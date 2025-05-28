"Древние позаимствовали все мои лучшие мысли!" -жаловался Эмерсон. Я нахожу, что плагиат такого рода подойдет и будет полезен для описания процедуры подготовки проповедей в большей степени, чем его можно применить, характеризуя любую другую тему, которой я занимался. Это историческое ограбление произошло на широкой дороге интеллектуального движения задолго до моего рождения.

Как еще можно объяснить ораторское искусство и проповедническое влияние Иоанна Златоуста, Августина, Аквинаса, Цвингли, Кальвина, Нокса, Бакстера, Уесли, Брукса или Сперджена, если только не тем, что они позаимствовали это у меня? Более того, они даже не указали извечный источник своих мыслей, из которого черпали вдохновение для проповедей.

Во всяком случае, жертвы ограбления на большой дороге знали, что их ограбили. Мне было не известно, что меня обворовывают. Жизнь несправедлива.

Ричард Рамеш - Создание библейской проповеди

1998, World Wide Printing

Duncanville, USA, русский текст

ISBN 1-890863-91-2

Ричард Рамеш - Создание библейской проповеди - Содержание

Введение: Мотивация, характеристика и обзор процесса

Процесс создания библейской проповеди

1. Изучение текста

"Плоть" анализируемого отрывка

2. Структура текста

"Скелет" анализируемого отрывка

Основная идея текста "Сердце" анализируемого отрывка Целевое соединение "Мозг" проповеди Основная идея проповеди "Сердце" проповеди Структура проповеди "Скелет" проповеди Выступи с проповедью "Плоть" проповеди

Послесловие

Ричард Рамеш - Создание библейской проповеди - Предисловие

Обвинив древних в заимствовании моих мыслей, я обратился к современникам и обвинил их в телепатическом опережении. В научных и издательских кругах, где царит дух конкуренции, мои более старшие и мудрые коллеги, в том числе профессора, успели прочесть мои мысли, сформулировать их и познакомить всех с ними. Причем сделали они это до того, как у меня появилась возможность о них заявить открыто. Они взяли мысли, которые я хотел высказать, и изложили их в намного лучшей форме, чем мог бы это сделать я.

А теперь я решил представить дело так, как если бы я у них позаимствовал мысли. Как еще можно объяснить чудесный смысл духовных произведений или же проповедническую силу, владеющую воинством современных пастырей и проповедников? И вновь, я -проигравший. Жизнь несправедлива.

Я нахожу утешение уже в том, что изливаю вам, мой читатель, свои печали! Но это не освобождает меня от ответственности за содержание последующих страниц.

Более 600 различных книг, посвященных проповеднической деятельности, занимают сектор BV 4211 в Терпинской библиотеке Далласской семинарии. Если сюда же отнести журналы и статьи, посвященные динамике и ме-" ханизму проповеднической деятельности, то общее число работ современного периода превысит 1,000. (384 г. до нашей эры (Аристотель) - 1995 г. нашей эры). Я изучил большинство из них и могу сказать, что эта книга не является беспристрастным вкладом в развитие церковного красноречия. Эта книга может послужить началом отсчета обратного хода теории и практики проповедничества. Жизнь сложна и несправедлива ко всем, однако знатоки должны простить мои небольшие высказывания по данному поводу.

Философию и практику этой "мешанины из заимствований" подпитывает двадцатипятилетняя история личного несовершенства. Книга берет начало с момента юношеских опытов проповедничества "под открытом небом - на рыночных площадях Мадраса, Южной Индии. В эту переломную пору моей жизни я находился под сильным влиянием проповедей священника Самюэля Камалесона из Методической Церкви Еммануила. Вдохновение юных сверстников, проповедывавших на песчаных пляжах и в электричках, также нашло отражение в этой книге. Праведная жизнь моего отца, Джона Ричарда, любящего Христа, свое пастырское служение и книги, стали для меня его прекрасным наследием.

В Далласской духовной семинарии я оказался в таких условиях, что просто был вынужден развивать свой дар проповедничества. Профессора с любезностью отмечали и одобрили мой опыт проповеднической деятельности. Но я никогда не забуду замечания Хаддона Робинсона после окончания довольно сложного мероприятия, названного "Введение к пояснительному курсу проповедей 603." Он сказал: "Г-н Ричард, у меня нет большого желания слушать вас!" Были ли его слова лучшим стимулом для улучшения моей подготовки и проповедей?

Отклик моей паствы на горячие проповеди пастырей Делийского Библейского Братства, Северная Индия, привел к тому, что к проповеди стали относиться как к главному еженедельному событию церковной жизни. От одной семьи, переехавшей в Бомбей, пришло письмо, в котором говорилось: "В Бомбее более мягкий климат, больше людей и лучше налажена работа городского транспорта. Но мы будем скучать по нашей общине и еженедельным проповедям, исполненным живого духа. Мы успели побывать на нескольких службах в церкви, но если можно так выразиться, то проповедь здесь напоминает кружку пива после хорошей порции шотландского виски. P.S. Извините за такое сравнение, но вам просто не посчастливилось это испытать.