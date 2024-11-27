Искупленные драгоценной кровью нашего Господа Иисуса Христа, возрождённые и соединённые с Ним, мы сделаны частью Его Собрания (Церкви), Его Тела. Как члены Тела Христа, мы неразрывно связаны с прославленным Главой на небесах (Еф. 2:6). Новая жизнь должна определять наши дела, мысли и желания уже здесь на земле и скоро она явится во всём блеске, когда мы будем взяты с этой земли нашим Господом и Спасителем и встретимся с Ним лицом к лицу.

Эту благословенную связь не в силах разрушить ни смерть, ни ад, ни люди. Любые препятствия, разделяющие детей Божьих, даже барьеры деноминаций и вероисповеданий окажутся, в конце концов, бессильны и упадут, открывая удивлённым небесным, земным и преисподним красоту и величие Собрания Бога.

Принадлежать к этому Собранию — дар Божий. Мы не можем прибавить что-то к этому дару, купленному для нас ценой крови Единородного Сына. В наших силах только осветить его сиянием нашу практическую жизнь, сообразоваться с ним в наших повседневных делах и радоваться, наслаждаясь великой небесной истиной во время нашего земного пути.

У истины о совместном пути детей Бога две стороны (2 Тим. 2:19). Первая сторона обращена к Богу и вечности, она незыблема и совершенна, так как основана на любви, верности и благодати Самого Бога. Вторая же обращена к нашим действиям на земле и практическому воплощению воли Бога в жизни христианина. Эта вторая сторона — призвание искупленных ходить в свете данных откровений, являя величие Божие и красоту Его дома уже сейчас.

Именно на эту, вторую сторону апостол Павел направляет внимание Тимофея, своего сына в вере в первом послании Тимофею, обращаясь к этому юноше как к домоправителю (т. е. управляющему домом), призванному поддерживать порядок в доме Господина.

Ю. А. Ратновский – Служение и слуги

2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва, 2010. – 40 с.

Ю. А. Ратновский – Служение и слуги - Содержание