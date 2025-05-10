Начиная с дня Пятидесятницы Церковь ждет возвращения Христа. Мой дедушка ждал Его каждый день. Он знал, что живет последние дни. Дедушка давно умер, а Иисус все никак не приходит! Знакомы ли вам подобные мысли?

"Прежде всего знайте, что в последние дни придут насмешники с глумлением, поступающие по собственным похотям и говорящие: "Где обещание пришествия Его? Ибо с тех пор, как умерли отцы, все остается так от начала создания.” 2 Петра 3:3-4

В этой же главе 2-го Послания Петра в 8-м стихе говорится, "что один день у Господа, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день”, в 9-м стихе: "Не медлит Господь исполнением обещания, как некоторые считают то промедлением, но оказывает вам долготерпение, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию". Мне кажется, что именно это место в Писании наилучшим образом объясняет, почему Иисус до сих пор не вернулся. Он оказывает нам долготерпение.

Мой дорогой друг Альберт серьезно занимался распространением идей Библии. У Альберта и его жены Пеги было пятеро детей. У нас с моим мужем Джилом в то время было только четверо (сейчас их у нас пятеро). Двое наших и один их малыш были еще в пеленках. Когда Альберт с семьей приехали к нам в гости, у нас собралось девять малышей. Обычно Пеги вместе с Джилом занимались детьми или все вместе смотрели телевизор в гостиной. Мы Альбертом направлялись в кухню, где часами говорили о Слове Божьем. Мы подсмеивались над Пеги и Джилом, называя их язычниками, а себя - одухотворен н ы ми.

То были наши первые шаги в христианской вере, мы напоминали слепых, указывающих дорогу слепым. По милости Божьей мы постепенно пришли к истине. И если раньше Джила и Пеги объединяли общие заботы по уходу за детьми, то потом, когда в сердцах их возросла любовь к Слову Божьему, они стали еще более близкими друзьями. Альберт часто приносил домой духовную литературу, схемы, диаграммы и прочее. Ему всегда хотелось как бы продолжить свою проповедническую работу дома. Незаметно я пыталась перевести тему разговора к чему-то более знакомому, повседневному. Библейская тема смущала, казалась слишком сложной.

Шарлотта Рариг – В последние дни - Проповедь Евангелия детям

Пер. с англ. - Русский текст Сергея Тараненко. – Минск: PICORP, 1994. – 130 с.

Шарлотта Рариг – В последние дни - Содержание

Предисловие