Я устал! Устал от себя, от постоянного несоответствия между тем, кто я есть, и тем, кем должен быть. Всякий, кто рожден свыше, прекрасно понимает, о чем речь. Несмотря на то, что я сам (и окружающие) вижу плоды работы Духа Святого в своей жизни, процесс обнаружения новых изъянов движется быстрее, чем процесс избавления от старых. Это как не закончив ремонт в одной квартире, параллельно начать работу еще в трех. И вот ты разрываешься между несколькими объектами, толком не успевая нигде достичь реального прогресса, а в это время небесный Прораб подкидывает тебе новую работенку. Мало того что подкидывает, Он еще одновременно обнаруживает брак и недочеты в предыдущих заказах, заставляя чуть ли не полностью переделывать уже «отремонтированные» помещения.

Другими словами, скорость, с которой я постигаю истину «лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено» (Иер. 17:9), значительно выше, чем скорость, с которой мое сердце преобразуется в подобие Христово.

Позвольте уточнить, чтобы не вызвать недоумения. Я не становлюсь хуже, но напротив, духовно расту. Однако чем больше я познаю Бога, тем явственнее ощущаю, как же я далек от Его стандартов. В момент обращения я понятия не имел, какой я на самом деле. В темноте не понять, насколько ты нечист. По мере просвещающего действия истины Слова мы постепенно выходим из мрака на свет. Наша субъективная реальность начинает все больше и больше соответствовать объективной, и становится очевидно — мыться придется долго и тщательно. Теперь я яснее вижу несоответствия Божьим критериям. Если двадцать лет назад понятие «грех» для меня сводилось к явным и заметным преступлениям, таким как убийство, воровство, сквернословие, пьянство и тому подобное, то теперь всевозможные проявления внутренней нечистоты бросаются мне в глаза на каждом шагу. И это не менее «грешные» грехи. Я замечаю их не только в поступках и словах, но также в собственном тоне голоса, в мимике, образе мышления, намерениях, желаниях, эмоциях, реакциях, мотивации, мечтах. Вглядываясь в сердце, я с ужасом обнаруживаю стремления, которые не собираются соответствовать моей новой природе.

Вот кто-то меня сильно обидел, и привычная жалость к себе подкатывает к горлу терпким комом. И, сочувствуя себе бедному, нестерпимо хочется навсегда похоронить этого негодяя в братской могиле личных врагов где-то на заднем дворе сердца. А вот близкий, против которого я только что согрешил, и теперь ясно понимаю, что надо просить прощения. Но тут же, в эту самую секунду, нахожу несколько причин, почему можно этого не делать. Все же заставляю себя сквозь зубы извиниться, изо всех сил стараясь не оправдываться, как это обычно бывает, разделяя ответственность за свой грех с «ты сам первый начал», с тяжелым днем, неважным самочувствием, неправильно понятыми намерениями и чем угодно. Боже мой, я не всегда способен как следует попросить прощения, взяв на себя сто процентов вины! И даже переборов себя и избегнув оправданий, вижу не искреннее, горестное сокрушение о своем поступке, а стремление поскорее проскочить этот позор, как будто ничего не произошло.

ФОП Бортнійчук А.В.

(ТМ «Видавництво «ЛЕВИТ»), 2017.- 224 с.

ISBN 978-966-97683-0-8

Тимур Расулов - Научи меня любить - Размышления о практическом освящении - Содержание

Введение

Глава 1. Грехопадение

Глава 2. Закон Божий

Глава 3. Познание греховности (часть 1)

Глава 4. Познание греховности (часть 2)

Глава 5. Обновление ума

Глава 6. Познание Бога

Глава 7. Обличение благодати

Глава 8. Построение отношений

Глава 9. Манипулирование

Заключение