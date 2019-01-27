История Юго-восточной христианской церкви в Луисвилле стала для меня еще одним напоминанием о величии Бога, Которому мы служим. Читая книгу, я вновь задумался о любви нашего Спасителя Иисуса Христа. И прямо в самолете, где были сотни других пассажиров, я повернулся к иллюминатору и помолился.

История Юго-восточной церкви - это рассказ о том, что Бог делает, когда люди послушны Ему, а руководители хранят себя в чистоте. Это не описание устройства мегацерквей, не обзор последних новшеств и не биографии знаменитых проповедников.

Боб Рассел - Когда Бог созидает церковь. Десять принципов растущей церкви. Удивительная история Юго-восточной христианской церкви

Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 2004 г.- 320 с.

ISBN: 966-8180-02-Х

Боб Рассел - Когда Бог созидает церковь. Десять принципов растущей церкви. Удивительная история Юго-восточной христианской церкви – Содержание

Предисловие Макса Лукадо

Предисловие Тома Райнера

Введение. Удивительное начало

Принцип 1.Истина. Проповедуйте истину Божьего Слова и воплощайте ее в жизни.

Принцип 2. Поклонение. Поклоняйтесь Богу в духе и истине

Принцип 3. Руководство. Воспитывайте руководителей, которые следуют за Христом и учат своим примером

Принцип 4. Совершенство. Всякое служение несите с полной отдачей

Принцип 5. Вера. Отправляйтесь в путь с твердой верой и не бойтесь рисковать

Принцип 6. Единство. Живите в согласии

Принцип 7. Участие. Привлекайте прихожан ко всем делам церкви

Принцип 8. Общение. Любите друг друга всегда

Принцип 9. Жертвенность. Щедро делитесь дарами Божьими

Принцип 10. Благовестие. Главная цель- проповедь Евангелия

Заключение. Десять принципов вашей церкви. С чего начать?

Приложение

Примечания

Об авторах

Боб Рассел - Когда Бог созидает церковь. Десять принципов растущей церкви. Удивительная история Юго-восточной христианской церкви – Введение. Удивительное начало

Никогда не забуду день, когда я впервые встретил Г. У. Дебни по прозвищу Бутч. Было это в Цинциннати, штат Огайо, в 1965 году, на христианской конференции. Во время перерыва ко мне подошел человек. «Привет, меня зовут Бутч Дебни, - сказал он. - Я председатель комиссии проповедников в новой церкви в Луисвилле, Кентукки. Хотел бы поговорить с вами о нашей церкви. Найдется у вас свободная минутка?»

Бутч, которому тогда было едва за тридцать, был красив, представителен,уверен в себе, раскован и остроумен. Он излучал энтузиазм служения Богу и новой церкви, к числу основателей которой принадлежал. Называлась она Юго-восточная христианская церковь в Луисвилле. Тогда я еще и не догадывался, что встретил человека, который станет моим духовным наставником и другом на всю жизнь.

«Юго-восточная церковь будет совсем не такой, как другие, - уверял меня Бутч. - Началась она три года назад с пятидесяти человек из Христианской церкви южного Луисвилля. Среди них есть и настоящие лидеры, опытные, инициативные; они действительно хотят, чтобы церковь прославляла Бога и росла. Сейчас мы собираемся в подвале одного дома, но это ничего - мы уже выросли до ста двадцати пяти человек и сейчас строим здание для четырехсот, - убежденно и с воодушевлением продолжал Бутч. - Мы верим: все, что делается для Бога, должно делаться как можно лучше. И еще мы верим, что можем стать сильной церковью, и молимся о том, чтобы у нас был хороший пастор. Вот почему я подошел к вам».

Юго-восточная церковь в этом рассказе выглядела идеально, но я ответил то, что подсказывало мне чувство долга. «У вас, похоже, замечательная церковь, и я уверен, что вы добьетесь большого успеха. Но я знаю, что сейчас Бог не этого от меня ожидает. В июне я стал пастором одной церкви здесь, в Огайо, и обещал остаться в ней по крайней мере на год. Богу не может быть угодно, чтобы я нарушил это обещание». Мы с Бутчем расстались; я и не думал даже, что когда-нибудь увижу его снова.

Через несколько месяцев раздался междугородный телефонный звонок. «Привет, это Бутч Дебни. Помните, мы встречались на евангельской конференции? Так вот, пастора мы все еще не нашли. Две женщины из нашей церкви в прошлое воскресенье ездили слушать вашу проповедь. По их рассказам, проповедь была просто замечательная. А не могли бы вы как-нибудь, через несколько недель, приехать и посмотреть, что у нас тут да как. Если вам понравится, мы бы могли подождать до июня, пока не закончится год, который вы обещали провести в вашей церкви. Приедете?»

Я разволновался при мысли о том, что придется проповедовать в предместье большого города, но уже было ясно, что это дверь, которую открыл для меня Бог. «Да! - ответил я без колебаний. - С удовольствием приеду и взгляну».

Когда я начал служить Богу в Юго-восточной церкви, мне не было еще двадцати трех! Но Бутч Дебни заверил меня, что церковь готова полюбить нового пастора и что она непременно будет расти. Он не ошибся. Люди помогали мне и любили меня, и поэтому я остался в церкви - вот уже тридцать четыре года, как я в ней. Эти люди терпеливо слушали мои проповеди, в том числе и не самые удачные, помогали сглаживать острые углы, помогали расти и становиться лучше.