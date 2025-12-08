Кто сегодня возьмётся упрекнуть Павла в том, что из этого длинного списка человеческих пороков что-то ещё не сбылось? Напротив, пророчествуя о нашем времени, апостол вряд ли представлял себе, в какой невероятно высокой степени всё это сбудется. Кто-то, возражая, скажет: «Ну не все же такие. Есть и хорошие люди среди нас». Конечно, есть! Но почему же одни люди самолюбивы, а другие всегда готовы излить свою любовь на окружающих? Почему одни сребролюбивы, а кого-то мы по праву называем бессребрениками? Почему одни преисполнены гордости, присваивая себе лавры любого успеха, а другие кротки, смиренны и чужды любых попыток превозношения себя, какую бы социальную нишу эти праведники ни занимали? Почему одни злоречивы, а от других невозможно услышать бранного слова?

Почему? Почему? Почему?

И почему большинство людей если и пытаются ответить на эти вопросы, то ответы ищут лишь в материальной сфере, заранее отметая саму мысль о том, что всё происходящее в физическом мире имеет духовную подоплёку, что фундамент всех физических законов — законы духовные, которые действуют так же неотвратимо, как, скажем, физический закон тяготения? Люди, исполняющие предписанные Богом духовные законы, всегда имеют преимущество перед теми, кто игнорирует их. Вот пример:

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе. (Исх. 20:12)

Большинство японцев, возможно, никогда не читали Библию, но в их культуре почитание старших — достойный пример для подражания всем народам земли. Здесь стариков ценят и уважают не только в семье, но и на государственном уровне. Ежегодно в третий понедельник сентября в Японии отмечается День почитания пожилых людей. По состоянию на 2024 год японцы находятся на втором месте (после Гонконга) по уровню продолжительности здоровой жизни среди всех стран мира.

Расулов, Константин - Путь, по которому тебе идти

СПб.: Ваката, 2025. — 56 с.

Расулов, Константин - Путь, по которому тебе идти - Содержание