздо старше: от повседневных трудов лицо ее покрылось глубокими морщинами.

Мама поймала взгляд Исры:

- Не забудь смыть с рук чесночную вонь, прежде чем выйдешь к гостям.

Исра помыла руки, стараясь не запачкать розовое платье-кафтан, которое мама велела надеть по этому случаю.

- Как я выгляжу? Все в порядке?

- Хорошо выглядишь, - отозвалась мама с порога. - Хиджаб заколи аккуратно, чтобы волосы не выбивались. Мы же не хотим, чтобы наши гости подумали о тебе что-нибудь не то.

Исра сделала, как ей сказали. Из коридора донесся голос ее отца, Якуба, - он произносил свое обычное «салям», провожая гостей в залу. Скоро он примчится на кухню и потребует воды. Исра заранее достала из буфета три стеклянных стакана и выставила на видное место. Приходящие к ним гости часто жаловались, что дорога к дому очень уж крутая, особенно в такие дни, как сегодня, когда воздух раскален и кажется, что солнце висит всего в паре дюймов над крышей. Исра жила на одном из самых крутых холмов Палестины, на клочке земли, который Якуб, по его словам, купил за вид: мол, когда озираешь мир с вершины холма, ощущаешь себя могущественным, как король. Исра молча слушала отцовские россказни. Она не посмела бы возразить Якубу, что до могущества им ох как далеко. На самом деле семью ее отца изгнали из их дома в Лидде, недалеко от побережья, когда Израиль вторгся в Палестину, - Якубу в ту пору было всего десять лет. Именно поэтому теперь они жили на окраине Бирзейта, на крутом холме с видом на два кладбища - слева христианское, справа мусульманское. Этот клочок земли никому не был нужен и потому оказался им по карману.

Итаф Рам - Женщина – не мужчина

Издательство «Синдбад», 2019 - 197 с.

ISBN 978-5-00131-395-3

Итаф Рам - Женщина – не мужчина - Содержание

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Исра

Часть I

Дейа

Исра

Дейа

Исра

Дейа

Исра

Дейа

Исра

Часть II

Фарида

Дейа

Исра

Дейа

Фарида

Исра

Дейа

Исра

Дейа

Исра

Дейа

Исра

Дейа

Фарида

Исра

Дейа

Исра

Фарида

Дейа

Фарида

Дейа

Фарида

Часть III

Дейа

Исра

Дейа

Исра

Фарида

Исра

Фарида

Дейа

Фарида

Исра

Дейа

Исра

Дейа

Фарида

Исра

Дейа

Исра

Дейа

Исра

Эпилог

Дейа

Исра

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