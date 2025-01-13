Я обнаружил три способа чтения Библии, каждый из которых важен и дополняет друг друга.

1. В часы уединения я читаю Библию, спрашивая Бога: "Что Ты в данный момент хочешь сказать мне через этот отрывок или стих?" Я прошу Его, чтобы Он через Свое древнее Слово сказал мне что-то новое; чтобы Он указал мне, что в этот момент является Его волей и Его планом для меня; чтобы Он показал мне Свое направление и даровал Свое освобождение. Я прошу Его: "Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю." (Пс. 143,8)

2. Время от времени, но не в часы уединения, я занимаюсь углублением в Слово Божие. При этом я иногда углубляюсь в определенную тему, используя Симфонию, или собираю сведения об определенном промежутке времени, или пытаюсь лучше понять определенное место Священного Писания путем сравнения различных переводов.

3. Третий способ, который я обнаружил лишь при чтении Библии по плану, называется "объемное чтение". Я читаю несколько глав подряд, не вникая в отдельные подробности или не извлекая сразу что-то для себя. Этот способ тоже применяется вне связи с часами уединения. Я, например, вечером читаю тот отрезок, который не читал в часы уединения. Для такого рода чтения лучше всего использовать одно и то же время дня (конечно это лучше делать не вечером, как делаю я). Даже если после долгого рабочего дня я не могу все воспринять, то я все-таки нахожу подкрепление. Таким образом, при помощи плана чтения Библии, приведенного в этой книге, я один раз в год прочитываю всю Библию.

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1 ЯНВАРЯ

Новозаветное чтение - Матфея 1

"Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут Имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог. " (Мат. 1,23)

Представьте себе, что должен был пережить Иосиф! Он уже был обручен с Марией, чтобы вступить с ней в брак, и вдруг узнает, что она ждет ребенка. Уже один этот факт был тяжелым испытанием для него, но насколько труднее было принять решение при этих обстоятельствах. В законе для этого случая были предусмотрены две возможности. Иосиф мог перед народом раскрыть состояние Марии; тогда ее обвинили бы в неверности и, наверное, побили бы камнями. Или же он мог бы после заключения брака тайно оставить ее. Иосиф думал о втором, но тут во сне ему явился ангел Господень и дал ему понять, что состояние Марии обусловлено Богом, через Духа Святого. Иосиф должен был назвать ребенка Иисусом, потому что он был обетованным Мессией, Который должен будет освободить свой народ от их грехов. Этот ребенок был исполнением пророчества Исаии 7,14, где написано: ”Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.”

Подумайте о этих чудных событиях, с которых началось исполнение обетования Мессии. Иосиф узнал через возвещение ангела, что все то, что произошло с ним, было исполнением обетования и делом Духа Святого. Ребенка нужно было назвать Иисусом, чтобы напомнить Иосифу и всем, кто задумается над этим, что сам Бог пришел, чтобы жить среди людей.

С рождением Иисуса закончилась эра, где Бог жил во Святом Святых ковчега завета или храма. Лишь один-единственный человек решался один раз в год переступать порог этого места. Это было время, когда Бог был дале^от человека. Каждый, кто хотел, мог узнать о Боге лишь через повествования или через закон. Но теперь Бог Сам вошел в мир человека. Он стал Человеком, чтобы искупить свой народ от грехов их. Все это кануло бы в историю, если бы Бог вновь и вновь не освобождал бы нас от грехов и не жил бы среди нас. Он больше не живет в храме, потому что Дух Божий живет в сердце каждого верующего. Если мы прочитаем Новый Завет, то мы увидим последствия того, что Бог пришел и живет среди нас. Но все это пройдет мимо нас, если Бог еще не живет в нашем сердце и в нашей жизни, если Он еще не живет в и через нас.

Сегодняшняя жемчужина: ״Кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.” (Иоан. 14,23).

Ветхозаветное чтение – Бытие 1 и 2

Тим Ратвен - Жемчужины - Ежедневное общение с Богом - Новый Завет

Иерусалим: Карен Ахва мешихит, 2002. – 484 с.

ISBN 965-447-000-4

Тим Ратвен – Жемчужины – Содержание

1 января – 31 декабря

Несколько вопросов Тиму Ратвену

"Я разговариваю с Богом, когда еду на работу в автомобиле. Считаете ли Вы, что мне в жизни нужно еще что-то?”

Тим: ,,Да! Павел, вероятно, назвал бы то, что Вы делаете, "непрестанной молитвой”, и она очень полезна для нашей духовной жизни. Я не хочу отговаривать вас от этой привычки, но молюсь, чтобы и другие последовали Вашему примеру. Но все-таки это не ежедневное уединенное общение с Богом в тишине, в "комнате молитвы”. В Матфея 6,6 Иисус говорит: "Ты же, когда молишься, войди в комнату твою...” Наша духовная жизнь оживляется и мы лучше реагируем на присутствие Божье, если у нас есть постоянное время и постоянное место для встреч с Ним. Это - время теснейшего общения с Ним, время, когда Бог видит серьезность наших намерений - мы все откладываем в сторону, чтобы быть наедине с Ним. Если мы начали день с ”комнаты молитвы”, тогда общение с Ним в автомобиле и на работе будет еще глубже."

"Хотите ли Вы сказать, что Вы постоянно слышите Бога, что Он каждый день говорит с Вами в "комнате молитвы"?"

Тим: "Нет, это я не хочу сказать. Я стараюсь передать себя в Его распоряжение. Иногда для меня приобретает особое значение текст Писания или его часть. Иногда я читаю один и тот же текст несколько раз, пока не найду чего-нибудь для себя. Если это не удается, я принимаюсь за второе чтение. Затем я могу обратиться к Притчам и читаю главу, которая совпадает с датой (5-го числа - 5-ю главу). Если меня все еще не коснулся какой-либо текст, я полагаю, что Господь в данный момент мне ничего не хочет сказать, и вспоминаю, что очищен через слово. Мы не можем находиться в присутствии Иисуса и доверять Ему, не доставляя Ему радости. Я продолжаю свой путь и славлю Бога за то, что Он доверил мне сегодняшний день."

Почему Вы так подчеркиваете чтение Библии по плану?

Тим: "Этот план каждый день указывает на определенный отрывок, в котором мне может встретиться Бог, и у меня рождается впечатление, что Богу хочется знать, где в Своем слове он каждый день может встретить меня. Если я каждый год полностью прочитываю Библию, я предоставляю Богу возможность, применить всю Библию к моей жизни. Павел писал Тимофею: ”Все Писание богодухновенно и полезно...” (2 Тим. 3,16). Постепенно - в течение многих лет - я начинаю видеть Библию, как единое целое. Я стремлюсь, познать Слово в повседневной жизни.”

Тим, мне трудно вставать рано утром.

Тим: ”Купите себе будильник! И, кроме того, проверьте Ваше сердце. Хотели ли Вы в своей жизни очень сильно что-нибудь сделать, для чего Вам пришлось рано встать? Если я чего-то очень сильно желаю, мне нетрудно встать пораньше. Стремимся ли мы действительно к Богу больше, чем ко всему остальному в нашей жизни? Во время утреннего уединения развивается жизнь сердца. Мы обретаем любовь к Тому, Кто первым возлюбил нас. Найдите время, ожидая, что Бог вознаграждает ищущих Его (Евр. 11,6). Затем просите Бога ежедневно, чтобы Он дал Вам благодать, предоставить Ему первое место в Вашей жизни, и чтобы иметь желание, каждый день встречаться с Ним. Не смущайтесь промахов, но продолжайте искать Бога, пока Он не сделает это в Вашей жизни. Он исполнит желание Вашего сердца!”