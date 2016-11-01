Классические еврейские тексты

Очевидно и уже неоднократно доказано разными способами, что собственная сущность Создателя непостижима и тем более не может быть описана никакими словами. Возникновение мира окутано тайной, неразрешимой настолько, что сегодня можно вполне обоснованно прослыть мудрым и знающим человеком, отрицая сам факт существования Создателя, называя Его Бесконечность безликими именами "вселенная", "природа", "космос" или даже "вечно и объективно существующая материя".

Однако осознание человеком факта собственного бытия ставит перед ним вопросы, требующие ясных и определенных ответов. Эти вопросы дерзостью своей постановки сами по себе свидетельствуют о наличии у человека души, связанной своими корнями с Бесконечностью Создателя. С другой стороны, мелочность и рутина повседневности застилает человеку глаза, и не только тем, что не дает ему даже задуматься о возвышенном, но и тем, что всей своей природой отрицает Бесконечность и Совершенство, которыми душа не может не наделять источник своего существования. Находясь в этом, казалось бы, неразрешимом противоречии, разум ищет ответы, суть которых - поиск логической связи между Бесконечным и конечным, Безграничным и ограниченным, Совершенным и ущербным.

Есть достоверное предание в руках мудрецов Израиля, согласно которому, когда Г-сподь благословенный захотел сотворить создания, Он произвел свет из света славы Его, способом, известным только Ему. И из того проявления Себя и света Он породил все бытие и сущее, которое решил создать, все сущности, со всеми их законами, как в общем, так и в частностях. Поясним. По желанию Своему и в силу Своих возможностей Он постановил, что из того раскрывшегося бытия произойдут, как следствия из причины, все сущности, со всеми их, желанными Ему, ограничениями. И из этого же проявления общего бытия постоянно будет проистекать поддержка бытия сущностей с их законами. А если бы Он, благословенный, прекратил светить таким образом, все бытие исчезло бы в одно мгновение. Но ты должен постараться понять, что вовсе не имеется в виду, будто Всевышний был вынужден создать именно такое Творение, не имея возможности создать иное, ибо мы не имеем права даже представить себе, что к нему может иметь отношение понятие «вынужден», ведь Он, благословенный, всемогущ и делает все, что пожелает.

Глубина всего этого в том, что поскольку единственной задачей Творения было произвести того, кто мог бы насладиться Его совершенством, Его мудрость постановила, что все созданное будет зависеть от Него и опираться на Него. То есть Его желанием было сделать Себя самого фундаментом и опорой всего сущего, чтобы все бытие зависело от Него. Поэтому Его отношения с Творением не ограничиваются отношениями причины с ее порождением, они скорее подобны отношениям источника с тем, что из него происходит. Когда оба - и источник, и исходящее из него относятся к одному виду, и порождение возникает как естественное, природное развитие корня. То есть порождение не преминет возникнуть, если только этому не будет особенных препятствий. И таким же образом из корня не сможет выйти другое, альтернативное порождение. Ибо Он Сам захотел стать источником созданных и постановил, чтобы они возникли из Него "естественным" образом.