Перед Вами - первая книга Карла Ранера, переведенная на русский язык. Ее автор - один из самых влиятельных католических богословов XX в., чьи труды во многом стали ключевыми для современного этапа истории католического богословия.

Карл Ранер родился в 1904 г. во Фрайбурге-им-Брайсгау в семье преподавателя гимназии; в 18 лет вступил в орден иезуитов вслед за своим старшим братом Гуго Ранером (1900-1968), который впоследствии также стал известным богословом. В соответствии с обычаем Общества Иисуса К. Ранер прошел длительный период обучения философии, богословию и другим дисциплинам в различных коллегиях и университетах в Австрии, Германии и Нидерландах. Ранние богословские исследования Ранера посвящены древним и средневековым богословам и мистикам (Оригену, Евагрию Понтийскому, Бонавентуре). В 1937-1939 гг. Ранер преподавал богословие в Инсбруке, пока нацисты не закрыли в этом городе богословский факультет университета и иезуитскую коллегию. После этого Ранер работал в Пастырском институте в Вене, продолжая заниматься антинацистской деятельностью. В 1944-1945 гг. Ранер служил приходским священником в Нижней Баварии, а после войны возобновил преподавание. Он занимал кафедру догматического богословия в Инсбруке (1949-1964), Мюнхене (1964-1967) и Мюнстере (1967-1970). В качестве эксперта Ранер участвовал в работе Второго Ватиканского собора (1962-1965), определившего жизнь Католической церкви в современную эпоху. Ранеру принадлежит большое количество трудов на многообразные богословские темы.

Ранер Карл - Основание веры. Введение в христианское богословие

Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»)

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. — 662 с.

ISBN 5-89647-117-3

Ранер Карл - Основание веры. Введение в христианское богословие - Содержание

Карл Ранер о Боге и человеке

Предисловие

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Общие предварительные размышления

2. Предварительные замечания эпистемологического характера

3. К некоторым основным гносеологическим проблемам

Часть первая СЛУШАТЕЛЬ ВЕСТИ

1. Снятие границ между философией и богословием

2. Человек как личность и субъект

3. Человек как трансцендентное существо

4. Человек как ответственное и свободное существо

5. Вопрос о личностном бытии как вопрос о спасении

6. Человек как находящийся в распоряжении

Часть вторая ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД АБСОЛЮТНОЙ ТАЙНОЙ

1. Размышление о слове «Бог»

2. Познание Бога

3. Бог как Личность

4. Отношение человека к своей трансцендентной основе: тварность

5. Встреча с Богом в мире

Часть третья КОРЕННАЯ УГРОЗА ВИНЫ КАК СВОЙСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА

1. Тема и ее связанные с ней проблемы

2. Свобода и ответственность человека

3. Возможность принятия решения против Бога

4. «Первородный грех»

Часть четвертая - ЧЕЛОВЕК КАК СОБЫТИЕ СВОБОДНОГО, ПРОЩАЮЩЕГО САМОСООБЩЕНИЯ БОГА

1. Предварительные замечания

2. Что означает «самосообщение Бога»?

3. Предложение самосообщения как «сверхъестественная

4. К пониманию учения о Троице

Часть пятая - ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ И ОТКРОВЕНИЯ

1. Предварительные размышления над проблемой

2. Историческая опосредованность трансцендентальности и трансценденции

3. Коэкстенсивность истории спасения и откровения с общей мировой историей

4. Об отношении всеобщей трансцендентальной истории откровения к категориально-специфической

5. О структуре фактической истории откровения

6. Понятие откровения: краткий итог

Часть шестая - ИИСУС ХРИСТОС

1. Христология внутри эволюционного мировоззрения

2. К феноменологии нашего отношения к Иисусу Христу

3. Трансцендентальная христология

4. Что означает «вочеловечение Бога»?

5. Истории жизни и смерти допасхального Иисуса (понятая богословски)

6. Богословие смерти и воскресения Иисуса

7. Содержание, постоянная действенность и границы классической христологии и сотериологии

8. К вопросу о новых основаниях ортодоксальной христологии

9. Личное отношение христианина к Иисусу Христу

10. Иисус Христос в нехристианских религиях

Часть седьмая ХРИСТИАНСТВО КАК ЦЕРКОВЬ

1. Введение

2. Церковь как установление Иисуса Христа

3. Церковь в Новом Завете

4. Принципиальные моменты церковности христианства

5. О косвенном методе легитимации Католической церкви в качестве церкви Христовой

6. Писание как книга церкви

7. О церковном учительстве

8. Христианин в жизни церкви

Часть восьмая ЗАМЕЧАНИЯ О ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

1. Всеобщие характеристики христианской жизни

2. Жизнь в таинствах

Часть девятая ЭСХАТОЛОГИЯ

1. Некоторые предпосылки для понимания эсхатологии

2. Единая эсхатология в качестве индивидуальной

3. Единая эсхатология в качестве коллективной

Небольшой эпилог КРАТКИЕ ФОРМУЛЫ ВЕРЫ

Карл Ранер - Основание веры - Введение в христианское богословие - Александр Горелов - Карл Ранер о Боге и человеке

Ранер - один из самых крупных представителей так назы­ваемого антропологического поворота в современном католи­ческом богословии. До XX в. в богословии господствовал подход, при котором темы «Бог» и «человек» излагались как пространственно разнесенные: вначале рассматривалось учение о Боге, а затем - о человеке. Согласно новому, антро­пологическому, подходу к богословию, который утвердился в значительной мере благодаря Ранеру, невозможно всерьез говорить о Боге, не говоря при этом о человеке, и наоборот. Все положения христианской веры явно или неявно подразумевают определенное видение человека. По мнению Ранера, Бог не открыл человеку никакой истины ни о Себе самом, ни о сотворенном Им мире, которая не имела бы отношения к человеку. Поэтому богословский подход Ранера начинает не с «абстрактных» догматических истин, а с рассмотрения человека каков он есть, в полноте его исторического суще­ствования.

Характерной чертой подхода Ранера к рассмотрению человека является трансцендентальный метод. Слово «трансцен­дентальный» в используемом Ранером значении восходит к философии И. Канта, который называл трансцендентальным все, что относится к априорным (предшествующим опыту) условиям возможности человеческого познания. При этом трансцендентальное у Канта имеет «горизонтальную» струк­туру: оно не выводит человека за пределы человеческого мира - мира чувственного опыта; на этой принципиальной ограниченности «трансцендентального субъекта» основано отрицание Кантом метафизических доказательств бытия Бога.

Ранер же, вслед за бельгийским философом-иезуитом, основа­телем «трансцендентального томизма» Жозефом Марешалем (1878-1944), считал, что трансцендентальная структура человека имеет прежде всего «вертикальное» измерение. Человек по своей природе открыт тому, что превосходит его, - трансцен­дентному, тайне, Абсолюту. Трансцендентальность человека относится к тому, «откуда» происходит и «куда» обращена сама человеческая жизнь, к тому, что делает эту жизнь возможной. Фактически эта трансцендентальность человека есть другое имя Самого Бога.

Центральным понятием для антропологического и транс­цендентального богословия Ранера является сверхъестественный экзистепциал. Слово «экзистенциал» взято Ранером из фило­софии М. Хайдеггера (периода «Бытия и времени»), антрополо­гический анализ которого оказал глубокое влияние на немец­кого богослова, посещавшего лекции Хайдеггера во Фрайбурге в 1933-1936 гг. Хайдеггер называл экзистенциалами фундамен­тальные характеристики человеческого существования как такового. Ранеровский же сверхъестественный экзистенциал состоит в том, что любой человек, даже не знающий об историческом откровении Бога в Иисусе Христе, даже явно отвергающий это откровение, тем не менее, находится в центре внимания Бога, является объектом Его спасительной воли.

Воля Бога, направленная на спасение человека, заранее, априори определяет собой глубочайшее ядро бытия человека как существа, обращенного к Богу, направленного на воссоеди­нение с Ним. Благодаря сверхъестественному экзистенциалу человек воспринимает самого себя и окружающий мир в свете благодати Божьей. Тем не менее сверхъестественный экзистен­циал представляет собой лишь предложение человеку спасения со стороны Бога - предложение, которое может быть принято человеком или отвергнуто. Но даже если оно отвергается, даже если человек находится в состоянии греха, сверхъесте­ственный экзистенциал все равно является важной, конститу­тивной чертой трансцендентальной структуры человеческого бытия. Тем самым перед грешником всегда остается открытой возможность обращения к Богу и прощения Им.

Итак, человек, будучи конечным существом, в то же время наделен от Бога способностью превосходить свои пределы, - он по своей структуре открыт, обращен к бытию и к Абсолюту. Человек ставит вопрос о смысле бытия и ждет ответа на этот вопрос; этот ответ может дать лишь само бытие, открываясь человеку. Понимание человека как вопрошающего о бытии или как вопрошающего бытие, также восходит к Хайдеггеру, но, в отличие от последнего и в соответствии с томистской тради­цией, Ранер рассматривает бытие, к которому обращен человек, как Бога (ens ipsum subsistens - «само бытие, само­стоятельно существующее»).

Согласно христианской вере, Бог, Которого вопрошает человек, - это Бог не молчащий, а говорящий. Он отвечает человеку - дает ему Свое слово, Свое откровение - и таким образом заполняет ту имеющуюся в человеке нехватку бытия, которая принимала форму абсолют­ного вопроса (одна из первых книг, в которых Ранер предста­вил свою концепцию человека, называется Horer des Wortes -«Слушатель слова», 1941). Этот ответ Бога, по Ранеру, дан не только христианам, а каждому человеку, «вписан» в его структуру.