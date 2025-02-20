Ранкел Хэл - Воспитание без крика

Приветствую вас и приглашаю к чтению нового, юбилейного издания книги «Воспитание без крика». Я вам очень рад! Если вы впервые знакомитесь с данной концепцией, то вас я хочу особенно поприветствовать. Больше всего мне хочется, чтобы вы встали на путь более спокойной и счастливой жизни, и я верю, что эта книга станет для вас замечательным подспорьем в начале этого пути. Если же вы уже знакомы с предыдущим изданием книги, я рад поприветствовать вас вновь. Для меня большая честь, что вы вновь возвращаетесь к словам, которыми я делюсь с вами, и надеетесь получить еще больше советов, новых историй, а также узнать о практическом применении «Воспитания без крика». Я обещаю, что все это и даже больше вы найдете в новом издании книги. Как я перестап кричать Пожалуйста, простите мне эти елейные слова, но действительно верится с трудом, что прошло уже десять лет. Вообще-то прошло даже больше. Книга «Воспитание без крика» впервые была опубликована осенью 2007 года, но сначала, приблизительно шестнадцать лет назад, я просто начал записывать эти принципы. К тому времени я стал новоиспеченным специалистом в области психологии и только недавно стал папой, поэтому я задался целью создать план воспитания, который помог бы нам найти новый способ достижения мира и счастья. Честно сказать, я и сам более чем кто-либо нуждался в такой помощи. Воспитание без крика не было для меня естественным явлением. Как раз наоборот. Я легко выходил из себя по мелочам, затем мог либо разразиться гневной тирадой либо, напротив, замкнуться в себе и затаить на всех обиду. Я мог выражать агрессию открыто или быть пассивно-агрессивным, что делало меня виновным по меньшей мере в двух разных проявлениях «крика». «Воспитание без крика» стало не просто любимым детищем, которое могло зарекомендовать меня как эксперта в области отношений. Для меня оно явилось спасительным открытием и превратило такого незрелого человека, как я, для которого крик был естественной реакцией, в приличного отца. Но все началось со страшной сцены, которая произошла, когда моей дочери Ханне было всего несколько месяцев от роду. Я никогда еще публично не делился этой историей, но здесь я буду откровенным, поскольку хочу, чтобы все мы, крикливые по природе, осознавали: мы не одни такие, мы не являемся плохими людьми и можем, благодаря методам «Воспитания без крика», научиться вести более спокойную и счастливую жизнь. Учась в аспирантуре, я какое-то время сидел дома с нашей дочерью Ханной. Моей жене нужно было отработать тот год по контракту преподавателем, а у меня появилась привилегия ежедневно проявлять заботу о дочурке. Для меня это была замечательная, но при всем том невероятно сложная работа.

Ранкел Хэл - Воспитание без крика

Как из детей воспитать замечательных взрослых: больше пауз, меньше импульсивных реакций/ Ранкел Хэл Э.; пер. с англ. Якименко Натальи. - Восточно-Европейский Гуманитарно-Образовательный Фонд. -Санкт-Петербург, 2019. - 304 с.

ISBN 978-5-904707-47-7

Ранкел Хэл - Воспитание без крика - Содержание

Десятилетие спокойного родительства

Как извлечь пользу из этой книги

Часть 1 КАК СТАТЬ КРУТЫМ РОДИТЕЛЕМ, В КОТОРОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖДАЮТСЯ ДЕТИ

1. Воспитание детей: речь не о детях, а о родителях

2. Если вы не контролируете себя, то не можете быть главным

3. Взросление - сложный процесс, особенно для взрослых

Часть 2 ЧТОБЫ СОХРАНЯТЬ САМООБЛАДАНИЕ, НУЖНО ПРОСТРАНСТВО

4. Мы растим не детей: воспитывать, помня о конечной цели

5. Детям нужно личное пространство

6. «Сопротивление бесполезно». Попробуйте воспитание в стиле дзюдо

7. Вы - не пророк (и ваша бабушка тоже)

Часть 3 ЧТОБЫ СОХРАНЯТЬ САМООБЛАДАНИЕ, НУЖНО УСТАНОВИТЬ ГРАНИЦЫ

8. Родители накрывают стол, задав правильный тон (и наоборот)

9. Последствия вместо крика

10. Пустые угрозы - это нарушенные обещания

Часть 4 ПРОЯВИТЕ СЕБЯ НА ПРАКТИКЕ

11. Наденьте кислородную маску сначала на себя

12. Революция в отношениях

Часть 5 Ответы НА ВОПРОСЫ и опыт ПРИМЕНЕНИЯ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ