Ранние Отцы Церкви

Раннехристианские Отцы Церкви I и II века положили начало святоотеческой письменности - наиболее авторитетному комментарию к священным книгам Ветхого и Нового Завета. Хотя не все мнения святых Отцов были впоследствии приняты Церковью, их творения образуют вместе с постановлениями вселенских соборов св. Предание и составляют один из первоисточников учения Церкви. Сложившись в основном в первое тысячелетие по Р.Х., эпоху, предшествующую разделению Восточной и Западной Церкви, святоотеческая литература является драгоценным свидетельством их тысячелетнего единства и в нашу эпоху продолжает быть их общим наследием. К нему и теперь постоянно обращаются христиане Востока и Запада.

В XIX и XX в.в. мы наблюдаем во многих странах пробуждение интереса к святоотеческой письменности: на различных языках появляются новые собрания творений Отцов Церкви. Переводы постоянно улучшаются, способствуя тем самым достижению более глубокого понимания истин веры. В дореволюционной России издание святоотеческих творений представляло собой один из главных видов учительной деятельности Церкви. Однако в настоящее время эти творения малодоступны русскому читателю. Желая, хотя бы отчасти, восполнить этот пробел, наше издательство перепечатало размышления святых Отцов о молитве Господней, Отечник под ред. епископа И. Брянчанинова и творения блаж. Августина.

Издавая теперь сборник "Раннехристианские Отцы”, мы сопровождаем его введениями, чтобы облегчить знакомство широкому кругу читателей с мужами апостольскими и первыми апологетами христианства. Они жили в эпоху тяжелых испытаний для верующих, но и замечательного расцвета христианства, эпоху, когда лилась кровь мучеников, становившаяся семенем, христиан. Их творения закладывали фундамент апологетической и догматической науки и в то же время свидетельствовали о преобразующей силе христианства, так облагораживающей своих верных последователей, что христиане становились ”для мира тем же, что душа для тела" (см. послание к Диогнету). Избранные страницы ранних Отцов Церкви мы даем в переводе протоиерея П. Преображенского (за исключением фрагментов св. Мелитона Сардийского, обнаруженных в 1972 г. и переведенных нами на русский язык) и воспроизводим их фототипическим способом.

Ранние Отцы Церкви

Брюссель, Издательство «Жизнь с Богом», 1988

Антология

Ранние Отцы Церкви - Оглавление

Предисловие

Введение

УЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ

Введение

Учение двенадцати Апостолов

СОЧИНЕНИЯ МУЖЕЙ АПОСТОЛЬСКИХ

Введение

О св. Клименте Римском I Послание к Коринфянам II Послание к Коринфянам

О св. Игнатие Богоносце Послание к Ефесянам Послание к Магнезийцам Послание к Траллийцам Послание к Римлянам Послание к Филадельфийцам Послание к Смирнянам Послание к Поликарп

О св. Поликарпе Смирнском Послание к Филиппийцам

О Ерме и его Пастыре Книга I - Видения Книга II - Заповеди Книга III - Подобия



СОЧИНЕНИЯ ХРИСТИАНСКИХ АПОЛОГЕТОВ

Введение

О св. Иустине философе Апология I Апология II

О Татиане Речь против Эллинов

Об Афинагоре Прошение о христианах

О св. Феофиле Антиохийском К Автолику книга I К Автолику книга II К Автолику книга III

О св. Мелитоне Сардийском Фрагменты его трактатов

О Минуции Феликсе Октавий

Послание к Диогнету

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЕРЕСЕЙ

Введение

Св. Ириней Лионский Против ересей. Книга III

БИБЛИОГРАФИЯ