Раньон - Новое творение - Богословие Джона Уэсли сегодня

«Новое творение» Теодора Раньона — это монументальный труд, который переосмысливает наследие Джона Уэсли в контексте современного богословия. Раньон утверждает, что ключевой метафорой всего уэслианского учения является именно «новое творение» — процесс, в котором Божья благодать не просто прощает грешника, но радикально обновляет всю человеческую природу и, в конечном счете, весь мир. Автор отходит от узкой трактовки методизма как религии «личного спасения», показывая глобальный и социальный масштаб богословия Уэсли.

В книге Раньон систематизирует мысли Уэсли по пяти основным направлениям: антропология (образ Божий), сотериология (путь спасения), пневматология (роль Духа), экклезиология (община) и эсхатология (конечная цель творения). Он подчеркивает, что для Уэсли христианская жизнь — это «реставрация» поврежденного грехом образа Божьего в человеке. Особое внимание автор уделяет тому, как уэслианский акцент на преображающей благодати находит отклик в современных течениях, таких как теология освобождения и экологическое богословие, делая святость не только личным, но и общественным призванием.

Раньон мастерски демонстрирует, что теология Уэсли — это «богословие сердца», которое неизбежно ведет к действию. «Новое творение» призывает читателя увидеть в благодати силу, способную преодолевать разделения, исцелять социальные раны и готовить мир к окончательному обновлению. Это глубокое исследование возвращает Уэсли статус серьезного теолога, чьи идеи о синергии Бога и человека остаются критически важными для христианства XXI века.

Пер. с англ.; Под науч. ред. Е. А. Степановой. — Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2003. — 290 с.

ISBN 5-86037-049-0

Теодор Раньон - Новое творение – Содержание

Предисловие

Введение: Новое творение

Обновление творения - Цель Бога в творении

Глава первая. Обновление образа Бога

Естественный образ - Политический образ - Моральный образ - Первородный грех и человеческое состояние, лишенное благодати

Глава вторая. Благодать в новом творении

Предваряющая благодать - Незаметная природа благодати - Роль совести в предваряющей благодати - Благодать, предложенная всем - Оправдывающая благодать - Уверенность

Глава третья. Преобразующая благодать

Перерождение - Духовные чувства - Освящающая благодать - Природа греха - Возрастание любви - Полное освящение и христианское совершенство

Глава четвертая. Христианское сообщество и средства благодати

Значение средств благодати - Общества, классы, группы и их задачи - Таинства - Причастие - Крещение

Глава пятая. Ортопатия и религиозный опыт

Ортодоксия, ортопраксия и ортопатия - Восприятие благодати - Определение опыта - Ощущения как «таинство» - Определение признаков ортопатии

Глава шестая. Уэсли сегодня

Права человека - Бедность и права малоимущих - Права женщин - Проблемы окружающей среды - Экуменизм Уэсли - Пуританство - Англиканство - Моравианский лютеранский пиетизм - Римский католический мистицизм - Восточное православие - Единство толерантности и убежденности в условиях плюрализма

Заключение: Переосмысление освящения