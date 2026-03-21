Ратцингер - Многообразие религий и единый завет

Речь идет прежде всего о диалоге мировых религий, в условиях многочисленных встреч и взаимопроникновения культур превратившемся в насущную необходимость. В последней части нашей книги мы, хотя и кратко, поговорим об опасностях и надеждах, связанных с межрелигиозным диалогом. Еще одна глобальная тема, постепенно выходящая в богословии на первый план, - вопрос об отношении церкви к Израилю, то есть христиан к иудеям. Осознание долго замалчиваемой вины за ужасные события двенадцати трагических лет (1933- 1945), терзающей христианскую совесть, несомненно, вновь сделало этот вопрос актуальным; впрочем, то была не единственная причина, а чувство вины - не абсолютное мерило. В свете историко-критического метода христианское толкование Ветхого Завета во многом кажется спорным; экзегезис Нового Завета в значительной степени ограничен христологией.

На первый взгляд, и то, и другое должно благоприятствовать иудео- христианскому диалогу: можно, как кажется, рассматривать иудейское толкование Ветхого Завета во всей его полноте как единственное исторически обоснованное. Можно, по-видимому, отставив христологию, устранить истинную причину разделения иудаизма и христианства. Но такие надежды иллюзорны: если Ветхий Завет не говорит о Христе, значит, христианин не может принять его как Священное Писание. Гарнак сделал из этого вывод, что пришло, наконец, время осуществить задуманное Маркионом и отделить христианство от Ветхого Завета. Однако это разрушило бы христианскую идентичность, основывающуюся именно на единстве Ветхого и Нового Заветов и внутреннем родстве, связывающем нас с верой Израиля, и немедленно вернуло бы к выводам Маркиона: Бог Израиля - чуждый Бог, безусловно, не христианский.

Ратцингер Йозеф (Бенедикт XVI) - Многообразие религий и единый завет

Пер. с нем.

Серия «Диалог»

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. 130 с.

ISBN 5-89647-167-Х

Ратцингер Йозеф (Бенедикт XVI) - Многообразие религий и единый завет - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к немецкому изданию

I Израиль, церковь и мир

1. Иудеи и язычники в зеркале истории о мудрецах с Востока (Мф 2: 1-12)

2. Иисус и закон: не отмена, а «исполнение»

3. Толкование закона Иисусом: конфликт и примирение

4. Крест

II Новый ЗАВЕТ

1. Завет или союз ? От анализа слов к сути вопроса

2. Завет и заветы у апостола Павла

3. Идея завета в текстах о Тайной вечере

4. Единство завета и множественность заветов

5. «Завет» и союз

6. Образ Бога и образ человека в идеях завета

III Новая манна

IV Диалог религий и иудео-христианские отношения

1. От единства христиан к диалогу религий

2. Вопрос о единстве в различии

3. Величие и границы мистических религий

4. Прагматическая модель

5. Иудаизм и христианство

6. Христианская вера и мистические религии

7. Заключительные тезисы

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ СТАТЕЙ