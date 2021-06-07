Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ранние Отцы Церкви

Ранние Отцы Церкви
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology
Раннехристианские Отцы Церкви I и II века положили начало святоотеческой письменности - наиболее авторитетному комментарию к священным книгам Ветхого и Нового Завета. Хотя не все мнения святых Отцов были впоследствии приняты Церковью, их творения образуют вместе с постановлениями вселенских соборов св. Предание и составляют один из первоисточников учения Церкви. Сложившись в основном в первое тысячелетие по Р.Х., эпоху, предшествующую разделению Восточной и Западной Церкви, святоотеческая литература является драгоценным свидетельством их тысячелетнего единства и в нашу эпоху продолжает быть их общим наследием. К нему и теперь постоянно обращаются христиане Востока и Запада.
В XIX и XX в.в. мы наблюдаем во многих странах пробуждение интереса к святоотеческой письменности: на различных языках появляются новые собрания творений Отцов Церкви. Переводы постоянно улучшаются, способствуя тем самым достижению более глубокого понимания истин веры. В дореволюционной России издание святоотеческих творений представляло собой один из главных видов учительной деятельности Церкви. Однако в настоящее время эти творения малодоступны русскому читателю. Желая, хотя бы отчасти, восполнить этот пробел, наше издательство перепечатало размышления святых Отцов о молитве Господней, Отечник под ред. епископа И. Брянчанинова и творения блаж. Августина.
Издавая теперь сборник "Раннехристианские Отцы”, мы сопровождаем его введениями, чтобы облегчить знакомство широкому кругу читателей с мужами апостольскими и первыми апологетами христианства. Они жили в эпоху тяжелых испытаний для верующих, но и замечательного расцвета христианства, эпоху, когда лилась кровь мучеников, становившаяся семенем, христиан. Их творения закладывали фундамент апологетической и догматической науки и в то же время свидетельствовали о преобразующей силе христианства, так облагораживающей своих верных последователей, что христиане становились ”для мира тем же, что душа для тела" (см. послание к Диогнету). Избранные страницы ранних Отцов Церкви мы даем в переводе протоиерея П. Преображенского (за исключением фрагментов св. Мелитона Сардийского, обнаруженных в 1972 г. и переведенных нами на русский язык) и воспроизводим их фототипическим способом.

Ранние Отцы Церкви

Брюссель, Издательство «Жизнь с Богом», 1988
Антология

Ранние Отцы Церкви - Оглавление

Предисловие
Введение
УЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ
Введение
  • Учение двенадцати Апостолов
СОЧИНЕНИЯ МУЖЕЙ АПОСТОЛЬСКИХ
  • Введение
  • О св. Клименте Римском
    • I Послание к Коринфянам
    • II Послание к Коринфянам
  • О св. Игнатие Богоносце
    • Послание к Ефесянам
    • Послание к Магнезийцам
    • Послание к Траллийцам
    • Послание к Римлянам
    • Послание к Филадельфийцам
    • Послание к Смирнянам
    • Послание к Поликарп
  • О св. Поликарпе Смирнском
    • Послание к Филиппийцам
  • О Ерме и его Пастыре
    • Книга I - Видения
    • Книга II - Заповеди
    • Книга III - Подобия
СОЧИНЕНИЯ ХРИСТИАНСКИХ АПОЛОГЕТОВ
  • Введение
  • О св. Иустине философе
    • Апология I
    • Апология II
  • О Татиане
    • Речь против Эллинов
  • Об Афинагоре
    • Прошение о христианах
  • О св. Феофиле Антиохийском
    • К Автолику книга I
    • К Автолику книга II
    • К Автолику книга III
  • О св. Мелитоне Сардийском
    • Фрагменты его трактатов
  • О Минуции Феликсе
    • Октавий
  • Послание к Диогнету
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЕРЕСЕЙ
  • Введение
  • Св. Ириней Лионский Против ересей. Книга III
БИБЛИОГРАФИЯ
Views 1 207
Rating 4.3 / 5
Added 07.06.2021
Author brat Andron
Rate this publication:
4.3/5 (6)

Comments (5 comments)

ЮрийБ 4 years ago

Спасибо за очень хорошую книгу! Впервые увидел ее еще в 90-х у друга, но себе купить уже не смог - ее разобрали в одно мгновение.
S
stratilates 5 years ago

Это же классика! И раритет!
Георгий 1 5 years ago

Благодарю за книгу. Много откнывается интересных моментов из жизни ранней церкви.
T
tarasenko 5 years ago

Очень нужная книга для историков ранней Церкви!
B
brat Andron 5 years ago

Нужная, но как правило, в антологиях идут отрывки, не полные тексты.

Related Books

All Books