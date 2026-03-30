Второй том академической серии «Ранние мученичества» (2026), изданный под редакцией А. Д. Пантелеева, посвящен одному из самых драматичных периодов в истории Церкви — «эпохе великих гонений» (середина III — начало IV вв.). Если в первые два столетия преследования христиан носили случайный и локальный характер, то в III веке римское государство переходит к системной, идеологически обоснованной борьбе с христианской организацией. Книга включает в себя новые переводы важнейших агиографических памятников — от актов святого Киприана Карфагенского до мученичеств воинов-христиан эпохи тетрархии.

Центральное место в томе занимают исследования, объясняющие «неудачный поиск компромисса» между империей и Церковью. Авторы анализируют, как административная машина Рима пыталась вписать христианство в систему государственного культа и почему отказ от жертвоприношений стал трактоваться не как «суеверие», а как политическая нелояльность. Особое внимание уделено Северной Африке как главному интеллектуальному и мученическому центру того времени, а также феномену «чудесных спасений» в античной литературе.

Издание снабжено подробными историко-филологическими комментариями, что делает его ценным не только для историков религии и теологов, но и для широкого круга читателей, интересующихся историей Поздней Античности и формированием христианской идентичности в условиях тотального давления государства.

Ранние мученичества. Том II: Переводы, комментарии, исследования

Под общ. ред. А. Д. Пантелеева. — СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2026. — 384 с.

ISBN 978-5-93762-141-2

Ранние мученичества - Том II - Содержание

Эпоха Деция и Валериана: Акты и Житие Киприана Карфагенского — ключевые тексты о мученичестве епископа как лидера общины.

Мученики-воины: Акты Максимилиана и Страсти Юлия Ветерана, поднимающие вопрос о совместимости христианской веры и военной присяги (sacramentum).

Региональные традиции: Специфика мученичеств Северной Африки и Испании (Фруктуоз, Авгурий и Евлогий).

Исследовательский аппарат