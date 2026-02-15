И последнее, в зеркале Екклесиаста я с сожалением увидел серьезный крен в своем христианстве: повышенный интерес к определенным духовным знаниям, и далеко недостаточный к самому Христу Такой дисбаланс ведет к религиозной суете. Соломон оставил нам урок, цена которому - жизнь великого человека, отданная погоне за ветром. А другого итога и быть не могло, когда «Я» - в центре. Молюсь о том, чтобы Бог помог нам сделать невозможное: научиться на чужих ошибках. Ведь мудрость, не приводящая к большей любви к Господу и ближнему - бесполезное умничанье. Каждая книга Библии должна побуждать любить Христа всем разумением, всем сердцем, всей крепостью. Это, в свою очередь, позволит любить окружающих и тем самым являть послушание Отцу. Милостивый Иисус, помоги нам!

Тимур Расулов - В погоне за ветром - Размышления над Книгой Екклесиаста

Самара: Волга, 2015. - 354 с.

ISBN 978-5-9906360-0-2

Тимур Расулов - В погоне за ветром - Размышления над Книгой Екклесиаста - Содержание

Предисловие

Введение (Еккл. 1:1)

Глава 1 (Еккл. 1:2-11)

Глава 2 (Еккл.1:12-18)

Глава 3 (Еккл. 2:1-11)

Глава 4 (Еккл. 2:12-26)

Глава 5 (Еккл. 3:1-11)

Глава 6 (Еккл. 3:12-22)

Глава 7 (Еккл. 4:1-16)

Глава 8 (Еккл. 4:17-5:6)

Глава 9 (Еккл. 5:7-19)

Глава 10 (Еккл. 6:1-12)

Глава 11 (Еккл. 7:1-9)

Глава 12 (Еккл. 7:10-29)

Глава 13 (Еккл. 8:1-15)

Глава 14 (Еккл. 8:16-17)

Глава 15 (Еккл. 9:1-12)

Глава 16 (Еккл. 9:13-10:20)

Глава 17 (Еккл. 11:1-12:12)

Глава 18 (Еккл. 12:13-14)

Приложение. Екклесиаст: внутренние свидетельства в пользу авторства Соломона

Библиография

Предисловие