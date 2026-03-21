Ратцингер - Иисус из Назарета

В потоке откликов, различных по тональности — от апологетических до уничтожающе-разгромных, особое место заняли рецензии из богословских кругов, внутри которых, при всех за и против, сложилось общее мнение: публикация книги об Иисусе — мужественный шаг.

«Со времен Просвещения европейское богословие не возвращалось к теме Богосыновства Иисуса, — говорит теолог Томас Зёдинг. — И никогда еще ни один Папа не издавал научных сочинений об Иисусе. То, что Папа, наместник Христа на земле, не формулирует некую догму, а представляет на суд общественности свои богословские размышления об Иисусе, можно рассматривать как настоящую революцию». Папа не побоялся вступить в единоборство со всей экзегезой, рискуя оказаться втянутым в «затяжную окопную войну», как выразился теолог Карл Бергер из Гейдельберга.

«Нет ничего нового в том, что автор рассматривает Иисуса как Бога и Человека, — пишет один из рецензентов. — Ведь это фундаментальная составляющая Символа Веры. Но чтобы попытаться сегодня осмыслить и сформулировать его заново, требуется смелость, и потому подобного рода попытка — сенсация, хотя в том, что Ратцингер рискнул пойти на этот шаг, нет ничего удивительного, ведь не случайно он взял себе имя святого Бенедикта, призывавшего, как известно, помнить о том, что любовь к Иисусу — превыше всего».

Собственно, это и составляет главный пафос книги Йозефа Ратцингера, который однажды с тревогой заметил: «Церковь слишком занята собой, вместо того чтобы говорить о Христе». Вот почему он счел необходимым сказать свое слово о Христе — слово, которое оказалось услышанным…

Йозеф Ратцингер - Папа Бенедикт XVI - Иисус из Назарета

Пер. с нем. М. Кореневой

СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2009.— 416 с.

ISBN 978-5-395-00330-0

Йозеф Ратцингер - Папа Бенедикт XVI - Иисус из Назарета - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ Первый взгляд на тайну Иисуса

ГЛАВА ПЕРВАЯ Крещение Иисуса

ГЛАВА ВТОРАЯ Искушения Иисуса

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Евангелие Царства Божия

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Нагорная проповедь

1. ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВ

2. ТОРА МЕССИИ

Сказано было — А Я говорю вам

Спор о субботе

Пятая заповедь: семья, народ и сообщество учеников Иисуса

Компромисс и пророческая радикальность

ГЛАВА ПЯТАЯ Молитва Господня

Отче наш, сущий на небесах

Да святится имя Твое

Да приидет Царствие Твое

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе

Хлеб наш насущный дай нам на сей день

И прости нам долга наши, как и мы прощаем должникам нашим

И не введи нас в искушение

Но избавь нас от лукавого

ГЛАВА ШЕСТАЯ Ученики

ГЛАВА СЕДЬМАЯ Притчи

1. СУТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРИТЧ

2. ТРИ ВЕЛИКИЕ ПРИТЧИ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ

Притча о милосердном самарянине (Лк 10:25–37)

Притча о двух братьях (о блудном сыне и сыне, оставшемся дома) и добром отце (Лк 15:11–32)

Притча о богаче и Лазаре (Лк 16:19–31)

ГЛАВА ВОСЬМАЯ Великие образы Евангелия от Иоанна

1. ВВЕДЕНИЕ: «ИОАННОВ ВОПРОС»

2. ВЕЛИКИЕ ОБРАЗЫ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА

Вода

Виноградная лоза и вино

Хлеб

Пастырь

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Исповедание Петра и Преображение: две важные вехи на пути Иисуса

1. ИСПОВЕДАНИЕ ПЕТРА

2. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Слова Иисуса о Самом Себе

1. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

2. СЫН

3. «Я ЕСМЬ»

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ ЦИТИРУЕМЫХ КНИГ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА

ПОЯСНЕНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ПОНЯТИЯМ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, УПОМИНАЕМЫХ В ТЕКСТЕ КНИГИ И В РАЗДЕЛЕ «ЛИТЕРАТУРА»

ОБ АВТОРЕ