Рамхаль - Рабби Моше-Хаим Луцатто - Обобщения
Классические еврейские тексты
Предисловие составителя. С трепетом от осознания грандиозности поставленной задачи и непосильности ее исполнения я приступаю к труду, который должен представить русскоязычному читателю «Обобщения» Рамхаля.
Очевидно и уже неоднократно доказано разными способами, что собственная сущность Создателя непостижима и тем более не может быть описана никакими словами. Возникновение мира окутано тайной, неразрешимой настолько, что сегодня можно вполне обоснованно прослыть мудрым и знающим человеком, отрицая сам факт существования Создателя, называя Его Бесконечность безликими именами "вселенная", "природа", "космос" или даже "вечно и объективно существующая материя".
Однако осознание человеком факта собственного бытия ставит перед ним вопросы, требующие ясных и определенных ответов. Эти вопросы дерзостью своей постановки сами по себе свидетельствуют о наличии у человека души, связанной своими корнями с Бесконечностью Создателя. С другой стороны, мелочность и рутина повседневности застилает человеку глаза, и не только тем, что не дает ему даже задуматься о возвышенном, но и тем, что всей своей природой отрицает Бесконечность и Совершенство, которыми душа не может не наделять источник своего существования. Находясь в этом, казалось бы, неразрешимом противоречии, разум ищет ответы, суть которых - поиск логической связи между Бесконечным и конечным, Безграничным и ограниченным, Совершенным и ущербным.
Рабби Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - Обобщения
Перевод, составление, комментарии рав Лейб Александр Саврасов
The Principles
rabbi Moshe-Chaim Lutzatto
rav Leib Aleksander Savrasov
Издательский дом "Еврейская Книга"
Директор: Мендель Шапиро
jewish book еврейская книга
Иерусалим - Запорожье Цюрих - Вена 5774 - 2014
ISBN 978-965-7392-64-5
Рабби Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - Обобщения - Содержание
Предисловие составителя
Святой, благословен Он, источник всего Творения
- Необходимость в истинной мудрости
- Границы (определение) истинной мудрости (каббалы)
- Нарицательные имена Всевышнего
- О замысле в Творении
- Творение упорядочено согласно человеческому образу
- Порядок творения
- Служение человека и воздаяние ему
- Все действия Всевышнего соединены из свечения и его ограничений - аспек
- Хесед и Дин
- Цимцум
- Миры, сотворенные в "центре Эйн Соф", благословен Он
- Место
- Решимо (отпечаток)
- Кав (Луч)
- Суть светов
СФИРОТ
- Задача сфирот
- Отношения между сфирот и их отношение к Всевышнему
- Единство и простота Создателя - корень всех влияний
- Из деталей сфирот сформирован образ человека
- Соответствие между действиями Создателя и названиями человеческих органов
- Сфирот - это источники правления и суть созданных
- Распределение сфирот по линиям
- Шхина - провидение и связь с нижними
- Хесед, Дин и Рахамим - пути правления
- "Управление правлением" - то, что устанавливает силу правления
- Переход от правления к провидению
- Десять сфирот согласно приведенному выше разделению
- Между сфирот есть отношения "дающего" и "принимающего"
- Любое конкретное действие включает в себя Хесед, Дин и Рахамим
- Сущности и сосуды
- Сфирот - корни души и тела
- Разделение каждой сфиры на десять
- Корни сфирот в четырехбуквенном Имени Всевышнего - благословен Он
- Сфирот и парцуфим
- Имена сфирот и парцуфим
- Действие десяти сфирот в аспекте парцуфим
- Шесть нижних сфирот образуют вместе один парцуф, а все остальные - по парцуфу каждая
- Разделение на пять парцуфов
- Шесть сфирот иногда дополняются до десяти
- Откуда взялись сфирот?
- Адам Кадмон и его ветви
- Адам Кадмон, Атик и мир Ацилут
- Суть десяти внутренних и внешних сфирот, образующих Адам Кадмон
- Ветви Адам Кадмон
- Имя "n"W и его наполнения
- Ветви "72"
- Ветви имени "63"
- Внутренние и окружающие света
- Мир Некудим: разбиение и мир исправления
- "Древние цари" и их разбиение
- Сфирот исправленные и неисправленные
- Путь исправления
- "Как будто мастер бьет по железу и высекает искры"
- Разбиение "древних царей" и их падение
- Первое и второе падение сосудов
- Мир "Дхура" и мир "Нукба"
- Дхура и Нукба - влияющий и получающий влияние, на разных этапах
- Соединения (зивугим)
ПАРЦУФИМ МИРА АЦИЛУТ
- Арих Анпин и Зеир Анпин
- Роль "трех первых", "бороды" и "мазаля"
- Внутреннее и внешнее, окружающие света
- Облачение парцуфим
- Близость, беременность и рождение
- "Внутриутробное состояние", "младенчество" и "зрелость" парцуфа Зеир Анпин.. «Младенчество и зрелость» Зеир Анпин, Аба и Има, Исроэль Саба и Твуна...
- Сфира Даат
- Две тысячи лет хаоса
- Порядок свечения сфирот
- Нукба Зеир Анпина
- Пробуждение снизу
- "Жена достойная - венец мужа ее"
- Явления "спиной к спине", "лицом к лицу" и "отсечение"
- Смысл первой и второй близостей
- "Близость" в "поцелуях" и "фундаментах"
- Две Нукбы - Лея и Рахель
- Правление
ЧЕТЫРЕ МИРА
- Мир Ацилут и миры Брия, Йецира и Асия
- Брия, Йецира и Асия
- Выход ветвей
- Душа и ее аспекты
- Ситра Ахара
- Ветвь "Ситра Ахара"
- О служении
- Смысл нашего служения
- Изгнание и освобождение
- Награда и наказание
- О награде, наказании и "мазале"
- "Подъемы", связанные с Шабатом и праздничными днями
О ПРОРОЧЕСТВЕ
- Пророчество как постижение сфирот
- О пророческих образах
- Смысл упоминания качеств Создателя в наших молитвах
- Четыре основных знания, проясняемых истинной мудростью
Рабби Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - Обобщения - Святой благословен Он, источник всего Творения
Есть достоверное предание в руках мудрецов Израиля, согласно которому, когда Г-сподь благословенный захотел сотворить создания, Он произвел свет из света славы Его, способом, известным только Ему. И из того проявления Себя и света Он породил все бытие и сущее, которое решил создать, все сущности, со всеми их законами, как в общем, так и в частностях. Поясним. По желанию Своему и в силу Своих возможностей Он постановил, что из того раскрывшегося бытия произойдут, как следствия из причины, все сущности, со всеми их, желанными Ему, ограничениями. И из этого же проявления общего бытия постоянно будет проистекать поддержка бытия сущностей с их законами. А если бы Он, благословенный, прекратил светить таким образом, все бытие исчезло бы в одно мгновение. Но ты должен постараться понять, что вовсе не имеется в виду, будто Всевышний был вынужден создать именно такое Творение, не имея возможности создать иное, ибо мы не имеем права даже представить себе, что к нему может иметь отношение понятие «вынужден», ведь Он, благословенный, всемогущ и делает все, что пожелает.
Глубина всего этого в том, что поскольку единственной задачей Творения было произвести того, кто мог бы насладиться Его совершенством, Его мудрость постановила, что все созданное будет зависеть от Него и опираться на Него. То есть Его желанием было сделать Себя самого фундаментом и опорой всего сущего, чтобы все бытие зависело от Него. Поэтому Его отношения с Творением не ограничиваются отношениями причины с ее порождением, они скорее подобны отношениям источника с тем, что из него происходит. Когда оба - и источник, и исходящее из него относятся к одному виду, и порождение возникает как естественное, природное развитие корня. То есть порождение не преминет возникнуть, если только этому не будет особенных препятствий. И таким же образом из корня не сможет выйти другое, альтернативное порождение. Ибо Он Сам захотел стать источником созданных и постановил, чтобы они возникли из Него "естественным" образом.
Однако это явление не может быть принадлежностью собственной сущности Создателя, ибо Его истинное бытие не только не позволяет проистечение из нее "других", но и в принципе отрицает возможность их существования, ибо истинное бытие может быть только одно; как мы объясняли это в другом месте. Но по желанию Своему и в силу Своего всесилия Он, конечно же, может установить основы любого, желанного Ему бытия. И когда Он пожелал этого, Он постановил, чтобы возникли явления и сущности согласно Его воле - так, чтобы Он сам был их фундаментом и источником. То есть бытие, в котором Он существует, и будет для них источником возникновения и существования. Но и это тоже не в силу некой природы, то есть не обязательное явление, а только в силу Его желания и постановления Его мудрости - чтобы из того бытия произошли и получили поддержку различные сущности.
Низкий поклон за такую Книгу!