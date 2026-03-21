Ратцингер - Многообразие религий и единый завет
Речь идет прежде всего о диалоге мировых религий, в условиях многочисленных встреч и взаимопроникновения культур превратившемся в насущную необходимость. В последней части нашей книги мы, хотя и кратко, поговорим об опасностях и надеждах, связанных с межрелигиозным диалогом. Еще одна глобальная тема, постепенно выходящая в богословии на первый план, - вопрос об отношении церкви к Израилю, то есть христиан к иудеям. Осознание долго замалчиваемой вины за ужасные события двенадцати трагических лет (1933- 1945), терзающей христианскую совесть, несомненно, вновь сделало этот вопрос актуальным; впрочем, то была не единственная причина, а чувство вины - не абсолютное мерило. В свете историко-критического метода христианское толкование Ветхого Завета во многом кажется спорным; экзегезис Нового Завета в значительной степени ограничен христологией.
На первый взгляд, и то, и другое должно благоприятствовать иудео- христианскому диалогу: можно, как кажется, рассматривать иудейское толкование Ветхого Завета во всей его полноте как единственное исторически обоснованное. Можно, по-видимому, отставив христологию, устранить истинную причину разделения иудаизма и христианства. Но такие надежды иллюзорны: если Ветхий Завет не говорит о Христе, значит, христианин не может принять его как Священное Писание. Гарнак сделал из этого вывод, что пришло, наконец, время осуществить задуманное Маркионом и отделить христианство от Ветхого Завета. Однако это разрушило бы христианскую идентичность, основывающуюся именно на единстве Ветхого и Нового Заветов и внутреннем родстве, связывающем нас с верой Израиля, и немедленно вернуло бы к выводам Маркиона: Бог Израиля - чуждый Бог, безусловно, не христианский.
Ратцингер Йозеф (Бенедикт XVI) - Многообразие религий и единый завет
Пер. с нем.
Серия «Диалог»
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. 130 с.
ISBN 5-89647-167-Х
Ратцингер Йозеф (Бенедикт XVI) - Многообразие религий и единый завет - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие к немецкому изданию
I Израиль, церковь и мир
1. Иудеи и язычники в зеркале истории о мудрецах с Востока (Мф 2: 1-12)
2. Иисус и закон: не отмена, а «исполнение»
3. Толкование закона Иисусом: конфликт и примирение
4. Крест
II Новый ЗАВЕТ
1. Завет или союз ? От анализа слов к сути вопроса
2. Завет и заветы у апостола Павла
3. Идея завета в текстах о Тайной вечере
4. Единство завета и множественность заветов
5. «Завет» и союз
6. Образ Бога и образ человека в идеях завета
III Новая манна
IV Диалог религий и иудео-христианские отношения
1. От единства христиан к диалогу религий
2. Вопрос о единстве в различии
3. Величие и границы мистических религий
4. Прагматическая модель
5. Иудаизм и христианство
6. Христианская вера и мистические религии
7. Заключительные тезисы
К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ СТАТЕЙ
No comments yet. Be the first!