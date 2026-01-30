Летом 1952 года в Кашмире, изнывая от жары среди мух и суеты базара, молодой Джеймс Хиллман встретил Гопи Кришну — человека, чьи сияющие глаза и рассказ о «потоке жидкого света», вошедшем в мозг, навсегда изменили его скептический настрой. Этот опыт столкновения с энергией Кундалини стал одной из многих искр, из которых позже разгорелось пламя архетипической психологии. Вторая часть биографии Дика Рассела ведет нас через самые важные десятилетия жизни Хиллмана: от мистических озарений Востока до строгих залов Института Юнга в Цюрихе.

В этой книге Хиллман предстает не просто учеником, но «директором по исследованиям», который возвращает понятие «душа» в психологический язык, очищая его от медицинского жаргона. Читатель увидит становление мастера через его классические труды — от первой книги «Эмоция» до революционного «Подземного мира». Хиллман проходит путь от преданного последователя Юнга до «еретика», осмелившегося бросить вызов устоявшимся догмам аналитической психологии. Его жизнь в Цюрихе наполнена как блестящими интеллектуальными прорывами, так и болезненными личными испытаниями, предательствами и надвигающимися штормами в отношениях с коллегами и близкими.

Особое внимание уделено Эраносу — легендарному интеллектуальному форуму в Швейцарии, где Хиллман встречает Карла Кереньи и представляет свои знаковые доклады о Пуэре и Сенексе. Этот период становится «поворотной точкой»: изгнанный из цюрихских институциональных кругов в 1968 году, Хиллман обращает свой взор к Америке. Книга завершается моментом великого перехода, когда личная драма и профессиональный кризис превращаются в фундамент для создания новой, независимой психологической парадигмы, ориентированной на мир воображения и мифа.

Дик Рассел — Жизнь и идеи Джеймса Хиллмана. Часть 2

Предисловие Сону Шамдасани. Комментарии Скотта Беккера. — «Касталия», 2026. — 328 с.

ISBN 978-5-907969-93-3

Дик Рассел — Жизнь и идеи Джеймса Хиллмана (Ч. 2) — Содержание