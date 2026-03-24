Ратцингер - Вера - Истина - Толерантность

Но есть и существенные отличия — прежде всего, смена жанров. Если четыре десятилетия назад задачи и интересы церкви призвали Иозефа Ратцингера, пастыря и богослова, к пропедевтике, к наставлению вошедших и входящих в христианство, то сегодня эти же задачи и интересы призвали его к апологетике, защите христианских позиций перед лицом тех, кто им чужд, отрицает их.

Как показателен, симптоматичен этот переход! Казалось бы, в масштабе эпох, в масштабе истории христианства срок, разделяющий две книги, ничтожен. Но, когда писалось «Введение», на Западе еще отнюдь не было привычным называть время, в которое мы живем, «постхристианством»; и напротив, большинство просвещенных европейцев не сочли бы неверной или устаревшей классическую формулу, ставшую некогда названием эссе Новалиса: «Европа, или христианство». А в сегодняшней Европе, как о том свидетельствует ее новая конституция, большинство уже вполне согласится с противоположной версией старой формулы: «Европа, или постхристианство».

И надо добавить, что идущий процесс вовсе не только внешний, это не простое оттеснение или «уменьшение в размерах» западного христианства. «Постмодернистское богословие», лишь по недоразумению еще считающее себя христианским; растущие и множащиеся радикальные течения (в особенности в протестантстве), отбрасывающие уже не отде­льные догматы, а всю догматику, и предание, и церковь... В этих и многих сходных явлениях перед нами явно — постхристианство внутри самого христианства.

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. 367 с.

Ратцингер Иозеф (Бенедикт XVI) - Вера - Истина - Толерантность. Христианство и мировые религии - Содержание

Предисловие к русскому изданию. С . С . Хоружий

Предисловие

Первая часть - Христианская вера и ее встреча с другими культурами и религиями

ГЛАВА 1 Единство и многообразие религий - место христианской веры в истории религий

ГЛАВА 2 Вера, религия и культура

Вторая часть - Вопрос об истине и религии

Предварительное замечание

ГЛАВА 1 Новые проблемы, появившиеся в 1990-е годы - к современному состоянию веры и богословие

ГЛАВА 2 Истинно ли Христианство?

ГЛАВА 3 Истина - толерантность - свобода

Приложения