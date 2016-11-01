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Рамхаль - Рабби Моше-Хаим Луцатто - Обобщения

Рабби Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - Обобщения
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Philosophy
Классические еврейские тексты
Предисловие составителя. С трепетом от осознания грандиозности поставленной задачи и непосильности ее исполнения я приступаю к труду, который должен представить русскоязычному читателю «Обобщения» Рамхаля.
Очевидно и уже неоднократно доказано разными способами, что собственная сущность Создателя непостижима и тем более не может быть описана никакими словами. Возникновение мира окутано тайной, неразрешимой настолько, что сегодня можно вполне обоснованно прослыть мудрым и знающим человеком, отрицая сам факт существования Создателя, называя Его Бесконечность безликими именами "вселенная", "природа", "космос" или даже "вечно и объективно существующая материя".
Однако осознание человеком факта собственного бытия ставит перед ним вопросы, требующие ясных и определенных ответов. Эти вопросы дерзостью своей постановки сами по себе свидетельствуют о наличии у человека души, связанной своими корнями с Бесконечностью Создателя. С другой стороны, мелочность и рутина повседневности застилает человеку глаза, и не только тем, что не дает ему даже задуматься о возвышенном, но и тем, что всей своей природой отрицает Бесконечность и Совершенство, которыми душа не может не наделять источник своего существования. Находясь в этом, казалось бы, неразрешимом противоречии, разум ищет ответы, суть которых - поиск логической связи между Бесконечным и конечным, Безграничным и ограниченным, Совершенным и ущербным.

Рабби Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - Обобщения

Перевод, составление, комментарии рав Лейб Александр Саврасов
The Principles
rabbi Moshe-Chaim Lutzatto
rav Leib Aleksander Savrasov
Издательский дом "Еврейская Книга"
Директор: Мендель Шапиро
jewish book еврейская книга
Иерусалим - Запорожье Цюрих - Вена 5774 - 2014
ISBN 978-965-7392-64-5

Рабби Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - Обобщения - Содержание

Предисловие составителя
Святой, благословен Он, источник всего Творения
  • Необходимость в истинной мудрости
  • Границы (определение) истинной мудрости (каббалы)
  • Нарицательные имена Всевышнего
  • О замысле в Творении
  • Творение упорядочено согласно человеческому образу
  • Порядок творения
  • Служение человека и воздаяние ему
  • Все действия Всевышнего соединены из свечения и его ограничений - аспек
  • Хесед и Дин
  • Цимцум
  • Миры, сотворенные в "центре Эйн Соф", благословен Он
  • Место
  • Решимо (отпечаток)
  • Кав (Луч)
  • Суть светов

СФИРОТ

  • Задача сфирот
  • Отношения между сфирот и их отношение к Всевышнему
  • Единство и простота Создателя - корень всех влияний
  • Из деталей сфирот сформирован образ человека
  • Соответствие между действиями Создателя и названиями человеческих органов
  • Сфирот - это источники правления и суть созданных
  • Распределение сфирот по линиям
  • Шхина - провидение и связь с нижними
  • Хесед, Дин и Рахамим - пути правления
  • "Управление правлением" - то, что устанавливает силу правления
  • Переход от правления к провидению
  • Десять сфирот согласно приведенному выше разделению
  • Между сфирот есть отношения "дающего" и "принимающего"
  • Любое конкретное действие включает в себя Хесед, Дин и Рахамим
  • Сущности и сосуды
  • Сфирот - корни души и тела
  • Разделение каждой сфиры на десять
  • Корни сфирот в четырехбуквенном Имени Всевышнего - благословен Он
  • Сфирот и парцуфим
  • Имена сфирот и парцуфим
  • Действие десяти сфирот в аспекте парцуфим
  • Шесть нижних сфирот образуют вместе один парцуф, а все остальные - по парцуфу каждая
  • Разделение на пять парцуфов
  • Шесть сфирот иногда дополняются до десяти
  • Откуда взялись сфирот?
  • Адам Кадмон и его ветви
  • Адам Кадмон, Атик и мир Ацилут
  • Суть десяти внутренних и внешних сфирот, образующих Адам Кадмон
  • Ветви Адам Кадмон
  • Имя "n"W и его наполнения
  • Ветви "72"
  • Ветви имени "63"
  • Внутренние и окружающие света
  • Мир Некудим: разбиение и мир исправления
  • "Древние цари" и их разбиение
  • Сфирот исправленные и неисправленные
  • Путь исправления
  • "Как будто мастер бьет по железу и высекает искры"
  • Разбиение "древних царей" и их падение
  • Первое и второе падение сосудов
  • Мир "Дхура" и мир "Нукба"
  • Дхура и Нукба - влияющий и получающий влияние, на разных этапах
  • Соединения (зивугим)

ПАРЦУФИМ МИРА АЦИЛУТ

  • Арих Анпин и Зеир Анпин
  • Роль "трех первых", "бороды" и "мазаля"
  • Внутреннее и внешнее, окружающие света
  • Облачение парцуфим
  • Близость, беременность и рождение
  • "Внутриутробное состояние", "младенчество" и "зрелость" парцуфа Зеир Анпин.. «Младенчество и зрелость» Зеир Анпин, Аба и Има, Исроэль Саба и Твуна...
  • Сфира Даат
  • Две тысячи лет хаоса
  • Порядок свечения сфирот
  • Нукба Зеир Анпина
  • Пробуждение снизу
  • "Жена достойная - венец мужа ее"
  • Явления "спиной к спине", "лицом к лицу" и "отсечение"
  • Смысл первой и второй близостей
  • "Близость" в "поцелуях" и "фундаментах"
  • Две Нукбы - Лея и Рахель
  • Правление

ЧЕТЫРЕ МИРА

  • Мир Ацилут и миры Брия, Йецира и Асия
  • Брия, Йецира и Асия
  • Выход ветвей
  • Душа и ее аспекты
  • Ситра Ахара
  • Ветвь "Ситра Ахара"
  • О служении
  • Смысл нашего служения
  • Изгнание и освобождение
  • Награда и наказание
  • О награде, наказании и "мазале"
  • "Подъемы", связанные с Шабатом и праздничными днями

О ПРОРОЧЕСТВЕ

  • Пророчество как постижение сфирот
  • О пророческих образах
  • Смысл упоминания качеств Создателя в наших молитвах
  • Четыре основных знания, проясняемых истинной мудростью

Рабби Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - Обобщения - Святой благословен Он, источник всего Творения

Есть достоверное предание в руках мудрецов Израиля, согласно которому, когда Г-сподь благословенный захотел сотворить создания, Он произвел свет из света славы Его, способом, известным только Ему. И из того проявления Себя и света Он породил все бытие и сущее, которое решил создать, все сущности, со всеми их законами, как в общем, так и в частностях. Поясним. По желанию Своему и в силу Своих возможностей Он постановил, что из того раскрывшегося бытия произойдут, как следствия из причины, все сущности, со всеми их, желанными Ему, ограничениями. И из этого же проявления общего бытия постоянно будет проистекать поддержка бытия сущностей с их законами. А если бы Он, благословенный, прекратил светить таким образом, все бытие исчезло бы в одно мгновение. Но ты должен постараться понять, что вовсе не имеется в виду, будто Всевышний был вынужден создать именно такое Творение, не имея возможности создать иное, ибо мы не имеем права даже представить себе, что к нему может иметь отношение понятие «вынужден», ведь Он, благословенный, всемогущ и делает все, что пожелает.
Глубина всего этого в том, что поскольку единственной задачей Творения было произвести того, кто мог бы насладиться Его совершенством, Его мудрость постановила, что все созданное будет зависеть от Него и опираться на Него. То есть Его желанием было сделать Себя самого фундаментом и опорой всего сущего, чтобы все бытие зависело от Него. Поэтому Его отношения с Творением не ограничиваются отношениями причины с ее порождением, они скорее подобны отношениям источника с тем, что из него происходит. Когда оба - и источник, и исходящее из него относятся к одному виду, и порождение возникает как естественное, природное развитие корня. То есть порождение не преминет возникнуть, если только этому не будет особенных препятствий. И таким же образом из корня не сможет выйти другое, альтернативное порождение. Ибо Он Сам захотел стать источником созданных и постановил, чтобы они возникли из Него "естественным" образом.
Однако это явление не может быть принадлежностью собственной сущности Создателя, ибо Его истинное бытие не только не позволяет проистечение из нее "других", но и в принципе отрицает возможность их существования, ибо истинное бытие может быть только одно; как мы объясняли это в другом месте. Но по желанию Своему и в силу Своего всесилия Он, конечно же, может установить основы любого, желанного Ему бытия. И когда Он пожелал этого, Он постановил, чтобы возникли явления и сущности согласно Его воле - так, чтобы Он сам был их фундаментом и источником. То есть бытие, в котором Он существует, и будет для них источником возникновения и существования. Но и это тоже не в силу некой природы, то есть не обязательное явление, а только в силу Его желания и постановления Его мудрости - чтобы из того бытия произошли и получили поддержку различные сущности.
Views 679
Rating 5.0 / 5
Added 01.11.2016
Author brat hurricane
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

K
kino511 9 years ago

Низкий поклон за такую Книгу!

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