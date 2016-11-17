Классические еврейские тексты

Слава Богу, что удалось завершить перевод такой важной книги как Игерет Акодеш. Существуют авторитетные мнения что книга была написана Рамбаном - Нахманид 1194-1270 Без всякого сомнения эта книга, впервые издаваемая на русском языке, станет высоко ценимой и популярной среди евреев, желающих ее изучать на русском. Точно так на протяжении веков она стала путеводителем для ивритского читателя в том, что касается интимной святости между мужем и женой.

Я желаю всем изучающим эту книгу постичь глубочайшие секреты связи с источником благословения, исходящего из святости интимного союза мужа и жены.

Пусть изучающий эту книгу утолит жажду души и достигнет успеха в святости интимной жизни, и да пребует на нем благословение Всевышнего во всем.

Огромное спасибо раву Ицхаку Шимунову, лидеру русских евреев в Нью-Йорке за его напутствия лично мне и всем тем кто в этом нуждается.

Хотелось бы отметить вклад реб Хии Гаврилова в его уникальном старании познакомить читателя с очень важними книгами и в частности Игерет Акодеш.

Заслуга и хвала по праву принадлежат известному переводчику раву Пинхасу Зидману, сумевшему мастерски передать как суть, так и тончайшие детали этой жизненно необходимой книги.

Спасибо раву Цви Вассерману, главному редактору перевода этой книги, - впрочем как и почти большинства святых книг изданных на русском языке за последние десятилетия.

Да будет благословение Бога на всех тех, кто занимается нуждами общины во имя небес.

Рамбан - Игерет Акодеш - Письмо святости - Сегулот

Перевод рав Пинхас Зидман

Редактор: Цви Вассерман

Консультант: Йеуда Тункель

Printed in Israel

2010

Рамбан - Игерет Акодеш - Письмо святости - Сегулот - Содержание

О сути близости

О времени близости

Пища, способствующая достойной интимной близости

О намерении при близости

О качестве связи

Молитва Рамбана в ночь соития

Светлой памяти

Сгулот

Рамбан - Игерет Акодеш - Письмо святости - Сегулот - О сути близости

Когда близость происходит надлежащим образом, в правильное время и с правильными мыслями, она свята и чиста. Совершенно неправильно думать, что в близости есть что-то постыдное и безобразное, ведь она называется «познанием», как написано: «И познал Элькана Хану, жену свою» (l Шмуэль 1:19). Когда капля семени выходит в святости и чистоте, она притягивает силы Даат (знания) и Бина (понимания), которые находятся в мозгу. Если бы близость не была свята, ее не называли бы «познанием». Так что Рав (Маймонид) был неправ, когда, поддерживая мнение Аристотеля, написал в книге Путеводитель заблудших, что «чувство осязания - позор для нас». В этом высказывании есть некая скрытая ересь, которая на первый взгляд не ощущается. Потому что если бы Аристотель верил, что мир создан Б-гом преднамеренно, он не считал бы так. Мы же верим, что Всевышний создал все мудро, и не сотворил ничего позорного и безобразного.

Если предположить, что интимная связь - постыдна, то и половые органы - нечто постыдное, а ведь их создал Творец! Как может быть, что Он создал нечто ущербное или позорное? Тогда Его деяния несовершенны, а ведь Моше уже провозгласил: «Твердыня, совершенны деяния Его». И также сказано в Писании: «И увидел Б-г все, что сделал, и вот - очень хорошо». Перед Всевышним нет испорченности, постыдного и непотребного, и не зря создал Он человека двуполым. Творец создал все органы человека так, как нужно, и не творил ничего постыдного. Это очевидным образом следует из стиха «И были оба обнаженными, Адам и жена его, и не стыдились». Но все это было прежде, чем они согрешили. Тогда все их помыслы были по имя Неба, и они воспринимали половые органы точно так же, как глаза, руки и другие части тела. Когда же они погнались за телесными наслаждениями, и именно это стало занимать их мысли - тогда Писание говорит: «и узнали они, что наги».

Если, к примеру, руки пишут свиток Торы, - в этот момент они почитаемы и духовно возвышенны. А если они воруют или делают нечто низменное - они порицаемы и неприглядны. Именно так обстояло дело с половыми органами Адама и Евы: до греха они воспринимали их так, а после - по-другому. О каждом органе можно говорить положительно, когда данный орган делает нечто хорошее, и отрицательно, когда он делает нечто негативное. Это произошло и с отношением Адама и Хавы к половым органам.

Таким образом, все деяния Творца - совершенны, и все пути его справедливы, чисты и непорочны; а все непотребство исходит из человеческих деяний. Об этом писал царь Шломо: «Смотри, лишь это нашел я: Б-г сделал человека прямым, а они пустились во многие помыслы». Другими словами, во всех органах тела человека нет ничего позорного или испорченного, ибо все сотворено Высшей мудростью хорошо и правильно. Но человек, греша, вносит непристойность в вещи, в которых изначально не было ничего безобразного. Пойми же это хорошенько.

Мистическая, тайная сторона вопроса заключается в том, что человек включает в себя духовные категории Хохма (Мудрость), Твуна (Понимание) иДаат (Познание). Мужчина связан с категорией Хохма, женщина - с категорией Твуна, а чистая интимная связь - с категорией Даат. В этом заключается мистический смысл мужчины и женщины в эзотерической традиции. Таким образом, интимная связь, когда она происходит правильно, может служить средством большого духовного подъема.

Еще одна великая тайна, связанная с данным вопросом, - это золотые херувимы (которые были на Ковчеге Завета): они соединялись друг с другом подобно мужчине и женщине. Если же в этом было нечто позорное, Всевышний не повелел бы сделать их и поместить в самом святом месте.

Если ты уразумеешь тайну херувимов, то ты сможешь понять смысл сказанного Мудрецами: «Когда человек соединяется со своей женой в святости, между ними пребывает Б-жественное Присутствие». Об этом идет речь и в следующем высказывании: «Три соучастника есть в человеке: отец, мать и Всевышний». Если же в этом было бы что-то непотребное, то разве они упомянули бы Всевышнего в таком контексте?! Творец сказал Аврааму о рождении Ицхака: «И благословлю ее (Сару), и дам от нее тебе сына» (Берешит 17:16). А о Ривке написано: «И ответил ему Г-сподь, и забеременела Ривка, жена его» (там же, 25:21). А о Рахели и Лее в Писании сказано: «И открыл (Г-сподь) ее чрево». О Хане же написано: «И Элькана познал Хану, жену свою, и вспомнил ее Г-сподь» (l Шмуэль 1:19). Мудрецы сказали об этом: три ключа не переданы посланнику (т.е. ангелу; и Творец как бы действует ими Сам, напрямую). Один из них - ключ от зачатия, как написано: «И открыл (Г-сподь) ее чрево». А если бы в этом было нечно непристойное, то зачем бы Всевышний делал это Сам, а не опосредованно, через посланника?