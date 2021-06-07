Ранние Отцы Церкви
Раннехристианские Отцы Церкви I и II века положили начало святоотеческой письменности - наиболее авторитетному комментарию к священным книгам Ветхого и Нового Завета. Хотя не все мнения святых Отцов были впоследствии приняты Церковью, их творения образуют вместе с постановлениями вселенских соборов св. Предание и составляют один из первоисточников учения Церкви. Сложившись в основном в первое тысячелетие по Р.Х., эпоху, предшествующую разделению Восточной и Западной Церкви, святоотеческая литература является драгоценным свидетельством их тысячелетнего единства и в нашу эпоху продолжает быть их общим наследием. К нему и теперь постоянно обращаются христиане Востока и Запада.
В XIX и XX в.в. мы наблюдаем во многих странах пробуждение интереса к святоотеческой письменности: на различных языках появляются новые собрания творений Отцов Церкви. Переводы постоянно улучшаются, способствуя тем самым достижению более глубокого понимания истин веры. В дореволюционной России издание святоотеческих творений представляло собой один из главных видов учительной деятельности Церкви. Однако в настоящее время эти творения малодоступны русскому читателю. Желая, хотя бы отчасти, восполнить этот пробел, наше издательство перепечатало размышления святых Отцов о молитве Господней, Отечник под ред. епископа И. Брянчанинова и творения блаж. Августина.
Издавая теперь сборник "Раннехристианские Отцы”, мы сопровождаем его введениями, чтобы облегчить знакомство широкому кругу читателей с мужами апостольскими и первыми апологетами христианства. Они жили в эпоху тяжелых испытаний для верующих, но и замечательного расцвета христианства, эпоху, когда лилась кровь мучеников, становившаяся семенем, христиан. Их творения закладывали фундамент апологетической и догматической науки и в то же время свидетельствовали о преобразующей силе христианства, так облагораживающей своих верных последователей, что христиане становились ”для мира тем же, что душа для тела" (см. послание к Диогнету). Избранные страницы ранних Отцов Церкви мы даем в переводе протоиерея П. Преображенского (за исключением фрагментов св. Мелитона Сардийского, обнаруженных в 1972 г. и переведенных нами на русский язык) и воспроизводим их фототипическим способом.
Ранние Отцы Церкви
Брюссель, Издательство «Жизнь с Богом», 1988
Антология
Ранние Отцы Церкви - Оглавление
Предисловие
Введение
УЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ
Введение
- Учение двенадцати Апостолов
СОЧИНЕНИЯ МУЖЕЙ АПОСТОЛЬСКИХ
- Введение
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О св. Клименте Римском
- I Послание к Коринфянам
- II Послание к Коринфянам
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О св. Игнатие Богоносце
- Послание к Ефесянам
- Послание к Магнезийцам
- Послание к Траллийцам
- Послание к Римлянам
- Послание к Филадельфийцам
- Послание к Смирнянам
- Послание к Поликарп
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О св. Поликарпе Смирнском
- Послание к Филиппийцам
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О Ерме и его Пастыре
- Книга I - Видения
- Книга II - Заповеди
- Книга III - Подобия
СОЧИНЕНИЯ ХРИСТИАНСКИХ АПОЛОГЕТОВ
- Введение
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О св. Иустине философе
- Апология I
- Апология II
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О Татиане
- Речь против Эллинов
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Об Афинагоре
- Прошение о христианах
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О св. Феофиле Антиохийском
- К Автолику книга I
- К Автолику книга II
- К Автолику книга III
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О св. Мелитоне Сардийском
- Фрагменты его трактатов
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О Минуции Феликсе
- Октавий
- Послание к Диогнету
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЕРЕСЕЙ
- Введение
- Св. Ириней Лионский Против ересей. Книга III
БИБЛИОГРАФИЯ
Спасибо за очень хорошую книгу! Впервые увидел ее еще в 90-х у друга, но себе купить уже не смог - ее разобрали в одно мгновение.
Это же классика! И раритет!
Благодарю за книгу. Много откнывается интересных моментов из жизни ранней церкви.
Очень нужная книга для историков ранней Церкви!
Нужная, но как правило, в антологиях идут отрывки, не полные тексты.