Раннее христианство - в 2-х томах

Раннее христианство
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art

В двухтомник "Раннее христианство" вошли классические труды на эту тему А. Гарнака, Э. Ренана, А. Юлихера.

В начале XX века издательство Брокгауза и Ефрона выпустило энциклопедическое издание — «Общую историю европейской культуры» в шести томах. Последние два тома этого издания были посвящены истории раннего христианства. Авторы этих томов — А. Гарнак, Э. Ренан, А. Юлихер, Э. Гэтч, Ю. Велльгаузен — представляли цвет европейской исторической и философской науки. Прошло почти сто лет, но современный читатель может убедиться сам, что знаменитое издательство, подарившее России ее лучшую энциклопедию, проявило как всегда удивительную прозорливость.

Работы, собранные в их двухтомнике, и сегодня читаются с огромным интересом, более того — даже сейчас найдется немного произведений подобного рода, которые можно было бы поставить в один ряд с работами Адольфа Гарнака или Эрнеста Ренана. Именно поэтому было принято решение переиздать работы, вошедшие в издание Брокгауза и Эфрона. К сожалению технические возможности не позволили воспроизвести все издание в полном объеме, из-за чего пришлось исключить произведения Ю. Велльгаузена и Э. Гэтча.

Раннее христианство - в 2-х томах - Том 1

Худож.-офор. Б. Ф. Бублик. — М: ООО «Издательство ACT»; Харьков: «Фолио», 2001. —656 с.- (Б-ка «Р. X. 2000». Серия «Религиозная философия»).

ISBN 5-17-003288-9 (ООО «Издательство ACT»)
ISBN 966-03-1012-9 («Фолио»)

Раннее христианство - в 2-х томах - Том 1- Содержание

От издательства

Предисловие к изданию Брокгауза и Ефрона

Адольф Гарнак - СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА

  • Лекция первая - Лекция шестнадцатая

Адольф Юлихер - РЕЛИГИЯ ИИСУСА И НАЧАЛА ХРИСТИАНСТВА ДО НИКЕЙСКОГО СОБОРА

Введение

  • A.ИИСУС (до 30 г.)

    • I.Источники для истории Иисуса

    • II.Внешние события жизни Иисуса

    • III.Религия Иисуса

  • B.Павел и апостольские времена

    • I. Вера в воскресение Иисуса

    • II. Древнейшая Иерусалимская община

    • III. Жизнь Павла и его деятельность

    • IV. Религия и теология Павла

    • V.Средний уровень христианства в старых общинах

    • VI.Развитие теологии Павла в эпоху двух ближайших поколений

  • С. Христианская религия в церкви

    • I.Христианство эпигонов

    • II.Борьба с гностикой, ее опасность и ее благотворное влияние

    • III.Превращение христианства в церковную организацию после борьбы с гностикой

Литература

Примечания

Адольф Гарнак - ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО ВПЛОТЬ ДО УСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕРКВИ

Введение

  • I.Возникновение правового развития церкви

  • II.Отношение церкви в первом веке (30—130) к государству и культуре

  • III.Отношение церкви во втором веке (около 130—230) к государству и культуре,

  • IV.Отношение церкви в третьем веке (прибл. 230—311) к государству и культуре

  • V.Развитие государства в сторону сближения с церковью

  • VI.Заключительный обзор: от Константина до Грациана и Феодосия (306—395). — Завершение развития государственной церкви

Литература

Эрнст фон Добшюц - ДРЕВНЕЙШИЕ ХРИСТИАНСКИЕ ОБЩИНЫ. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ

Предисловие

Введение

  • ГЛАВА I. Общины Павла

    • Коринфская община

    • Македонские общины: фессалоникийская и филиппийская

    • Малоазиатские общины: галатская и фригийская

    • Христиане Рима

    • Заключение

  • ГЛАВА II. Иудейские христиане

    • Первоначальная община

    • Дальнейшее развитие

    • Иудаистическая пропаганда

    • Иудейско-христианская община более позднего времени

  • ГЛАВА III. Позднейшие языческо-христианские общины

    • Общины, находящиеся еще под влиянием Павла

    • Круг влияния Иоанна

    • Начатки гносиса

    • Общины переходной катализирующей эпохи

    • Римская община времени Ерма

Заключение

Общий обзор

Литература

От издательства

Предисловие к изданию Брокгауза и Ефрона

Раннее христианство: в 2-х томах - Том 2

Худож.-офор. Б. Ф. Бублик. — М.: ООО «Издательство ACT»; Харьков: «Фолио», 2001. —512 с — (Б-ка «Р. X. 2000». Серия «Религиозная философия»).

ISBN 5-17-003272-5 (ООО «Издательство ACT»)
ISBN 966-03-1014-5 («Фолио»)

В настоящее издание включены работы «Рим и христианство» Э. Ренана и «История догматов» А. Гарнака, вошедшие в золотой фонд европейской культуры.

Раннее христианство: в 2-х томах - Том 2 - Содержание

Эрнест Ренан РИМ И ХРИСТИАНСТВО

  • В каком смысле христианство является делом Рима

  • Предание римской церкви. — Петр и Павел

  • Рим — центр образования церковного авторитета

  • Рим — столица католичества

Адольф Гарнак ИСТОРИЯ ДОГМАТОВ

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Возникновение церковного догмата

Книга первая. Подготовительный период

  • ГЛАВА I. Историческая ориентировка

  • ГЛАВА II. Воззрения, общие всем христианам, и отношение к иудейству

  • ГЛАВА III. Общая вера великих церквей и начала познания в христианстве языческого происхождения с зачатками католицизма

  • ГЛАВА IV. Иудео-христиане и их выделение

  • ГЛАВА V. Острая эллинизация христианства

  • ГЛАВА VI. Попытка Маркиона устранить ветхозаветную основу Евангелия, очистить предание и преобразовать христианство на основании Евангелия ап. Павла

Книга вторая. Основание

  • ГЛАВА I. Историческая ориентировка

  • ГЛАВА II. Установление апостольских норм для церковного христианства. Католическая церковь

  • ГЛАВА III. Древнее христианство и новая церковь

  • ГЛАВА IV. Церковное христианство и философия. Апологеты

  • ГЛАВА V. Начала церковно-теологического развития и разработка символа веры в противоположность гностицизму на основании Нового Завета (павлинизма) и христианской философии апологетов: Иринея, Тертуллиана, Ипполита, Киприана, Новатиана

  • ГЛАВА VI. Начало научной церковной теологии и догматики: Климент и Ориген

  • ГЛАВА VII. Окончательный успех теологической спекуляции в области символа веры

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Развитие церковной догмы

Книга первая. История развития догмы как учения о Богочеловеке на почве естественного богословия

  • ГЛАВА I. Исторический обзор

  • ГЛАВА II. Основное понимание спасения и общий очерк вероучения

  • ГЛАВА III. Источники познания и авторитеты, или Писание, предание и церковь

  • ГЛАВА. IV. Представление о Боге как Творце и Дарователе спасения

  • ГЛАВА V. Представления о человеке — субъекте принятия спасения

  • ГЛАВА VI. Учение о необходимости и действительности спасения через воплощение Сына Божия

  • ГЛАВА VII. Учение о единосущии Сына Божия с самим Богом

  • ГЛАВА VIII. Учение о полной единородности воплощенного Сына Божия с человечеством

  • ГЛАВА IX. Учение об индивидуальном соединении Божественной и человеческой природы в Сыне Божием

  • ГЛАВА X. Таинства

  • ГЛАВА XI. Заключение. Очерк истории возникновения ортодоксальной системы

Книга вторая. Расширение рамок догмы и превращение ее в учение о грехе, благодати и средствах получения благодати на почве церкви

  • ГЛАВА I. Исторический обзор

  • ГЛАВА II. Западное христианство и богословие до Августина

  • ГЛАВА III. Роль Августина как реформатора христианского религиозного чувства

  • ГЛАВА IV. Роль Августина как учителя церкви

  • ГЛАВА V. История догмы на Западе до начала средневековья (430—604)

  • ГЛАВА VI. История догмы в эпоху Каролингского ренессанса

  • ГЛАВА VII. История догмы в эпоху Клюни, Ансельма и Бернарда до конца XII в

  • ГЛАВА VIII. История догматики в эпоху нищенствующих орденов до начала XVI в

Книга третья. Троякий исход истории догматов

  • ГЛАВА I. Исторический очерк

  • ГЛАВА II. Исход истории догмы в римском католицизме

  • ГЛАВА III. Исход истории догмы в антитринитаризме

  • и социнианизме

  • ГЛАВА IV. Исход истории догмы в протестантизме

  • Дополнение. Цвингли и Кальвин

Comments (6 comments)

zalservik 1 month ago
Благодарю.
vadimlugoff 1 year ago

Большое спасибо!
viktor_bn 2 years ago

Дуже гарно зробили ,те що можно тепер бачити та завантажити тематично книги. Не треба вистачати час на пошуки. Дякую
tarasenko 2 years ago

Хорошая и нужная подборка, все вместе от ведущих авторов. Но надо быть молодым студентом, чтобы все это проглотить!
gios76 8 years ago

спасибо
OlegN 8 years ago

Благодарим

Related Books

All Books